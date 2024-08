Ryzen 9 9950X, análisis: si lo quieres todo, este es tu procesador

Hace una semana tuve la oportunidad de analizar el Ryzen 7 9700X, y hoy le toca el turno al Ryzen 9 9950X, un procesador que es el más potente de la nueva generación de AMD basada en Zen 5, y que también sufrió un retraso considerable que aplazó su lanzamiento del 31 de julio al 15 de agosto, aunque os puedo confirmar que algunos minoristas ya lo tienen disponible.

El Ryzen 9 9950X mantiene la configuración que vimos en el Ryzen 9 7950X. Está configurado con dos unidades CCD o chiplets, tiene un chiplet I/O y estos tres elementos se comunican a través de un sistema Infinity Fabric de última generación, que es el que añade el factor coherencia que tanto importa cuando hablamos de diseños MCM.

Esa segunda unidad CCD juega un papel muy importante, porque literalmente dobla el potencial en multihilo del Ryzen 9 9950X frente al Ryzen 7 9700X, pero al mismo tiempo añade un extra de latencia que se origina en las comunicaciones entre chiplets o unidades CCD, y que normalmente suele reducir ligeramente el rendimiento en juegos.

Será muy interesante ver cómo se comporta el Ryzen 9 9950X en ambos tipos de pruebas, y cómo posiciona frente al Ryzen 9 7950X, que al fin y al cabo es su auténtico rival generacional. Os puedo confirmar que la muestra del Ryzen 9 9950X llegó con muy poco margen para hacer el análisis, pero como siempre he hecho el mayor esfuerzo posible para ofreceros algo digno.

Ryzen 9 9950X: tres chiplets interconectados y nuevo nodo

El Ryzen 9 9950X viene, como os dije anteriormente, con dos unidades CCD y un chiplet I/O, lo que nos deja un total de tres chiplets interconectados. Cada chiplet CPU tiene 8 núcleos y 16 hilos, 8 MB de caché L2 y 32 MB de caché L3 compartida por todos los núcleos, lo que significa que, en total, este procesador tiene 32 núcleos, 16 MB de caché L2 y 64 MB de caché L3.

Es importante que tengáis claro que cada núcleo solo puede acceder su megabyte de caché L2, y que cada bloque de ocho núcleos solo puede acceder a sus 32 MB de L3. La unidad CCD está fabricada bajo el nodo de 4 nm de TSMC, y representa una evolución considerable frente al nodo de 5 nm que utiliza el Ryzen 9 7950X, tanto en eficiencia como en densidad de transistores.

El chiplet I/O está fabricado en el nodo de 6 nm de TSMC, e integra elementos tan importantes como el subsistema PCIe, las controladoras de memoria DDR5 y la GPU integrada, que es una Radeon RDNA 2 con dos unidades de computación, lo que nos deja un total de 128 shaders. No es lo bastante potente como para mover juegos actuales, pero representa un valor claro porque nos permite utilizar el procesador sin una gráfica dedicada.

El Ryzen 9 9950X funciona a una velocidad de 4,3 GHz en modo base y tiene un turbo de hasta 5,7 GHz con un hilo activo. Su TDP es de 170 vatios, pero su PPT puede alcanzar los 230 vatios, lo que significa que debería tener un margen considerable de mejora de rendimiento, y este será fácil de aprovechar gracias a la tecnología Precision Boost Overdrive.

AMD ha actualizado la BIOS y los drivers a nivel de chipset para asegurarse de que no hay ningún problema con los nuevos Ryzen 9 9950X. Esto es muy importante porque, como dije, en este procesador tenemos dos unidades CCD que tienen que estar perfectamente coordinadas, ya que de lo contrario el rendimiento podría verse seriamente afectado.

Zen 5: más eficiencia y mayor rendimiento

El Ryzen 9 9950X utiliza la arquitectura Zen 5. Ya os hablé de ella a fondo en el análisis del Ryzen 7 9700X, así que no es necesario que vuelva a hacer un análisis en profundidad con todas las novedades que trae dicha arquitectura.

No obstante, tampoco quiero dejar este apartado vacío por si alguien no tuvo la oportunidad de leer dicho análisis, así que os voy a listar un resumen simplificado con sus novedades más importantes que son, en líneas generales, las que han permitido una mejora notable en términos de eficiencia y de rendimiento.

Se ha aumentado la cantidad de caché L1 de 32 KB a 48 KB y pasa a tener 12 direcciones.

La latencia de la memoria caché se ha reducido y se ha aumentado el ancho de banda en los niveles L1, L2 y L3.

Se ha doblado el ancho de banda a la unidad de coma flotante.

