Atari 7800+, otra clásica para reavivar (y monetizar) la nostalgia

Como ya habrás deducido, la Atari 7800+ que hoy nos ocupa no es sino una alusión directa a la Atari 7800, una de las clásicas de la mítica compañía que jugó un rol tan determinante en el mercado de las videoconsolas en las décadas de los setenta y los ochenta. Evidentemente no es tan recordada como la Atari 2600, que ya tuvo su esperadísima reedición en otoño del año pasado, o con proyectos como el aún recordado Atari VCSA, que después de amagar durante bastante tiempo con presuntos lanzamientos, terminó debutando finalmente a mitades de 2021.

Para quienes no la recuerden, la consola que ahora se reencarna en esta Atari 7800+, llegó al mercado en 1984, un momento complicado para cualquier dispositivo de este tipo, pues la gran crisis experimentada por todo el sector durante 1983 todavía se dejaba sentir de manera muy notoria en el mercado. Y esto, sumado a que cada vez existía más competencia, ocasionó que una consola que era prometedora, nunca llegara a alcanzar las expectativas depositadas por Atari en la misma.

Así, aunque en aquel momento no llegó a destacar, y aunque no suele aparecer en los rankings de las consolas más recordadas de los setenta y los ochenta, quienes la jugaron guardan, en general, un recuerdo bastante positivo de ella, y si sumamos a esto la efectividad de la nostalgia como argumento de ventas, ya no tenemos que preguntarnos mucho más para entender este movimiento que, claro, además se relaciona con el exitoso lanzamiento de la 2600+ el año pasado.

Atari y Plaion, que ya colaboraron en el exitoso proyecto de la 2600+ han vuelto a sumar fuerzas y, como leemos en The Verge, han anunciado el próximo lanzamiento de la Atari 7800+, que tendrá lugar el 29 de noviembre de 2024, y que tendrá un precio de 119,99 euros. Lo consola vendrá acompañada del controlador CX 78+, una réplica del que acompañaba a la 7800 pero con una importantísima diferencia, y es que en este caso es inalámbrico, algo poco menos que impensable cuando se lanzó al mercado el modelo original.

Obviamente, junto con la comercialización de la Atari 7800+ también llegarán al mercado varios juegos para la misma, hay una buena noticia, y es que la consola será totalmente compatible, mediante emulación, con los cartuchos originales tanto de la 7800 como de la 2600 (recordemos que la 7800 original también ofrecía compatibilidad con los juegos de la 2600). Eso sí, también hay otra diferencia importante entre la 7800 y la 7800+ y es que, claro, también se ha actualizado en lo referido a conectividad, pues integra un puerto USB de alimentación y un HDMI para la salida de vídeo.