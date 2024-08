PNY RP60, un SSD externo para usuarios exigentes y aventureros

El mercado de soluciones de almacenamiento externo está muy concurrido. Hoy en día podemos encontrar una gran variedad de opciones, pero sin duda los SSD externos se han convertido en la alternativa más atractiva por su alto rendimiento y su ajustado precio. Por prestaciones, y por calidad de construcción, el PNY RP60 ocupa una posición destacada en el mercado, y gracias a PNY hemos tenido la oportunidad de probarlo.

A simple vista sus especificaciones lo sitúan, como dije anteriormente, en una posición muy interesante, ya que estamos ante una unidad SSD de alto rendimiento que está integrada en un chasis protector ligero pero resistente. Dicho chasis cuenta con certificación IP65, lo que significa que está preparado para resistir caídas de hasta tres metros, y que tampoco tiene problemas con la tierra y el agua.

Es, sin duda, una unidad pensada especialmente para usuarios exigentes, y también para profesionales de campo, y también para creativos y para amantes de la aventura que quieran poder llevar consigo sus datos y archivos sin temer por la integridad de estos. Prometedor, ¿pero estará a la altura de las expectativas que ha generado? En este análisis os lo voy a contar, así que seguid leyendo si queréis descubrirlo.

SSD PNY RP60, primer contacto y análisis externo

Esta unidad de almacenamiento externo viene integrada en un chasis muy ligero que está revestido de silicona suave y blanda. Esta silicona es un imán para el polvo y la suciedad, pero cumple una función muy importante, y es que tiene un efecto de amortiguación y protección contra caídas desde una altura de hasta tres metros.

El SSD PNY RP60 es muy compacto, tanto que cabe en la palma de la mano. Esto unido a su bajo peso hace que sea muy cómodo y fácil de transportar, ya que cabe sin problemas en un bolsillo. Las sensaciones que transmite al tacto son muy buenas, y a pesar de ser tan ligero y compacto su solidez estructural raya a un buen nivel. PNY ha hecho un trabajo muy bueno en este sentido.

En la parte superior tenemos un clip que nos permitirá llevar el SSD colgado, y en la parte inferior nos encontramos un conector USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, que está protegido por una pieza de plástico que se retira con facilidad. Dicha pieza evita que entre suciedad en el conector cuando no estamos utilizando el PNY RP60, y es la guinda al pastel de un producto con una calidad de construcción sobresaliente.

A nivel de diseño el PNY RP60 es muy sencillo, adopta un formato rectangular con un marco plano y tiene un texturizado con líneas gomosas de diferente grosor tanto en la parte frontal como en la parte trasera. El color negro le confiere un acabado discreto y elegante, pero como dije es imán para la suciedad. Qué puedo decir, es el precio a pagar por ese acabado gomoso que protege tan bien la unidad.

En la caja PNY incluye la unidad de almacenamiento y el cable de conexión USB 3.2 Gen 2×2 Type-C. Es importante que tengáis en cuenta que, para sacarle el máximo partido a esta unidad de almacenamiento, debemos conectarlo a un puerto USB de este tipo con una velocidad de 20 Gbps, ya que de lo contrario le estaremos provocando un cuello de botella por la limitación de ancho de banda del puerto.

La unidad viene con el software Acronis True Image Data Protection, y es compatible con cualquier dispositivo que tenga un conector USB Type-C, incluidos los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Pro, lo que significa que podemos conectar el PNY RP60 directamente a estos smartphones y utilizarlo sin ningún tipo de problema.

Especificaciones técnicas y características clave

Unidad SSD externa de alto rendimiento.

Chasis reforzado y protegido con un acabado gomoso.

Certificación IP65 de resistencia al polvo y al agua.

1 TB de capacidad de almacenamiento.

Utiliza memoria NAND Flash TLC y emplea una parte como caché SLC.

Alcanza los 2.000 MB/s y 1.800 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Interfaz USB 3.2 Gen2 2×2 (20 Gbps).

Dimensiones y peso: 9,7 x 6 x 1,2 cm, 53 gramos.

Incluye cable de conexión y el software Acronis True Image Data Protection.

3 años de garantía.

Precio: desde 123,65 euros.

Experiencia de uso y rendimiento

La unidad SSD PNY RP60 viene con todo lo que necesitamos para empezar a utilizarla directamente. No es necesario entrar en ningún tipo de configuración compleja ni realizar ajustes o instalar software específico, solo tenemos que conectarla al equipo con el que queramos utilizarla y listo, funcionará sin ningún tipo de problema.