Mejoras en la precarga de datos.

Soporte de instrucciones AVX-512 con una sola pasada de 512 bits.

Seis pipelines con dos ciclos de latencia FADD.

Mayor capacidad de trabajo con instrucciones FP.

Tuberías decodificadoras duales.

Mejoras en el predictor de saltos: mejor latencia, más precisión y mayor capacidad de salida.

Ventana de ejecución más larga en el módulo de enteros, que tiene además 6 ALU, 3 multiplicadores y una unidad «8 wide» de despachado y retirada.

El nodo de 4 nm ha permitido aumentar la densidad de transistores y reducir el consumo energético. AMD también ha trabajado para reducir los valores de temperatura mejorando la resistencia térmica, lo que en teoría ha permitido bajar hasta en 7 grados la temperatura de trabajo con el mismo TDP frente a la generación anterior.

Según AMD la arquitectura Zen 5 mejora el IPC en un 16% de media frente a Zen 4, aunque como vimos en el análisis del Ryzen 7 9700X esto depende mucho de las pruebas utilizadas, y en juegos la mejora media fue claramente inferior, ya que se mantuvo cerca del 9%. Veremos qué ocurre con el Ryzen 9 9950X.

El Ryzen 9 9950X se integra perfectamente en la plataforma AM5 de AMD, lo que significa que es compatible con las placas base actuales basadas en los chipsets serie 600, siempre que instalemos la actualización correspondiente. También será compatible con las placas base AM5 configuradas con chipsets serie 800, que llegarán al mercado próximamente.

Para acompañar a este procesador no hay cambios en lo que respecta a la memoria RAM. Lo ideal es utilizar un kit de DDR5 a 6.000 MT/s con latencias CL30, y utilizar únicamente dos módulos de memoria, ya que al ocupar cuatro ranuras pueden producirse incompatibilidades y reducciones en la velocidad máxima de trabajo.

Ryzen 9 9950X frente a Ryzen 9 7950X

El Ryzen 9 9950X es el sucesor del Ryzen 9 7950X, y por tanto esta comparativa se va a centrar en descubrir las diferencias clave que existen entre ambos procesadores. Los dos son los más potentes de su generación en términos de rendimiento en bruto, si obviamos al Ryzen 9 7950X3D, porque cuentan con 16 núcleos y 32 hilos, pero utilizan arquitecturas diferentes y nodos de fabricación distintos.

En esta ocasión AMD no ha seguido los mismos pasos que con el Ryzen 7 9700X, es decir, ha mantenido el mismo TDP de 170 vatios del Ryzen 9 7950X, lo que significa que este y el Ryzen 9 9950X tienen el mismo punto de partida, y que ya vienen bastante subidos de vueltas de casa. Obviamente esto afectará al escalado del PBO y del modo turbo, pero este es un tema que vamos a tocar más adelante.

Ahora nos vamos a centrar en las diferencias sobre el papel que existen entre ambos procesadores, partiendo ya de la base técnica que tenemos al haber hablado anteriormente de las mejoras que introduce la arquitectura Zen 5 con respecto a Zen 4, y que como hemos visto son notables.

Especificaciones del Ryzen 9 7950X

Arquitectura Zen 4, fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC.

Dos unidades CCD con 8 núcleos cada una y tecnología SMT, que permite manejar un proceso y un subproceso por núcleo.

6.570 millones de transistores por unidad CCD.

16 núcleos y 32 hilos a 4,5 GHz-5,7 GHz, modo normal y turbo.

64 MB de cache L3 (32 MB por unidad CCD) y 16 MB de caché L2 (1 MB por núcleo).

TDP de 170 vatios, PPT máximo de 230 vatios.

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock.

Utiliza el socket AM5, y es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600 y futuros modelos con chipset serie 800.

Instrucciones AVX512 (2 x 256 bits).

Tiene una GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders).

Especificaciones del Ryzen 9 9950X

Arquitectura Zen 5, fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Dos unidades CCD con 8 núcleos cada una y tecnología SMT, que permite manejar un proceso y un subproceso por núcleo.

8.600 millones de transistores por unidad CCD.

16 núcleos y 32 hilos a 4,3 GHz-5,7 GHz, modo normal y turbo.

64 MB de cache L3 (32 MB por unidad CCD) y 16 MB de caché L2 (1 MB por núcleo).

TDP de 170 vatios, PPT máximo de 230 vatios máximo.

Compatible con memoria DDR5 y PCIe Gen5.

Soporta overclock.

Utiliza el socket AM5, y es compatible con placas base equipadas con los chipsets serie 600 y futuros modelos con chipset serie 800.

