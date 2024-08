Ryzen 7 9700X, análisis: Zen 5 es el salto que todos esperábamos

Por fin ha llegado el gran día. Hoy vence el nuevo NDA que AMD aplicó a los Ryzen 5 9600X y Ryzen 7 9700X tras confirmarse un pequeño retraso que, como os conté en su momento, hizo que su fecha de lanzamiento pasara del 31 de julio al 8 de agosto.

La disponibilidad de muestras para análisis estuvo muy ajustada, pero AMD pudo enviarme una unidad del Ryzen 7 9700X, ya la verdad es que estoy contento, porque este es un procesador que a mi juicio es el más interesante de esta nueva generación por tres grandes razones:

Tiene un TDP muy bajo, lo que deja mucho margen para subir el PBO (Precision Boost Overdrive).

lo que deja mucho margen para subir el PBO (Precision Boost Overdrive). El aumento de rendimiento conseguido con el incremento del PBO podría permitirle superar al Ryzen 7 7800X3D en juegos.

Su configuración de 8 núcleos y 16 hilos en un único chiplet es ideal para maximizar el rendimiento en juegos sin renunciar a un buen rendimiento en multihilo.

El Ryzen 7 9700X posiciona como un modelo de gama media premium, y su precio está ajustado en consecuencia. AMD ha confirmado que costará 400 euros, una cifra que me parece razonable teniendo en cuenta el rendimiento que ofrece y cómo posiciona frente a otras soluciones que ocupan esa misma franja.

He podido probarlo a fondo durante unos días, y como de costumbre os he preparando un buen análisis donde os voy a contar todo lo que debéis saber del Ryzen 7 9700X. Poneos cómodos que empezamos, y tenéis muchas cosas que leer.

Diseño modular con el chiplet por bandera

El Ryzen 7 9700X utiliza el clásico diseño de tipo chiplet que vimos en generaciones anteriores de procesadores AMD. El procesador se divide en dos grandes bloques, un chiplet CPU o unidad CCD que integra 8 núcleos y 16 hilos gracias a la tecnología SMT, y que cuenta con 32 MB de L3 compartida y 8 MB de caché L2, distribuida en 1 MB por núcleo. Está fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Justo debajo de la unidad CCD tenemos un chiplet I/O donde se encuentran la GPU integrada, el subsistema PCIe y las controladoras de memoria DDR5. Ambos chiplets se comunican a través del sistema Infinity Fabric, y en este caso como solo tenemos una unidad CCD los valores de latencia son mucho mejores comparados con los que tendríamos en procesadores con dos unidades CCD.

Cuando se integran dos unidades CCD ambas tienen que comunicarse de forma continuada para realizar diferentes operaciones y afrontar distintas cargas de trabajo, y en esas comunicaciones entre núcleos se produce un retardo en forma de latencia que no ocurre cuando solo tenemos una unidad CCD, porque en este caso todo queda dentro de ella.

Esta es precisamente una de las razones por las que los AMD Ryzen con un chiplet CPU suelen rendir siempre un poco mejor en juegos, como os comenté justo al principio del artículo. Con todo, hay que reconocer que esto ha mejorado notablemente con cada nueva arquitectura Zen de AMD, y que en el caso de los Ryzen 7000 la diferencia ya estaba muy ajustada.

Zen 5, así es la nueva arquitectura que utiliza el Ryzen 7 9700X

Ya os hablé de Zen 5 el pasado mes de julio, pero es importante volver a profundizar en ella para entender mejor qué es lo que ha cambiado frente a la generación anterior, qué mejoras podemos esperar y cómo posiciona esta arquitectura en sentido amplio.

Al hablar del diseño del Ryzen 7 9700X os he confirmado que AMD ha utilizado el mismo enfoque tipo chiplet que vimos en los Ryzen 7000, y esto quiere decir que a nivel de arquitectura ha enfrentado unos desafíos similares con todo lo que respecta a la lógica, interconexión y refrigeración.

Sin embargo, en este caso nos encontramos con una arquitectura que da el salto al nodo de 4 nm, lo que se traduce en una mayor densidad de transistores y un chiplet un poco más pequeño. Esto tiene importantes implicaciones térmicas y plantea retos que AMD ha logrado superar sin problemas, gracias a las mejoras en eficiencia que ha introducido con la arquitectura Zen 5, y a las que derivan directamente del uso del nodo de 4 nm de TSMC.

Basta con mirar los valores de TDP para darnos cuenta del buen trabajo que ha hecho AMD con Zen 5 en este sentido, ya que el Ryzen 7 9700X tiene un TDP de 65 vatios y el Ryzen 7 7700X sube hasta los 105 vatios. El primero no solo es más potente, también consume menos y es más fresco.