Esto es importante, porque se traduce en una experiencia «plug and play» que nos hará la vida más fácil, y representa un valor imprescindible para aquellos usuarios con menos conocimientos que no quieren tener que complicarse. He probado el SSD PNY RP60 con un ultraportátil ASUS de última generación y con un PC de escritorio, y en ambos casos ha funcionado a la perfección.

Antes de empezar a pasar pruebas sintéticas de rendimiento decidí hacer algunas pruebas de uso real para ver qué rendimiento medio podemos esperar. Esto es importante, porque al tratarse de una unidad SSD externa con caché SLC el rendimiento máximo en escritura se mantiene solo durante un tiempo, y va bajando gradualmente en función del tamaño de operación de escritura que estemos haciendo.

Esto ocurre porque la caché SLC se agota, y en ese momento la unidad va perdiendo velocidad hasta que se estabiliza en una franja concreta. Para llevar la unidad SSD PNY RP60 al límite hice una copia de seguridad de casi 400 GB, el proceso se completó en unos 12 minutos, lo que significa que la velocidad media fue de 555 MB/s.

Durante esa copia de seguridad puede identificar diferentes franjas de velocidad de escritura. Un primer pico de casi 1.800 MB/s que dura menos de un minuto, una segunda franja de entre 1.500 MB/s y 1.200 MB/s, una tercera franja de menos de 1.000 MB/s, una cuarta franja de unos 750 MB/s y una última franja donde quedó estabilizado entre los 400 MB/s y los 500 MB/s.

Esto significa que el SSD PNY RP60 es capaz de trabajar a su velocidad máxima escribiendo archivos que pesen, como máximo, unos 50 GB. Normalmente no realizaremos operaciones de escritura de cientos de gigabytes de de golpe, pero he querido hacer esta prueba porque es importante para que tengáis claro qué es lo que podéis esperar de este SSD incluso en un escenario tan exigente y complicado.

Rendimiento en CrystalDiskMark

Los valores de rendimiento del SSD PNY RP60 en esta prueba son excelentes en líneas generales, de hecho han superado mis expectativas y los datos oficiales de rendimiento que ofrece PNY, ya que como vemos exceden los 2.000 MB/s y 1.800 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Los datos en lectura y escritura aleatoria son bastante competitivos, y los valores de temperatura totalmente seguros.

Rendimiento en SSD ATTO

En ATTO también tenemos unos resultados buenos en general, aunque aprecio algunas inconsistencias en escritura en ciertas subpruebas, como la de 64 KB y la de 16 MB. Puede ser un problema del benchmark, porque en la mayoría de las subpruebas los resultados son muy positivos, y en la mayoría de los casos roza sus valores de rendimiento pico.

Rendimiento en Anvil

Para tratarse de una unidad externa los resultados que tenemos en Anvil también son buenos. Podemos ver que la latencia es más alta que la de una unidad SSD interna, cosa que es totalmente lógica, pero estos se mantienen dentro de lo normal. Los valores de rendimiento también entran dentro de lo esperado, y no tengo nada que objetar.

Rendimiento en AS SSD

Terminamos con otra prueba de rendimiento muy conocida, donde vemos que el SSD PNY RP60 se mueve de nuevo dentro de los valores esperados. Buen rendimiento en general y latencias aceptables para una unidad SSD externa de su rango y precio.

Notas finales

El SSD PNY RP60 es un SSD interesante en relación calidad-precio. Tiene un buen diseño, una calidad de construcción muy cuidada y ofrece unos valores de rendimiento que destacan especialmente en lectura y escritura secuencial. También es muy fácil de utilizar, y ofrece una experiencia tan sencilla que incluso una persona con conocimientos básicos podrá disfrutarlo sin problemas.

Su alta resistencia es un importante valor añadido, tanto para profesionales que estén constantemente en movimiento y que necesiten llevar consigo datos, archivos y proyectos importantes, como para perfiles de usuario aventureros y para aquellos que quieran mantener sus datos, archivos, fotos y vídeos protegidos en todo momento, incluso frente a caídas importantes y líquidos.

Mi experiencia de uso con el SSD PNY RP60 ha sido, en líneas generales, muy buena, de hecho puse a prueba su resistencia de forma involuntaria cuando lo tiré al suelo sin querer desde una altura de casi 1,60 metros y no pasó absolutamente nada. El revestimiento de silicona amortiguó la caída y la unidad funcionó sin problema. También es muy cómodo de transportar y de utilizar.

El rendimiento que ofrece es muy bueno, aunque es cierto que en operaciones de escritura sostenidas durante largos periodos de tiempo queda por detrás del Crucial X10 Pro. Siendo justos hay que decir que este SSD también es más caro, y que esta era la única manera en la que podía justificar esa diferencia de precio frente al modelo de PNY, que sin duda es una buena opción.