Instrucciones AVX512 (1 x 512 bits).

Tiene una GPU integrada Radeon RDNA2 con dos unidades de computación (128 shaders).

El salto de nodo es uno de los primeros cambios que percibimos. Pasar del nodo de 5 nm al nodo de 4 nm de TSMC ha permitido a AMD aumentar en gran medida la densidad de transistores por chiplet CPU (unidad CCD). El Ryzen 9 9950X tiene dos unidades CCD que suman un total de 17.200 millones de transistores, mientras que en el Ryzen 9 7950X tenemos 13.140 millones de transistores.

Cambiar de nodo permite mejorar también la eficiencia energética, y representa una evolución a nivel de diseño por la reducción del tamaño de los transistores. El cambio de arquitectura ha permitido implementar diversas mejoras que deberían traducirse en una mejora notable del IPC frente a la generación anterior, es decir, en términos de rendimiento por núcleo y MHz.

Ha aumentado la cantidad de caché L1 y no hay cambios en la cantidad de caché L2 y L3, que se mantienen en 32 MB y 8 MB por unidad CCD, pero sí que se ha mejorado el ancho de banda de estas y su latencia. Ambos procesadores tienen el mismo número de núcleos y utilizan el socket LGA-1718, y tienen el mismo número de núcleos e hilos con un pico de frecuencia máxima idéntico, 5,7 GHz.

Como tenemos un empate a nivel de frecuencias toda diferencia de rendimiento que presente el Ryzen 9 9950X frente al Ryzen 9 7950X vendrá dada por sus mejoras a nivel de arquitectura, y en menor medida por un mayor escalado del modo turbo en cargas de trabajo multihilo, que es donde mayor impacto tiene dicho escalado porque se manejan picos de velocidad distintos en función de la cantidad de hilos activos.

Equipo de pruebas y configuración

Placa base GIGABYTE X670E AORUS Master actualizada a la última BIOS.

Procesador Ryzen 9 9050X con 16 núcleos y 32 hilos a 4,3 GHz-5,7 GHz, modo normal y turbo.

Kit de memoria RAM Corsair Vengeance RGB de 64 GB en dos módulos de 32 GB a 6.000 MHz con latencias CL30.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i ELITE LCD XT con tres ventiladores de 120 mm.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Tarjeta de sonido Sound BlasterX AE-5 Plus.

SSD PCIE NVMe Corsair MP700 Pro de 1 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 Core de 2 TB.

SSD PCIe NVMe Corsair MP600 GS de 2 TB.

SSD PCIe NVMe Samsung 980 Pro de 2 TB.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Sistema operativo Windows 11.

El equipo utilizado para esta prueba ha sido una configuración de gama alta que cuenta con algunos de los componentes más potentes que podemos encontrar en el mercado ahora mismo. La incorporación más reciente fue el SSD PCIE NVMe Corsair MP700 Pro de 1 TB, y la GeForce RTX 4090 FE no solo es la tarjeta gráfica más potente de NVIDIA, también es la que mayor rendimiento ofrece dentro de la generación actual de tarjetas gráficas de consumo general.

Con estos componentes el Ryzen 9 9950X tiene todo lo que necesita para desarrollar todo su potencial sin que ninguno de ellos le suponga un cuello de botella. La GeForce RTX 4090 necesita de una CPU muy potente para trabajar a plena potencia, así que esta es una configuración ideal para probar de qué es capaz el Ryzen 9 9950X.

Especificaciones de la GeForce RTX 4090 Founders Edition

GPU AD102 fabricada en proceso de 5 nm (TSMC).

76.300 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 11.

Texture Processing Clusters (TPCs): 64.

16.384 shaders a 2.235 MHz-2.520 MHz, modo normal y turbo.

512 unidades de texturizado.

176 unidades de rasterizado.

512 núcleos tensor de cuarta generación.

128 núcleos RT de tercera generación.

Bus de 384 bits.

24 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.

Utiliza el estándar PCIe Gen4 en modo x16.

Caché L2: 72 MB.

Ancho de banda de 1,008 GB/s.

Potencia en FP32: 82,58 TFLOPs.

TGP: 450 vatios.

La GeForce RTX 4090 es, como dije, la tarjeta gráfica tope de gama de NVIDIA. Su núcleo gráfico tiene casi cinco veces más transistores que el Ryzen 9 9950X, su ancho de banda supera el terabyte por segundo y en precisión media ofrece una potencia de 82,58 TFLOPs, cifras impresionantes que dejan claro por qué es la más potente del mercado.

