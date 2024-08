La relación entre Android y Windows no para de ser más fluida, incluso intensa, que nunca. Recordemos que, en sus inicios, ambos competían por hacerse con la mayor porción posible del mercado de los sistemas operativos para smartphones. Hablo, claro, de los tiempos de Windows Phone, la compra de Nokia por parte de Microsoft y el intento de crear una interfaz gráficamente unificada entre las versiones móvil y de escritorio de su sistema operativo. Todos recordamos cómo acabó aquello, así que no haremos leña del árbol caído.

El relevo en la dirección de Microsoft, con Satya Nadella tomando el timón en sustitución de Steve Ballmer, marcó un enorme cambio a este respecto. El gigante de Redmond tuvo que tomar la difícil decisión de dar cerrojazo a su división de smartphones y sistemas operativos (algo que Nadella sigue lamentando a día de hoy, como ha contado en más de una ocasión) y, eso sí, finalizado su papel en la guerra de los smartphones, llegó el momento de iniciar los acercamientos.

El primer gran paso en ese sentido llegó con Tú Teléfono (Phone Companion), que ya permitía un nivel de interacción no visto anteriormente entre Android y Windows, pero el enorme salto cualitativo llegó hace algo más de dos años, cuando Microsoft los sustituyó con Enlace Móvil, una aplicación mucho más completa y que, además, no ha dejado de ir ganando funciones en todo este tiempo, muchas más con Android que con iOS, por las conocidas limitaciones del sistema operativo de los de Cupertino.

Ahora nos encontramos con otra novedad, una excepcionalmente interesante ya que, según leemos en ZDNet, Microsoft está probando un nuevo sistema para compartir archivos entre Windows 10/11 y Android. Sí, has leído bien, aunque el final del ciclo de vida estándar de Windows 10 se va acercando rápidamente, los de Redmond han decidido que sus usuarios, aquellos que tengan smartphones con Android, también merecen poder disfrutar de esta novedad. Bien por ellos, sin duda.

A diferencia de otras soluciones, como Quick Share (anteriormente Nearby Share), en este caso no será necesario recurrir a aplicaciones de terceros, ya que en Windows se despliega con Enlace Móvil, mientras que en Android tendremos que emplear Enlace a Windows, que puedes encontrar en este enlace. Así, con ambas aplicaciones, podremos enviar desde el PC al smartphone directamente desde el explorador de archivos, mientras que para hacerlo en sentido contrario, podremos emplear directamente la función de compartir de Android.

De momento, esta función solo está disponible para los insiders de Windows, y no hay fecha prevista para su salto a la versión de producción del sistema operativo. No obstante, hay razones para pensar que no debería demorarse demasiado.