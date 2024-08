El lanzamiento de Nintendo Switch 2 podría tardar más de lo que estaba previsto. Primero se barajó la posibilidad de que esta consola llegase al mercado a finales de este mismo año, una fecha que poco después vimos que tenía mucho sentido, porque según empleados de NVIDIA la consola no solo está terminada, sino que lleva tiempo lista para su lanzamiento.

Después supimos que la gran N había pospuesto el lanzamiento de Nintendo Switch 2, y que esta consola no iba a llegar hasta el primer trimestre de 2025. Tenía sentido, porque ese retraso se debía a un esfuerzo de la compañía japonesa por limpiar el stock que todavía tiene acumulado del modelo actual.

Ahora un nuevo rumor dice que Nintendo Switch 2 no llegará al mercado en el primer trimestre de 2025, y que sufrirá un retraso que, la verdad, ninguno de nosotros esperaba. La fuente del rumor no da ninguna fecha de lanzamiento alternativa, simplemente dice que no llegará dentro del presente año fiscal, que finaliza el 31 de marzo de 2025.

Cuándo llegará Nintendo Switch 2 y por qué podría retrasarse

Este rumor no está confirmado, pero la verdad es que por un lado tiene sentido. Las ventas de Nintendo Switch llevan un tiempo con una clara tendencia a la baja, y esto estaría complicando la limpieza de stock de dicho modelo. La gran N podría haber optado por un nuevo retraso para dejar más margen de cara a terminar de vender las unidades de dicha consola que siguen acumuladas en el canal minorista.

No sería la primera vez que se retrasa el lanzamiento de una nueva generación para facilitar la limpieza del stock de la generación anterior, pero en este caso creo que podría ser un arma de doble filo, porque el tiempo pasa y el hardware se va quedando obsoleto. Si es verdad que Nintendo Switch 2 lleva ya un tiempo terminada retrasar demasiado su llegada podría reducir el impacto y el interés alrededor de dicha consola.

En este caso hablamos de un retraso de unos meses, así que no creo que vaya a perjudicar realmente a Nintendo Switch 2, pero Nintendo debe ser consciente de que no puede seguir jugando la carta del retraso de forma indefinida para vaciar stock. Entiendo también que quizá Nintendo ha querido evitar que el lanzamiento de su nueva consola coincida con el de PS5 Pro, pero esto también podría tener consecuencias no deseadas.

Dejar sola a PS5 Pro podría hacer que muchos usuarios que esperan la llegada de sistemas con nuevo hardware y mayor potencia opten por comprar esta consola ante la falta de alternativas, y que cuando llegue Nintendo Switch 2 buena parte de los que esperaban esta consola pasen de ella por haber comprado ya el nuevo sistema de Sony.

Veremos qué ocurre al final con Nintendo Switch 2, y qué hay de cierto en esta información que, como os dije, solo es un rumor, aunque tiene sentido. Personalmente creo que Nintendo no debería esperar más de lo necesario para lanzar su nueva consola, y viendo la caída en ventas y la pérdida de interés del modelo original francamente creo que se le está empezando a hacer tarde.

Si se confirma este retraso su lanzamiento podría demorarse hasta el segundo o incluso hasta el tercer trimestre del año. Nintendo tendría al final la última palabra, pero creo que esperar tanto solo para limpiar stock sin tener que bajar precio sería contraproducente, y reduciría el valor de Nintendo Switch 2 a nivel de hardware y de prestaciones.

Imágenes generadas con IA.