Rendimiento del Ryzen 9 9950X en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

El proceso de instalación del Ryzen 9 9950X no tiene ningún misterio, aunque en este análisis he utilizado una BIOS diferente a la del Ryzen 7 9700X porque, en teoría, era la BIOS ideal al tratarse de un procesador con dos unidades CCD. Es importante porque la correcta o incorrecta coordinación de dichas unidades puede afectar mucho al rendimiento.

La configuración por defecto del Ryzen 9 9950X parte de un TDP de 170 vatios y un PPT de 200 vatios, pero el valor máximo puede alcanzar los 230 vatios activando Precision Boost Overdrive. Esta tecnología elimina los límites térmicos y de alimentación establecidos por defecto, y aplica una subida de frecuencias siempre que esto sea posible, y siempre evitando superar la temperatura límite considerada como segura, que son 95 grados C.

Sí, dicha temperatura es alta, pero la propia AMD ha reconocido que es totalmente segura, así que si Ryzen 9 9950X alcanza ese valor y se mantiene estable en teoría no tenemos nada de lo que preocuparnos. En esencia esto es lo mismo que ocurrió con los Ryzen 7000, que escalaban en rendimiento y frecuencia de forma agresiva hasta estabilizarse una vez alcanzados esos 95 grados, con la única excepción del Ryzen 5 7600X.

CPU-Z

CPU-Z nos arroja un resultado de 886,9 en monohilo y 17.453,7 en multihilo, unos valores que superan claramente al Ryzen 9 7950X, que consigue 780 puntos y 15.834,1 puntos en monohilo y multihilo, respectivamente. La diferencia es del 13,72% en monohilo y del 10,22% en multihilo a favor del Ryzen 9 9950X.

Cinebench 24

Saltamos ahora a ver los resultados en Cinebench 24, una prueba de renderizado muy exigente que he pasado dos veces porque quiero mostraros los resultados sin PBO y con PBO. Las dos primeras imágenes muestran los resultados sin PBO, y tenemos 138 puntos en monohilo y 2.291 puntos en multihilo.

Son números muy buenos que colocan al Ryzen 9 9950X como uno de los procesadores de gama alta más potentes que existen en el mercado de consumo general.

Al aplicar PBO ocurre algo muy curioso, y es que el rendimiento monohilo cae levemente hasta los 137 puntos, pero el rendimiento en multihilo sube hasta los 2.340 puntos La mejora de rendimiento en multihilo es del 2,14%, lo que confirma lo que os he dicho anteriormente, que el Ryzen 9 9950X ya viene bastante apurado de casa a nivel de frecuencias y escalado.

Cinebench R23

Saltamos ahora a Cinebench R23, una prueba fiable que es capaz de llevar al límite a cualquier procesador actual. He repetido el patrón anterior, es decir, la primera captura recoge las puntuaciones sin PBO y la segunda las puntuaciones con PBO activado.

Sin PBO el Ryzen 9 9950X consigue 2.227 puntos en monohilo y 41.279 puntos en multihilo. Con PBO activado tenemos 2.236 puntos en monohilo y 43.510 puntos en multihilo. Son números muy buenos, solo tenemos que comprara con el Ryzen 9 7950X para comprobarlo, y es justo lo que voy a hacer ahora mismo.

El Ryzen 9 7950X consigue 1.987 puntos en monohilo y 37.592 puntos en multihilo, lo que significa que el Ryzen 9 9950X sin PBO es un 12,08% más rápido en monohilo y un 9,81% más rápido en multihilo.

PassMark CPU

PassMark es una prueba que me gusta mucho por lo simple y efectiva que resulta. El Ryzen 9 9950X logra un resultado excelente y posiciona como una CPU más rápida que el 99% de procesadores que tiene PassMark en su base de datos. Gana al Ryzen 9 7950X por 67.197 puntos a 65.455 puntos, una diferencia del 2,66%

3DMark CPU

Esta es una prueba muy buena para medir no solo el rendimiento de un procesador, sino también el escalado de sus frecuencias de trabajo y de la temperatura que es capaz de alcanzar. El Ryzen 9 9950X es un procesador de 16 núcleos y 32 hilos que trabaja a una velocidad elevada, así que podemos esperar unas temperaturas altas, y un buen rendimiento.

Como cabía esperar gana al Ryzen 9 7950X en todas las subpruebas, aunque las diferencias más abultadas las tenemos en las pruebas de 8 hilos y de 16 hilos, donde gana por 9.275 puntos a 7.606 puntos, y por 16.893 puntos a 13.426 puntos. En monohilo gana por 1.276 puntos a 1.108 puntos.

