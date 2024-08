ChatGPT ya ofrece la creación de imágenes con DALL-E 3

Lejos quedan ya los tiempos en los que ChatGPT gozaba de la situación de no tener rivales. Entre finales de 2022 y principios de 2023, logró un excepcional nivel de popularidad, llegando incluso a ocupar una buena porción de espacio en los medios de comunicación generalistas. Y es normal, puesto que pese a los fallos, y a que su tecnología subyacente no era especialmente innovadora, el formato del servicio en sí mismo sí que marcó un antes y un después en la relación entre el gran público y la inteligencia artificial.

La reacción, claro, no se hizo esperar. Si ChatGPT debutaba el día 30 de noviembre de 2022, Google y Microsoft anunciaban sus propios servicios en este sentido poco después, y con tan solo un día de diferencia entre uno y otro, Bard, que posteriormente pasaría a ser Google Gemini, el 6 de febrero de 2023, y el nuevo Bing, que posteriormente pasaría a ser Microsoft Copilot, el 7 de febrero de 2023. Es cierto, eso sí, que el despliegue del servicio de Microsoft fue bastante más rápido que el de Google, pero en cualquier caso, tanto entre estos dos como otros derivados de los mismos y otros basados en modelos de terceros, ChatGPT perdió pronto su condición de único jugador en la cancha.

A partir de ese momento se inició, claro, la competición por atraer a los usuarios: mejoras en los modelos subyacentes, incorporación de nuevas funciones, ajustes y herramientas, mayor control sobre la salida, mejoras en la privacidad… la lista es amplia, y aún mucho más si nos fijamos en lo que ofrecen las versiones de pago de estos servicios. Aunque lo cierto, en este sentido, es que OpenAI aprovechó la presentación de GPT-4o para anunciar un osado movimiento en este sentido, al contar que muchas de las novedades asociadas a este nuevo modelo llegarían también a las cuentas gratuitas del servicio, compromiso que no tardó en empezar a cumplir.