Zen 5 mantiene las unidades CCD de 8 núcleos y 16 hilos, y tampoco cambia las cantidades de caché L2 y L3, que se mantienen en 1 MB por núcleo y 32 MB compartidos. Lo que sí ha cambiado a nivel de cachés es el ancho de banda y la latencia, el primero se ha incrementado y el segundo valor se ha reducido, lo que se traduce en un mayor rendimiento.

También tenemos novedades en la caché L1, que aumenta de 32 KB a 48 KB y pasa a tener 12 direcciones. Por si esto fuera poco su ancho de banda máximo se ha doblado, y se ha mejorado la precarga de datos. Todo esto confirma que AMD ha hecho un gran trabajo con las cachés en Zen 5 en todos los niveles clave, algo que no suele ser muy frecuente, porque no es habitual tocar la caché L1.

AMD dice que ha mejorado el IPC hasta en un 16% frente a Zen 4, y está claro que buena parte de la mejora de IPC frente a la generación anterior viene precisamente de los cambios introducidos en las cachés, pero también hay otras novedades que han jugado un papel importante y que debemos tener en cuenta. Estas son las más relevantes que trae esta nueva arquitectura:

Predictor de saltos con menos latencia, más precisión y más capacidad de salida. Sistema de decodificación dual integrado. Soporte de instrucciones AVX-512 con recorrido de datos completo de 512 bits por ciclo. Mejoras en la unidad de ejecución de enteros, con seis ALU y tres multiplicadores. Seis pipelines, dos de ellos FADD con latencia de dos ciclos. La unidad de coma flotante puede trabajar con un número más grande de instrucciones. Dobla el ancho de banda máximo de la unidad de coma flotante. Mejoras en la precarga de datos en la unidad de carga y almacenamiento.

El aumento en términos de IPC frente a la generación anterior puede variar en función de cada prueba en concreto, algo que AMD quiso destacar especialmente cuando mostró los primeros datos de rendimiento. Como dije, de media tenemos un 16%, pero en algunas pruebas puede llegar a ser de hasta un 35%.

Mismo socket, nuevos chipsets

La arquitectura Zen 5 se integra a la perfección con el socket AM5, lo que significa que todas las placas base que existen actualmente son compatibles con los Ryzen 9000. No obstante, es importante tener en cuenta que es necesario actualizar la BIOS a la última versión disponible para poder utilizar estos procesadores en una placa base con chipset serie 600.

AMD lanzará próximamente nuevas placas base con socket AM5 y chipset serie 800, que estarán divididas en cuatro gamas diferentes:

AMD X870E : gama alta premium, soporta PCIe Gen5 en GPU y unidades NVMe, USB 4 obligatorio, permite overclock en CPU y memoria y tiene líneas PCIe adicionales para configuraciones multi GPU.

: gama alta premium, soporta PCIe Gen5 en GPU y unidades NVMe, USB 4 obligatorio, permite overclock en CPU y memoria y tiene líneas PCIe adicionales para configuraciones multi GPU. AMD X870 : gama alta, soporta PCIe Gen5 en GPU y unidades NVMe, USB 4 obligatorio, permite overclock en CPU y memoria y tiene líneas PCIe adicionales para configuraciones multi GPU.

: gama alta, soporta PCIe Gen5 en GPU y unidades NVMe, USB 4 obligatorio, permite overclock en CPU y memoria y tiene líneas PCIe adicionales para configuraciones multi GPU. AMD B850: gama media, soporta PCIe Gen4 en GPU y PCIe Gen5 opcional en unidades NVMe, USB 3.2 a 20 Gbps, permite overclock en CPU y memoria y tiene líneas PCIe adicionales para configuraciones multi GPU.

gama media, soporta PCIe Gen4 en GPU y PCIe Gen5 opcional en unidades NVMe, USB 3.2 a 20 Gbps, permite overclock en CPU y memoria y tiene líneas PCIe adicionales para configuraciones multi GPU. AMD B840: gama baja, soporta PCIe Gen3, USB 3.2 a 10 Gbps y permite hacer overclock en la memoria.

Todos estos chipsets soportan perfiles AMD EXPO, y en teoría es posible utilizar memorias DDR5 a un máximo de 8.000 MT/s. No obstante, cuando superamos los 6.000 MT/s lo normal es que la memoria pase a funcionar en modo 1:2, lo que acabará afectando negativamente al rendimiento, ya que la velocidad de reloj de la controladora de memoria baja a la mitad de la velocidad de la memoria RAM.