Tras esa comparación de resultados estamos listos para entrar a ver los resultados que obtiene el Ryzen 9 9950X en escalado de frecuencias y temperatura en cada subprueba:

Con un hilo vemos que la temperatura ronda los 73-74 grados C, y que la velocidad de trabajo alcanza un pico de 5,73 GHz.

vemos que la temperatura ronda los 73-74 grados C, y que la velocidad de trabajo alcanza un pico de 5,73 GHz. Con dos hilos hay un leve aumento de la temperatura hasta los 80 grados C de máximo, y la velocidad de trabajo registra picos de 5,7 GHz.

hay un leve aumento de la temperatura hasta los 80 grados C de máximo, y la velocidad de trabajo registra picos de 5,7 GHz. Con cuatro hilos el procesador aguanta muy bien el tipo, es capaz de mantener una velocidad elevada con picos de hasta 5,59 GHz y una temperatura de 87,76 grados C.

el procesador aguanta muy bien el tipo, es capaz de mantener una velocidad elevada con picos de hasta 5,59 GHz y una temperatura de 87,76 grados C. Con ocho hilos se produce otra bajada de frecuencia, cosa totalmente lógica, y vemos que se mantiene estable en 5,46 GHz con una temperatura de hasta 90,97 grados C.

se produce otra bajada de frecuencia, cosa totalmente lógica, y vemos que se mantiene estable en 5,46 GHz con una temperatura de hasta 90,97 grados C. Con dieciséis hilos entramos en un nivel bastante exigente, pero como la prueba dura muy poco el pico máximo de temperatura es de 87,66 grados C, y el procesador puede mantener también 5,46 GHz de frecuencia.

entramos en un nivel bastante exigente, pero como la prueba dura muy poco el pico máximo de temperatura es de 87,66 grados C, y el procesador puede mantener también 5,46 GHz de frecuencia. Con el máximo número de hilos el procesador trabaja con 32 hilos, pero de nuevo la prueba dura muy poco tiempo, y por eso la temperatura solo llega a 87,69 grados C y la frecuencia se mantiene en 5,44 GHz.

Lo más importante que debemos sacar en claro de esta prueba es que los valores obtenidos son muy buenos en lo que respecta al escalado de frecuencias, y que en general el escalado de frecuencias es muy parecido al que tenemos con el Ryzen 9 7950X. A pesar de todo, el Ryzen 9 9950X consigue unas puntuaciones superiores por su mayor IPC.

Blender

Otra prueba de renderizado, aunque esta mide el rendimiento en muestras por minuto y escala bastante bien con la frecuencia y con el número de núcleos. El Ryzen 9 9950X consigue 286,6 muestras por minuto en «Monster», 199,7 muestras por minuto en «Junkshop» y 150,3 muestras por minuto en «Classroom. El Ryzen 7 9700X logra en esas mismas pruebas 142,3, 100 y 76,7 muestras por minuto, lo que quiere decir que el Ryzen 9 9950X rinde el doble que aquel.

Corona

En Corona el Ryzen 9 9950X consigue 15.578.506 rayos por segundo, una cifra muy buena que casi dobla el resultado que obtiene el Ryzen 7 9700X. Un Ryzen Threadripper 7970X, que tiene 32 núcleos y 64 hilos, consigue 22.678.246 de rayos por segundo, un dato que nos aporta un mayor contexto y nos permite entender mejor lo bien que posiciona el Ryzen 9 9950X.

Rendimiento del Ryzen 9 9950X en juegos

El Ryzen 9 9950X ha obtenido buenos resultados en general en las pruebas de rendimiento sintéticas, aunque es cierto que en algunas ha quedado un poco por debajo de lo esperado. Esta es solo una cara de la moneda, así que ahora vamos ahora a ver cómo se comporta en juegos para tener una visión más amplia y clara del rendimiento que es capaz de ofrecer este procesador.

Como de costumbre he utilizado resoluciones 720p, 1080p, 1440p y 2160p porque el impacto de la CPU en cada resolución es diferente, y porque esto nos da una idea más completa del rendimiento que es capaz de ofrecer. Cuanto menor sea la resolución mayor impacto tiene la CPU, sobre todo cuando tenemos una GeForce RTX 4090 en el banco de pruebas.

En 720p y 1080p el cuello de botella viene dado por la CPU, y en algunos casos podemos encontrarnos cuello de botella también en 1440p, sobre todo en juegos que no son muy exigentes. Os puedo confirmar que la GeForce RTX 4090 es tan potente que incluso en juegos no muy exigentes el procesador puede marcar una pequeña diferencia en 4K. Todas las pruebas de juegos se han pasado con PBO activado.

