Intel retrasa los Core Ultra 200 Arrow Lake hasta 2025

La presentación oficial de los procesadores Intel Core Ultra 200 estaba marcada para septiembre de este año, una fecha que coincidiría con la celebración del Intel Innovation, uno de los eventos más importantes del año por parte del gigante del chip, pero al final no va a ser así, porque dicho evento ha sido retrasado.

Intel ha emitido un comunicado oficial donde dice, literalmente, que tras una cuidadosa reflexión ha decidido posponer la celebración del Intel Innovation hasta 2025. También ha comentado que en 2024 seguirá celebrando eventos, pero que estos serán más pequeños y tendrán objetivos más concretos, es decir, estarán mejor enfocados a cosas específicas.

La verdad es que este movimiento no me sorprende, de hecho debo decir que me parece algo razonable. Intel está afrontando un año un poco cuesta arriba, y es normal que esté realizando cambios en su estrategia para adaptarse a los nuevos desafíos que están surgiendo.

Por qué este retraso y cómo afectará a los Intel Core Ultra 200

Con la polémica de los Intel Core Gen 13 y Core Gen 14 tan reciente está claro que septiembre no es el mejor momento para celebrar un evento como el Intel Innovation. Octubre tampoco se antoja como una fecha ideal para lanzar una nueva generación de procesadores, ya que dicha polémica todavía seguirá fresca, y esto podría afectar negativamente a las ventas de los nuevos Intel Core Ultra 200.

Creo que Intel quiere esperar a tener totalmente resuelto el problema de los Core Gen 13 y Core Gen 14, y que también quiere dejar algo de margen para que la cosa se enfríe. Francamente, como estrategia a nivel de empresa me parece lo más inteligente, sobre todo teniendo en cuenta la situación del mercado a día de hoy.

AMD está lanzando los Ryzen 9000, pero como pude confirmar en mi análisis del Ryzen 7 9700X esta nueva generación no es una apuesta por la potencia bruta, sino más bien un movimiento a favor de la eficiencia y de un mayor equilibrio en términos de rendimiento por vatio. Esto deja a Intel un poco más de margen para terminar de pulir sus Core Ultra 200.

Este retraso afectará al lanzamiento de los Intel Core Ultra, eso está claro. Lo más probable es que se acaben retrasando unos meses, y que su presentación oficial y posterior lanzamiento tengan lugar en el primer trimestre de 2025. Espero que este margen extra de tiempo sea aprovechado por Intel para terminar de pulir estos procesadores, y que acaben cumpliendo con las expectativas que han generado, porque realmente lo necesitan.