Por ello, lo ideal es utilizar un kit de memoria a 6.000 MT/s con latencias CL30 con cualquier Ryzen 9000, algo que también aplica a los Ryzen 7000. Este kit es el que nos permite obtener la mejor relación de rendimiento y el mejor equilibrio entre velocidad, latencia y precio. Es una buena noticia, porque al final implica que no vas a necesitar una memoria muy cara para poder sacarle el máximo partido al Ryzen 7 9700X.

Ryzen 7 9700X frente a Ryzen 7 7700X

Ya hemos repasado las claves más importantes del Ryzen 7 9700X a nivel de arquitectura, y tenemos la base necesaria para entrar a ver los resultados de las pruebas de rendimiento. Sin embargo, antes de hacerlo que nos falta algo muy importante para completar esa base, una comparativa con el Ryzen 7 7700X.

Esta comparativa me permitirá mostraros de una forma clara las diferencias que existen entre ambos procesadores, y también os dará un mayor contexto para cuando empiece a profundizar de forma comparativa en los diferentes datos de rendimiento y de consumo, que serán la pieza central de este análisis.

Especificaciones del Ryzen 7 7700X

Arquitectura Zen 4, fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC.

Una unidad CCD con 8 núcleos activos y tecnología SMT, que permite manejar un proceso y un subproceso por núcleo.

6.570 millones de transistores por unidad CCD. Superficie de 71 mm2.

8 núcleos y 16 hilos a 4,5 GHz-5,4 GHz, modo normal y turbo.

32 MB de cache L3 (32 MB por unidad CCD) y 8 MB de caché L2 (1 MB por núcleo).

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock.

Utiliza el socket AM5, y es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600.

Instrucciones AVX512 (2 x 256).

Tiene una GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders) en el chiplet I/O fabricada en 6 nm.

TDP de 105 vatios, PPT de 142 vatios.

Especificaciones del Ryzen 7 9700X

Arquitectura Zen 5, fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Una unidad CCD con 8 núcleos activos y tecnología SMT, que permite manejar un proceso y un subproceso por núcleo.

8.600 millones de transistores por unidad CCD. Superficie de 70,6 mm2.

8 núcleos y 16 hilos a 3,8 GHz-5,5 GHz, modo normal y turbo.

32 MB de cache L3 (32 MB por unidad CCD) y 8 MB de caché L2 (1 MB por núcleo).

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock.

Utiliza el socket AM5, y es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600.

Instrucciones AVX512 (1 x 512).

Tiene una GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders) integrada en el chiplet I/O fabricada en el nodo de 6 nm.

TDP de 65 vatios, PPT de 82 vatios.

La primera diferencia importante la tenemos en el nodo de fabricación. El Ryzen 7 9700X utiliza el nodo de 4 nm, mientras que el Ryzen 7 7700X utiliza el nodo de 5 nm. Esto se traduce en un proceso de fabricación más avanzado que permite una mayor eficiencia, y también una mayor densidad de transistores en un chiplet que encima es un poco más pequeño.

Ambos procesadores tienen el mismo número de núcleos e hilos, pero el Ryzen 7 9700X tiene una densidad de 8.600 millones de transistores por unidad CCD, mientras que el Ryzen 7 7700X queda en 6.570 millones de transistores. La velocidad de trabajo de los dos es muy parecida, el primero gana por 100 MHz en modo turbo máximo pero tiene una velocidad base mucho más baja.

No hay diferencias entre ambos en estándares y tecnologías soportadas, y tampoco en la gráfica integrada ni en el socket utilizado, pero el Ryzen 7 9700X tiene soporte de instrucciones AVX512 mejorado, sus cachés son más rápidas y tienen menos latencia, tiene más caché L1 y además su TDP es inferior. Estamos hablando de una diferencia de 40 vatios, es decir, un 61,54% más bajo.

El TDP es un claro indicador de por dónde van a ir los valores de consumo, y de qué temperaturas podemos esperar. A priori el Ryzen 7 9700X lo tiene todo para ser mucho más fresco y eficiente que el Ryzen 7 7700X, y debería rendir entre un 10% y un 35% más que este en función de la prueba utilizada, según los datos que nos ha dado AMD. Vamos a comprobar si es verdad.

Equipo de pruebas y configuración

Placa base GIGABYTE X670E AORUS Master actualizada a la última BIOS.

Procesador Ryzen 7 9700X con 8 núcleos y 16 hilos a 3,8 GHz-5,4 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM Corsair Vengeance RGB de 64 GB en dos módulos de 32 GB a 6.000 MHz con latencias CL30.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Tarjeta de sonido Sound BlasterX AE-5 Plus.