Arrancamos esta ronda de pruebas con Shadow of the Tomb Raider. Los resultados que obtiene el Ryzen 9 9950X son muy buenos, y superan de forma clara al Ryzen 9 7950X incluso en 4K, debido a que se trata de un juego que ya no es tan exigente para los tiempos que corren, y también a la enorme potencia de la GeForce RTX 4090, que va sobrada con este juego.

Alan Wake 2 es un juego muy exigente a nivel de GPU, así que incluso en 720p el procesador tiene un impacto más bajo que en otros títulos. Los resultados son muy buenos, y están en la misma línea que los que obtuve con el Ryzen 7 9700X y con el Ryzen 9 7950X. Como podemos ver el escalado de rendimiento en cada resolución es perfecto. He realizado la prueba de rendimiento en el bosque de Coffee World, una de las zonas más exigentes del juego.

Cyberpunk 2077 es un juego que, tras actualizarse a la versión 2.0, mejoró notablemente su escalado CPU y el aprovechamiento de procesadores de más de seis núcleos y doce hilos. Tenemos unos resultados buenos y un escalado óptimo en función de la resolución utilizada. Se produce una ligera mejora de rendimiento frente al Ryzen 9 7950X.

Death Stranding es un juego que ya no representa ningún desafío para cualquier PC gaming actual, pero es ideal para ver cómo se comportan los procesadores ante un cuello de botella tan marcado. Como podemos ver la GeForce RTX 4090 es tan potente que se produce cuello de botella incluso en 1440p, y el escalado al pasar a 2160p es mucho menos marcado que en otros casos, ya que el rendimiento pasa de 221 FPS a 185 FPS.

El Ryzen 9 9950X hace un buen trabajo y es capaz de acercarse al máximo de 240 FPS que tiene establecido el juego.

Gears 5 es el summum de los juegos basados en el Unreal Engine 4, una auténtica maravilla a nivel técnico que ha envejecido muy bien, y que puede presumir de tener una optimización muy cuidada. El Ryzen 9 9950X no solo consigue buenos resultados en todas las resoluciones, sino que además escala bien y supera al Ryzen 9 7950X.

Metro Exodus Enhanced Edition es el primer juego que exige tener una tarjeta gráfica con aceleración de trazado de rayos. Ha envejecido muy bien, sigue siendo una auténtica maravilla técnica, y es muy exigente a nivel de GPU. Aplicando NVIDIA DLSS aumentamos la carga sobre la CPU, y la dependencia de la GPU de esta.

Como vemos tenemos cuello de botella en 720p, 1080p y 1440p, pero las tasas de FPS son muy altas, y esto se traduce en un buen resultado por parte del Ryzen 9 9950X, aunque queda por debajo del Ryzen 7 9700X.

Vamos con otra de las joyas de la anterior generación. Red Dead Redemption 2 es un título que sigue siendo muy exigente, aunque a nivel de CPU tiene una mayor dependencia del rendimiento monohilo que del multihilo una vez que llegamos a un valor de seis núcleos y doce hilos. El Ryzen 9 9950X registra unos valores muy buenos y un escalado óptimo incluso en 720p y 1080p.

Con Resident Evil 4 Remake tenemos un cuello de botella claro incluso en 1440p, de hecho el rendimiento mejora levemente al subir de 720p a 1080p porque aumenta ligeramente la tasa de uso de la GPU. En 2160p la pérdida de rendimiento es pequeña en proporción al aumento de resolución, lo que no hace más que confirmar la dependencia del juego de la GPU. A pesar de todo, los resultados que consigue el Ryzen 9 9950X son buenos.

Se aprecia de forma clara una mejora frente al Ryzen 9 7950X, y un rendimiento a veces superior y a veces inferior al del Ryzen 7 9700X, algo que es lógico porque a pesar de que el Ryzen 9 9950X funciona a mayor frecuencia y tiene más núcleos e hilos no debemos olvidarnos de que, al final, los juegos actuales no suelen escalar bien en más de seis núcleos y doce hilos.

Por otro lado, incorporar una segunda unidad CCD establece una necesidad de comunicación entre chiplets que incrementa la latencia, y esto puede tener un rendimiento negativo en juegos. Por suerte no es grave, y al final se compensa con un rendimiento multihilo mucho mayor en otros tipos de aplicaciones, como hemos visto anteriormente.

Ryzen 9 9950X frente a Ryzen 9 7950X

Empezamos la comparativa viendo los resultados obtenidos en 3DMark CPU, una prueba importante por todo lo que nos cuenta sobre el rendimiento potencial de un procesador con diferentes cargas de trabajo utilizando distintas cantidades de hilos.

