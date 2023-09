OpenAI anuncia el lanzamiento de DALL-E 3

Hace ya algún tiempo supimos que DALL-E 3, la próxima generación de la inteligencia artificial generativa de imágenes de OpenAI, ya se encontraba en pruebas. Sin embargo, pese a que esperábamos que su debut se produjera antes de que finalice 2023, hasta ahora no teníamos constancia alguna de ello. Y, dado que los modelos generativos se encuentran en un hiato debido a los movimientos regulatorios que se están produciendo en todo el mundo, tampoco podíamos darlo como algo seguro.

Sin embargo, parece que los creadores de ChatGPT han decidido seguir adelante, de modo que hace solo unos minutos, en un mensaje en su cuenta de X, OpenAI ha anunciado el lanzamiento de DALL-E 3, una nueva versión que, en base a lo que han mostrado hasta el momento, parece suponer una importante mejora con respecto a DALL-E 2, la versión disponible en la actualidad y que, como seguramente recordarás, ya probamos hace ya cerca de un año, y que nos dejó un sabor de boca un tanto agridulce.

Recordemos que, en la actualidad, la tecnología de DALL-E 2 está disponible, de manera gratuita, para los usuarios de Microsoft Bing, así como para los de Microsoft Designer. Y algo interesante al ver el modo en el que DALL-E 3 permite ir trabajando a partir de una idea original con sucesivos prompts, es que OpenAI parece haber tomado buena nota del modo en el que la generación de imágenes ha sido implementada en el chatbot de Microsoft.

Our new text-to-image model, DALL·E 3, can translate nuanced requests into extremely detailed and accurate images.

Coming soon to ChatGPT Plus & Enterprise, which can help you craft amazing prompts to bring your ideas to life:https://t.co/jDXHGNmarT pic.twitter.com/aRWH5giBPL

— OpenAI (@OpenAI) September 20, 2023