SSD PCIE NVMe Corsair MP700 Pro de 1 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 Core de 2 TB.

SSD PCIe NVMe Corsair MP600 GS de 2 TB.

SSD PCIe NVMe Samsung 980 Pro de 2 TB.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

He utilizado un equipo de pruebas que incluye componentes de gama alta y la tarjeta gráfica más potente que existe actualmente, la GeForce RTX 4090 de NVIDIA. También he optado por un sistema de refrigeración líquida con tres ventiladores y pasta térmica Corsair de alta calidad, lo que permitirá que el Ryzen 7 9700X desarrolle todo su potencial, y que no se vea limitado por nada ni a nivel de componentes ni de refrigeración.

El SSD Corsair MP700 Pro de 1 TB es una nueva incorporación del banco de pruebas, una unidad de última generación compatible con el estándar PCIe Gen5 que es ideal para acompañar a cualquier equipo de alto rendimiento. Es de los más rápidos que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, ya que alcanza los 11.700 MB/s en lectura secuencial y 9.600 MB/s en escritura secuencial.

Especificaciones de la GeForce RTX 4090 Founders Edition

GPU AD102 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

76.300 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 11.

Texture Processing Clusters (TPCs): 64.

16.384 shaders a 2.235 MHz-2.520 MHz, modo normal y turbo.

512 unidades de texturizado.

176 unidades de rasterizado.

512 núcleos tensor de cuarta generación.

128 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 72 MB.

Ancho de banda de 1,008 GB/s.

Potencia en FP32: 82,58 TFLOPs.

TGP: 450 vatios.

La GeForce RTX 4090 es una tarjeta gráfica tope de gama que está pensada sobre todo para jugar en resolución 4K, aunque en este análisis incluyo pruebas en juegos con resoluciones inferiores porque precisamente es en resoluciones bajas cuando más se nota el impacto del procesador, especialmente en 720p y en 1080p, dos resoluciones donde, salvo casos muy concretos, la GeForce RTX 4090 irá sobrada y tendrá una mayor dependencia de la CPU.

Os puedo confirmar que el proceso de actualización de la BIOS, necesario para que el Ryzen 7 9700X funcionase correctamente, se completó sin problemas. Tuve que esperar un tiempo considerable en el primer inicio del sistema para que finalizase el entrenamiento de la memoria (código 15), pero esto es algo normal, y solo ocurre una vez. Durante las pruebas no tuve ningún problema de estabilidad, ni de rendimiento.

Rendimiento del Ryzen 7 9700X en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Entramos de lleno a ver los datos de rendimiento que he conseguido con el Ryzen 7 9700X, y ya os puedo adelantar que son muy positivos. El procesador viene configurado por defecto con un TDP de 65 y un PPT de 88 vatios, lo que lo convierte en una solución muy eficiente y fresca.

Tiene mucho margen para desarrollar un mayor rendimiento, y podemos extraérselo de forma totalmente segura a través de la herramienta Ryzen Master. Un simple clic nos permite activar el PBO y elevar su PPT hasta los 148 vatios. A este nivel el máximo de frecuencias en multihilo aumenta de forma drástica, como os explicaré más adelante, y esto mejora mucho el rendimiento.

CPU-Z

En CPU-Z tenemos una puntuación de 847,1 en monohilo y 8.074,6 en multihilo con la configuración por defecto. Activando el PBO tenemos 846,5 en monohilo y 8.891,8 en multihilo. Las puntuaciones son muy buenas, y como vemos podemos ganar mucho rendimiento en multihilo gracias a la tecnología Precision Boost Overdrive.

Cinebench R23

Como ya sabrán nuestros lectores habituales esta es una de las pruebas de renderizado por CPU más exigentes. El Ryzen 7 9700X sale bien parado, ya que consigue 2.196 puntos en monohilo y 19.815 puntos en multihilo con la configuración por defecto, es decir, con TDP de 65 vatios y PPT de 88 vatios.

Si activamos el PBO con un simple clic las puntuaciones se transforman en 2.191 puntos en monohilo y 22.739 puntos en multihilo. De nuevo tenemos una ganancia considerable en multihilo que nos acerca a procesadores con tres veces más núcleos, como el Xeon W-3265M, que tiene 24 núcleos y 48 hilos.

Passmark CPU

Esta es una prueba sencilla pero muy útil, porque nos permite medir el rendimiento de un procesador de una manera sencilla y directa a través de diferentes valores. Como podemos ver en la imagen adjunta, el Ryzen 7 9700X es más potente que el 91% de los procesadores que tiene Passmark en su base de datos, un resultado sobresaliente.