En monohilo vemos que el Ryzen 9 9950X gana al Ryzen 9 7950X por un 15,16%, una diferencia sustancial que confirma que Zen 5 es una arquitectura que va más allá del gaming. Con ocho hilos activos el primero gana al segundo por un 21,94%, una diferencia sustancial en una de las subpruebas más importantes de este benchmark.

La prueba de máximo número de hilos es la que utiliza los 32 hilos de ambos procesadores, y como vemos en ella el Ryzen 9 9950X gana al Ryzen 9 7950X por un 5,59%.

Saltamos ahora a ver el rendimiento en Cinebench R23 sin PBO y con PBO activado. El Ryzen 9 9950X ya rinde claramente por encima del Ryzen 9 7950X sin tener que activar dicha tecnología, ya que lo supera en un 12,02% en monohilo y en un 9,81% en multihilo. Si activamos PBO la diferencia a favor del Ryzen 9 9950X pasa a ser de un 12,47% en monohilo y de un 15,74% en multihilo.

Pasando al rendimiento en juegos nos encontramos con una mejora más modesta comparada con la que vimos en pruebas sintéticas, pero en línea con el salto que vimos entre el Ryzen 7 9700X y el Ryzen 7 7700X. Tanto el Ryzen 9 9950X como el Ryzen 9 7950X se utilizaron con PBO activado.

En 720p la diferencia entre ambos es pequeña porque tenemos un cuello de botella notable. En 1080p aumenta el uso de GPU y el Ryzen 9 9950X aguanta mejor el tipo que el Ryzen 9 7950X, ganándole por un 6,71% de media. En 1440p se repite la misma tónica, aumenta el uso de la GeForce RTX 4090 pero esta todavía tiene cierta dependencia de la CPU, y el Ryzen 9 9950X gana por un 8,63%.

La GeForce RTX 4090 es tan potente que incluso en 4K vemos una mejora de rendimiento en el Ryzen 9 9950X, que supera al Ryzen 9 7950X por un 5,32%. Tened en cuenta que esto es así porque en mis pruebas de rendimiento he utilizado juegos como Death Stranding, Shadow of the Tomb Raider y Metro Exodus Enhanced Edition con DLSS en modo rendimiento, títulos que una GeForce RTX 4090 mueve con soltura incluso en 4K, lo que hace que todavía quede cierta dependencia de la CPU.

Esto que os acabo de explicar no ocurre con juegos muy exigentes, como por ejemplo Cyberpunk 2077 o Alan Wake 2, que no muestran variaciones de rendimiento en 4K al utilizar el Ryzen 9 9950X o el Ryzen 9 7950X.

La conclusión que podemos sacar de todo lo que acabamos de ver es muy clara, y también bastante simple, el Ryzen 9 9950X representa un salto notable en rendimiento bruto frente al Ryzen 9 7950X en aplicaciones profesionales y en benchmarks sintéticos, y es un salto mucho más modesto en juegos, aunque resulta perceptible.

No vale la pena pasar de un Ryzen 9 7950X a un Ryzen 9 9950X, eso está claro, pero sí que tendría sentido saltar de un Ryzen 9 5950X a un Ryzen 9 9950X, y también desde generaciones más antiguas, como por ejemplo desde un Ryzen 9 3950X, por ejemplo.

Su diferencia de rendimiento en juegos no justifica la diferencia de precio entre el Ryzen 9 9950X y el Ryzen 9 7950X, pero la diferencia que hay entre ambos en aplicaciones profesionales mejoran el valor que ofrece el primero frente al segundo, y lo mismo podemos decir de su soporte de instrucciones AVX-512 en una sola pasada (el Ryzen 9 7950X trabaja en modo 2 x 256 bits).

Temperatura, consumo y escalado de frecuencias

Saltamos ahora a ver cómo se comporta el Ryzen 9 9950X a nivel de temperaturas, y nos encontramos con unos resultados que siguen la línea de lo visto con el Ryzen 7 9700X. Al tener dos unidades CCD el Ryzen 9 9950X alcanza unos picos de temperatura más altos en el escritorio (uso mínimo) y también con un uso básico y en juegos.

La temperatura en Cinebench R23 empieza por debajo de los 90 grados, pero va subiendo gradualmente conforme se suceden los ciclos de trabajo, y tarda entre 6 y 9 minutos en estabilizarse alrededor de los 94 grados C, dependiendo de la temperatura ambiente. Es un valor alto, pero totalmente seguro, y no he apreciado ningún problema de estabilidad.

