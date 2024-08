Windows 11 supera una limitación impuesta desde los tiempos de Windows 95

FAT32 es uno de los sistemas de archivos más antiguos que existen actualmente en el mundo del almacenamiento, y también sigue siendo uno de los más utilizados. Su debut se produjo con Windows 95, aunque por cuestiones de compatibilidad su soporte se fue manteniendo con el paso de los años, y sigue presente en Windows 11.

La versión original fue FAT12, y debutó con MS-DOS en 1980. Este sistema utilizaba entradas de 12 bits, mientras que FAT32 utiliza entradas de 32 bits. Esta no es la única diferencia importante que existe entre ambos, y es que FAT32 soporta particiones de unidad de hasta 32 GB, una capacidad que en 1995 se antojaba más que suficiente tanto a corto como a largo plazo, pero que hoy en día está más que obsoleta.

La respuesta te va a sorprender, pero es totalmente verídica. Dave Plummer, el ingeniero de software de Microsoft responsable de FAT32 ha reconocido abiertamente que fue una decisión aleatoria, es decir, que este sistema de archivos se limitó a 32 GB porque el pensó que superar esa cifra sería algo excesivo.

Esa decisión se tomó en 1994, y como dije este sistema de archivos se implementó en Windows 95. Desde entonces esta limitación se ha ido manteniendo con el paso del tiempo. Ninguna versión de Windows ha introducido los cambios necesarios para ir más allá de esos 32 GB, algo que por fin está a punto de cambiar.

Esto quiere decir que podremos formatear unidades bajo dicho sistema de archivos con una capacidad máxima de 2 TB, una cifra mucho mejor ajustada a la realidad actual, aunque esta debería mantenerse actualizada con el paso del tiempo, ya que es muy probable que dentro de unos años se nos acabe quedando corta.

No me miréis con cara rara, pensad que en 1995 esos 32 GB de almacenamiento también nos parecía una pasada (por aquel entonces tener un disco duro de más de 1 GB era un lujo), y dicha cifra se acabó quedando corta en unos pocos años. Lo mismo ocurrirá con esos 2 TB, aunque en este caso creo que tendrá que pasar más tiempo antes de que se nos quede pequeña, al menos al usuario doméstico.

La actualización que elimina esa limitación de los 32 GB y sube el máximo a 2 TB ya se ha introducido en el canal Canary de Windows 11, y se identifica con el número de build 27686. Como podéis ver en la imagen adjunta el sistema ya funciona utilizando los comandos pertinentes dentro del símbolo del sistema, pero se encuentra en una etapa muy temprana, así que tardará varios meses en llegar al canal general.

This is the output formatting a volume as FAT32 in 27686 pic.twitter.com/LcOsEZqMf3

— Xeno (@XenoPanther) August 15, 2024