V-ray

Otra prueba de renderizado intensiva que mide el rendimiento en «vsamples». El Ryzen 7 9700X logra 17.498, superando de forma clara las 15.289 «vsamples» que obtiene el Ryzen 7 7700X, y se impone también al Ryzen 7 7800X3D.

Los tres procesadores tienen el mismo número de núcleos e hilos, y de hecho las frecuencias del Ryzen 7 7700X y del Ryzen 7 9700X son muy parecidas, así quela victoria del segundo se debe sobre todo al aumento que ha logrado AMD a nivel de IPC.

Blender

Otra prueba de renderizado que podemos pasar tanto utilizando una CPU como optando por una GPU. En este caso el rendimiento se mide en muestras por minuto, y más es mejor. El Ryzen 7 9700X consigue 142,3 muestras por minuto en monster, 100 muestras por minuto en junkshop y 76,7 muestras por minuto en classroom.

3DMark CPU

Una de las pruebas más completas y más interesantes que podemos utilizar con cualquier CPU. No solo mide el rendimiento, sino que además hace un seguimiento de los valores de frecuencia y de temperatura que registra el procesador durante toda la prueba utilizando diferentes cargas de trabajo.

Las puntuaciones que ha obtenido el Ryzen 7 9700X son muy buenas, y confirman que hay una mejora importante del rendimiento por núcleo e hilo frente al Ryzen 7 7700X, incluso a pesar de que las velocidades de trabajo de ambos son muy parecidas. De nuevo, es la «magia» del IPC.

Dicho esto, vamos a ver cómo se ha comportado en cada subprueba con PBO activado:

Con un hilo la temperatura se mantiene bastante estable en la franja de los 70-72 grados, y la frecuencia de trabajo también es muy estable y alcanza los 5.533 MHz.

la temperatura se mantiene bastante estable en la franja de los 70-72 grados, y la frecuencia de trabajo también es muy estable y alcanza los 5.533 MHz. Con dos hilos se produce un aumento considerable de la temperatura, que sube a los 77,88 grados, pero la frecuencia de trabajo no cambia y se sitúa en 5.533 MHz.

se produce un aumento considerable de la temperatura, que sube a los 77,88 grados, pero la frecuencia de trabajo no cambia y se sitúa en 5.533 MHz. Con cuatro hilos hay un salto de temperatura que nos lleva a los 82,38 grados, y esto hace que la velocidad de reloj del procesador baje hasta los 5.451 MHz.

hay un salto de temperatura que nos lleva a los 82,38 grados, y esto hace que la velocidad de reloj del procesador baje hasta los 5.451 MHz. Con ocho hilos el valor de temperatura tiene un pico máximo de 85 grados, y la velocidad se mantiene muy estable en torno a los 5.392 MHz.

el valor de temperatura tiene un pico máximo de 85 grados, y la velocidad se mantiene muy estable en torno a los 5.392 MHz. Con dieciséis hilos activos el valor de temperatura vuelve a subir y alcanza los 87,63 grados, pero la velocidad se mantiene casi sin cambios y bastante estable, ya que tenemos una media de 5.350 MHz.

activos el valor de temperatura vuelve a subir y alcanza los 87,63 grados, pero la velocidad se mantiene casi sin cambios y bastante estable, ya que tenemos una media de 5.350 MHz. Con el máximo número de hilos no hay apenas cambios, y es lógico porque ya habíamos agotado con la anterior el máximo de núcleos e hilos del Ryzen 7 9700X. La temperatura toca techo en los 87,99 grados y la velocidad se mantiene en 5.318 MHz.

En general los valores son muy buenos, tanto por escalado de frecuencias como por temperaturas. Podéis ampliar las imágenes adjuntas en la galería haciendo clic en ella. De esta manera podréis ver las gráficas de cada una de las subpruebas, donde aparecen los valores de frecuencia y temperatura representados a lo largo del tiempo.

Corona

He añadido esta prueba para ampliar un poco más el conjunto de resultados de este apartado. El Ryzen 7 9700X consigue 7.973.821 de rayos por segundo en Corona. Es un resultado excelente, a efectos comparativos un Ryzen Threadripper 7970X, que tiene 32 núcleos y 64 hilos, consigue 22.678.246 de rayos por segundo. La relación rendimiento por núcleo es mejor en el Ryzen 7 9700X.

Rendimiento del Ryzen 7 9700X en juegos

Las pruebas de rendimiento sintético importan, pero seamos sinceros, al final la mayoría estáis deseando ver los resultados que consigue lo nuevo de AMD en juegos. En estas pruebas todos los procesadores se han utilizado con PBO activado. Sin PBO el rendimiento del Ryzen 7 9700X baja entre un 4% y un 6%, dependiendo de cada juego en concreto.