Al activar PBOI se produce un incremento generalizado de la temperatura. En juegos los valores oscilan entre los 74 y los 79 grados, y en Cinebench R23 nada más comenzar la prueba ya nos encontramos con un pico de 95,3 grados casi instantáneo, que se mantiene totalmente estable gracias al ajuste de frecuencias y de consumo que se produce en tiempo real. Tampoco detecté ningún problema de estabilidad.

Los valores de consumo entran dentro de lo esperado. En juegos el Ryzen 9 9950X escala de forma agresiva el modo turbo para mejorar el rendimiento y esto se nota en el consumo, cosa que también ocurre en Cinebench R23, aunque el pico máximo de consumo en este caso fue de 200 vatios.

Con PBO activado el consumo aumenta, como es lógico, y también lo hace el rendimiento. En Cinebench R23 podemos ver que el pico de consumo máximo supera el valor de PPT de 230 vatios, aunque este valor oscila durante la prueba de forma dinámica, lo que significa que no se mantiene de forma permanente.

El Ryzen 9 9950X escala muy bien sus frecuencias de trabajo. Ya lo vimos en la prueba de 3DMark CPU, pero quiero profundizar en este tema viendo los resultados de otras pruebas. En juegos el escalado de frecuencia es muy bueno incluso sin PBO activado. Cyberpunk 2077 no es capaz de saturar todos los núcleos del Ryzen 9 9950X, solo escala bien en 8 núcleos y 16 hilos, y esto le permite mantener unas frecuencias por encima de los 5,3 GHz.

En la prueba multihilo de Cinebench R23 ocurre todo lo contrario, el Ryzen 9 9950X se ve saturado al 100%, y esto obliga a ajustar las frecuencias en tiempo real. Sin PBO estas rondan los 4,9 GHz, aunque con oscilaciones, y con PBO activado llegamos a superar los 5,1 GHz, aunque también se producen oscilaciones importantes.

En general los valores de consumo y de temperatura que registran los Ryzen 9 9950X y Ryzen 9 7950X son muy parecidos. El Ryzen 9 7950X registró un pico de consumo de 247 vatios con PBO activado en Cinebench R23, y sin PBO se mueve entre los 220 y los 230 vatios también en dicha prueba, así que en este sentido no veo ninguna mejora relevante.

Conclusiones y puntuación

Al analizar el Ryzen 9 9950X he tenido sensaciones muy parecidas a las que me transmitió el Ryzen 7 9700X. A simple vista nos puede parecer una apuesta diferente porque parte del mismo TDP que el Ryzen 9 7950X, pero es que al final los resultados a nivel de rendimiento han sido muy parecidos, y esto es lo importante.

El Ryzen 9 9950X supone una evolución importante frente al Ryzen 9 7950X si hablamos de rendimiento bruto en aplicaciones profesionales y pruebas sintéticas. Es ahí donde más se aleja del modelo basado en Zen 4, y por tanto donde mayor valor ofrece. Esta es una buena noticia, porque al final un procesador de 16 núcleos y 32 hilos no se dirige principalmente al sector gaming, sino que está más orientado a profesionales.

En este sentido hay que destacar además que el Ryzen 9 9950X tiene otra ventaja importante frente al Ryzen 9 7950X, y es que es capaz de trabajar con instrucciones AVX-512 en una pasada (1 x 512 bits), mientras que el Ryzen 9 7950X divide esta carga en 2 x 256 bits. Solo tuve tres días para hacer este análisis, así que por desgracia no he podido pasar pruebas centradas en este tipo de instrucciones, pero para ciertos profesionales esto representa un valor importante.

La mejora de rendimiento en juegos es mucho más modesta, pero resulta suficiente para apreciar un salto generacional frente al Ryzen 9 7950X. En algunos títulos pierde frente al Ryzen 7 9700X, en otros rinde un poco mejor, pero lo importante es que ese aumento de rendimiento frente a la generación anterior mejora el valor del Ryzen 9 9950X como procesador para unificar trabajo y gaming en un único equipo.

Si buscas un procesador que sea fiable, con consumos y temperaturas razonables (teniendo en cuenta su rendimiento), que pueda escalar con overclock de forma automática sin comprometer la estabilidad, que sea extremadamente potente en aplicaciones y herramientas profesionales y muy potente en gaming no lo dudes, el Ryzen 9 9950X es una opción a tener muy en cuenta.

El precio del Ryzen 9 9950X es de 718,90 euros, una cifra que resulta mucho más asequible que los 849 euros que costó el Ryzen 9 7950X en el momento de su lanzamiento, así que tenemos una mejora clara en este sentido. No obstante el Ryzen 9 7950X sigue ofreciendo un valor interesante ahora que se puede comprar en oferta por 549,90 euros.