No os voy a hacer esperar, y de hecho voy a empezar a lo grande con el genial Alan Wake 2. El Ryzen 7 9700X es tan potente, y Alan Wake 2 tan exigente, que no vemos cuello de botella ni siquiera en 720p. El escalado de rendimiento en todas las resoluciones es bueno, y el rendimiento entra dentro de lo esperado. Esta prueba se ha hecho en nativo, con calidad máxima y en una de las zonas más exigentes del juego, el bosque de Coffee World.

Pasamos ahora a Shadow of the Tomb Raider, que es uno de los mejores juegos para generar cuello de botella por CPU y medir el impacto que de este componente en el rendimiento. Como vemos el Ryzen 7 9700X es capaz de alcanzar los 306 FPS en 720p, todo un logro que los Ryzen 7000 no eran capaces de conseguir.

Tenemos cuello de botella por CPU en 1080p, y en 1440p y 2160p el escalado se normaliza y la GPU pasa a ser el factor limitante. Buenos resultados, sin duda.

Resident Evil 4 Remake es otro juego ideal para medir el impacto de la CPU, especialmente en rendimiento monohilo. Podemos ver que la GeForce RTX 4090 es tan potente que incluso en 1440p tenemos algo de cuello de botella, y que solo en 4K esta empieza a sudar un poco. El Ryzen 7 9700X hace un buen trabajo gracias a su alto rendimiento en monohilo, que es de lo que más depende este juego de Capcom.

Cyberpunk 2077 es capaz de escalar bien en procesadores de 8 núcleos y 16 hilos, y también premia el IPC del procesador. El Ryzen 7 9700X supone un salto grande frente al Ryzen 7 7700X, y escala de maravilla en 1440p y 2160p. En 720p y 1080p tenemos un cuello de botella claro, pero los valores que obtiene este procesador son buenos.

Death Stranding en cualquier resolución inferior a 2160p sufre cuello de botella, pero el Ryzen 7 9700X hace un trabajo tan bueno que es capaz de mantenerlo cerca del límite de 240 FPS que tiene este título. Este juego también tiene una importante dependencia del rendimiento en monohilo de la CPU, así que estos resultados dicen mucho de lo que ha conseguido AMD a nivel de IPC con este nuevo procesador.

Pasamos ahora a ver los resultados de uno de los mejores juegos basados en el Unreal Engine 4 que existen, y es otro buen título para medir el escalado de la CPU a distintas resoluciones. El Ryzen 7 9700X escala muy bien, tanto que incluso entre 720p y 1080p vemos que hay una diferencia de rendimiento apreciable, y esta se hace mucho más marcada en 2160p, donde ya tenemos una dependencia total de la GeForce RTX 4090.

He querido añadir a la ronda de pruebas un juego con trazado de rayos, de hecho es el primero que necesita una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos para funcionar. Activando DLSS 2 la carga gráfica se reduce, y tenemos cuello de botella por CPU en todas las resoluciones salvo en 2160p.

Sin embargo, el Ryzen 7 9700X consigue algo que solo era capaz de lograr el Ryzen 7 7800X3D, superar los 300 FPS en 1440p e inferiores con DLSS 2 activado, lo que confirma que estamos ante resultados excelentes.

Terminamos con Red Dead Redemption 2, un título que se mantiene como uno de los grandes referentes a nivel gráfico, y como uno de los más exigentes. Configurado con calidad máxima luce de maravilla, requiere de un hardware muy potente para funcionar.

El Ryzen 7 9700X escala muy bien en las diferencias resoluciones, y consigue 208 FPS en 720p y 189 FPS en 1080p. Para que os hagáis una idea de lo que esto significa basta con que os recuerde que el Ryzen 7 7700X logra 199 FPS en 720p y 182 FPS en 1080p.

En líneas generales los resultados que ha obtenido el Ryzen 7 9700X en juegos han sido muy buenos. Se nota un salto generacional en línea con lo que ha venido afirmando AMD, aunque también queda claro que no parece que vaya a ser capaz de superar al Ryzen 7 7800X3D, un procesador que la verdad es que salió tan bueno en juegos que lleva tiempo siendo «el sueño» de cualquier amante del gaming.

No he entrado en una comparativa directa entre estos procesadores porque he querido reservarla para un apartado en concreto, ya que creo que de esa manera podréis ver mejor los valores de rendimiento de esos dos procesadores y del Ryzen 7 7700X, y quedará más claro el salto generacional del Ryzen 7 9700X frente a ellos. Seguid leyendo, que vamos a por ello.

Ryzen 7 9700X frente a Ryzen 7 7700X y Ryzen 7 7800X3D

El Ryzen 7 7800X3D es un procesador que pierde frente al Ryzen 7 7700X en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales, y también en cualquier escenario donde no se aproveche su mayor cantidad de caché L3. Está especializado en juegos, y es en ese tipo de pruebas donde muestra su mejor cara.

Esto se deja notar en pruebas como Cinebench R23, donde vemos que el Ryzen 7 7700X supera al Ryzen 7 7800X3D tanto en monohilo como en multihilo. Como cabía esperar el Ryzen 7 9700X gana a ambos, y por una diferencia considerable. En monohilo es un 11,94% más potente, y en multihilo gana por un 15,81% al Ryzen 7 7700X.

En 3DMark CPU he querido centrarme en comparar dos valores importantes, el rendimiento en monohilo y el rendimiento con todos los núcleos e hilos activos. En este caso tenemos la misma tónica, el Ryzen 7 9700X es el más potente de los tres, y el Ryzen 7 7700X queda en segundo lugar.

El Ryzen 7 9700X gana en esta prueba por un 14,1% en monohilo y un 8,9% en multihilo al Ryzen 7 7700X. La diferencia frente al Ryzen 7 7800X3D es mucho mayor, ya que en este caso el Ryzen 7 9700X le gana por un 29,7% en monohilo y un 30,06% en multihilo.

Si entramos a ver los resultados en juegos la cosa cambia, y como cabía esperar la balanza se inclina a favor del Ryzen 7 7800X3D, que es el procesador más potente en este tipo de aplicaciones, pero primero vamos a ver cómo se comporta el Ryzen 7 9700X frente al Ryzen 7 7700X.

En resolución 720p el Ryzen 7 9700X es, de media, un 9,69% más potente que el Ryzen 7 7700X. En 1080p la diferencia sube a un 11,06%, y en 1440p sube ligeramente hasta llegar a un 11,35%. Como cabía esperar la diferencia se reduce en 2160p, pero la GeForce RTX 4090 es tan potente que incluso en esa resolución puede tener cierta dependencia de la CPU, y el Ryzen 7 9700X gana por un 5,59%.

Pasamos ahora a ver la comparativa contra el Ryzen 7 7800X3D, y como dije este es el ganador indiscutible, aunque la diferencia entre ambos no es muy grande, y se reduce significativamente conforme aumenta la resolución. En 720p el Ryzen 7 7800X3D gana por un 9,5%, en 1080p se impone por un 8,07% y en 1440p la diferencia es de solo un 3,21% a favor de este. En 2160p la diferencia cae al 2,11%.

Estos resultados nos permiten confirmar algunos datos muy interesantes que os voy a resumir a continuación:

El Ryzen 7 9700X supera hasta en un 15,81% al Ryzen 7 7700X en pruebas sintéticas, y hasta en un 11,06% en juegos en 1080p.

El Ryzen 7 9700X gana al Ryzen 7 7800X3D hasta en un 30,06% en pruebas sintéticas, pero pierde frente a este por un 8,07% en juegos en 1080p.

Para alguien que va a usar su PC para algo más que jugar el Ryzen 7 9700X es, sin duda, mejor opción, sobre todo teniendo en cuenta que su precio es casi idéntico al del Ryzen 7 7800X3D.

Temperatura y consumo

AMD ha configurado el Ryzen 7 9700X para que sea un procesador muy eficiente y muy fresco. Por defecto viene configurado con un TDP de 65 vatios, y esto se deja notar tanto en el consumo como en las temperaturas de trabajo, ya que ambos valores son excelentes, como podemos ver en las gráficas adjuntas. Incluso pasando Cinebench R23 en multihilo tenemos un valor de 70 grados.

Esa configuración deja mucho margen de mejora al activar Precision Boost Overdrive, y al hacer overclock manualmente. Con un simple clic podemos activar dicha tecnología a través de Ryzen Master, y esta funcionará de manera automática para mejorar el rendimiento aumentando la velocidad máxima de trabajo.

Es importante que tengáis en cuenta que el rendimiento monohilo no mejorará, porque por defecto el Ryzen 7 9700X ya alcanza su pico máximo con un hilo activo. Sin embargo, el rendimiento multihilo mejora notablemente gracias a un escalado de frecuencias mucho mayor conforme aumenta el número de hilos activos.

Obviamente esto también afecta al consumo y a las temperaturas de trabajo, como podemos ver en las gráficas adjuntas, pero se mantiene en todo momento dentro de unos valores totalmente seguros. En Cinebench R23 la temperatura se estabiliza en un pico de 95 grados porque el PBO intenta mantener la velocidad de trabajo más alta posible para maximizar el rendimiento.

En la gráfica inferior podemos ver los valores de consumo del Ryzen 7 9700X por defecto. Su TDP es de 65 vatios, pero el PPT es de 88 vatios, y por eso tenemos un pico máximo de 88 vatios de consumo con Cinebench R23 en multihilo.

Al activar el PBO vemos que el pico máximo de consumo aumenta notablemente. Esto se debe a que el PPT del procesador se ajusta automáticamente en 148 vatios, que es precisamente el valor máximo que he registrado al pasar la prueba Cinebench R23 en multihilo.

Como os dije anteriormente el PBO afecta al escalado de frecuencias en función de la aplicación utilizada, y de la cantidad de núcleos e hilos activos. He utilizado Cyberpunk 2077 para ilustrar esto porque es uno de los juegos con mayor consumo de CPU que existen a día de hoy, de hecho en mis pruebas pude ver que llevaba al Ryzen 7 9700X por encima del 70% de uso.

En su configuración por defecto, el Ryzen 7 9700X es un procesador muy fresco, como podemos ver en la gráfica adjunta, donde vemos que registra unos valores mucho mejores que los del Ryzen 7 7700X, salvo que activemos el PBO, claro está.

El consumo de Ryzen 7 9700X también raya a un buen nivel, y en términos de rendimiento por vatio supera claramente a los Ryzen 7 7700X y Ryzen 7 7800X3D. He añadido también a la gráfica el Intel Core i9-13900K para que tengáis más información sobre las diferencias de consumo que existen entre diferentes procesadores, y para que veáis lo «tragón» que resulta este chip de Intel.

Si hablamos de eficiencia en juegos, el Ryzen 7 7800X3D sigue siendo el rey, solo tenemos que ver la gráfica adjunta con los datos recogidos en Cyberpunk 2077 para darnos cuenta de ello. No cabía esperar otra cosa ya que, al final, se trata de un procesador especializado en juegos, como dije anteriormente.

Los valores de temperatura en juegos que registra el Ryzen 7 9700X son también muy buenos, incluso cuando activamos la tecnología PBO. De nuevo he utilizado Cyberpunk 2077 porque es uno de los juegos que más depende de la CPU, y que más capacidad tiene de saturar un chip con más de seis núcleos y doce hilos.

El Ryzen 7 9700X representa un salto generacional evidente en términos de rendimiento frente al Ryzen 7 7700X, y también en consumo y temperaturas. Ya hemos visto que AMD tenía margen de sobra para lanzarlo con un TDP mucho más elevado, pero al final ha preferido optar por mantener el consumo más bajo y dejar en manos del usuario la decisión de priorizar el rendimiento o la eficiencia.

Conclusiones y puntuación

El Ryzen 7 9700X es todo lo que esperaba que fuera. La verdad es que tenía mis dudas sobre el tema del rendimiento con un TDP de solo 65 vatios, pero al final ha cumplido con todas mis expectativas. Con la configuración de stock es superior al Ryzen 7 7700X en aplicaciones y juegos, y mantiene unos valores de temperatura muy buenos.

La mejora en rendimiento en monohilo frente a la generación anterior es evidente, ya que tenemos una diferencia de casi un 12% en Cinebench R23 frente al Ryzen 7 7700X, y un rendimiento ligeramente superior en multihilo con un consumo mucho más bajo. Sin embargo, para mí lo más interesante es el gran margen subida de frecuencias que tenemos con solo activar PBO.

Con PBO activado la mejora de rendimiento en multihilo es muy marcada, y se deja notar tanto en juegos como en aplicaciones sintéticas y herramientas profesionales. El Ryzen 7 9700X supera al Ryzen 7 7800X3D hasta en un 30% en Cinebench R23 bajo multihilo, y se impone al Ryzen 7 7700X en casi un 9%.

En juegos la victoria del Ryzen 7 9700X sobre el Ryzen 7 7700X también es evidente, aunque en este caso pierde frente al Ryzen 7 7800X3D. No me sorprende, la propia AMD ya dijo que esto podía ocurrir, y al final es lógico, porque el Ryzen 7 7800X3D es una CPU especializada en juegos.

No obstante, la diferencia de rendimiento a favor del Ryzen 7 9700X en otras pruebas es tan grande que en general, y teniendo en cuenta su precio, este es una opción más equilibrada y recomendable para todos aquellos que no vayan a utilizar su PC solo para jugar. El Ryzen 7 9700X ya se puede comprar desde 397,98 euros.