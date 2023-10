Atari 2600+, ¡por fin!

La ya muy cercana llegada al mercado de la Atari 2600+ supone la llegada, por fin, de una réplica de la mítica 2600, la consola comercializada por Atari allá por 1977 y que supuso uno de los mayores hitos de la compañía, que por aquellos entonces vivía sus mejores tiempos. No muchos lo saben-recuerdan, pero el paradigma de consola inaugurado con la 2600 dio lugar al nacimiento de nuevas desarrolladoras, dedicadas a surtir de juegos a la consola, denominada inicialmente Atari VCS (Video Computer System).

Atari, como marca, celebraba su medio centenario de vida, cinco decenios en los que cambió de manos, protagonizó grandes éxitos pero también sonados fracasos (algunos que podemos considerar injustos, como los de Lynx y Jaguar, otros plenamente merecidos, como el de E.T., precisamente para la Atari 2600), éxitos y fracasos indeleblemente asociados a su imagen, pero que solo tienen un efecto moderado en la valoración de la misma que hacen (que hacemos) los más nostálgicos, que por norma general también somos los campeones del mundo de canas.

Conscientes de la popularidad y el efecto «Yo fui a EGB» como nostalgia as a service, los actuales propietarios de la marca son muy conscientes del potencial comercial de recuperar algunos de sus productos más icónicos, algo que en 2021 dio lugar al lanzamiento de la Atari VCS, un proyecto que, no obstante, sufrió bastantes retrasos y sucesivos incrementos sobre el precio previsto inicialmente, lo que se tradujo en un funcionamiento comercial bastante pobre, que llevó a que apenas durara un año en el mercado.

Eso, no obstante, no fue entendido como un indicador de falta de interés en la clásica, razón por la que la llegada de Wade Rosen a la compañía como CEO, también en 2021, se tradujo en intentar recuperar ese patrimonio histórico, un plan que está cerca de alcanzar un hito muy importante con la llegada al mercado, en noviembre, de la Atari 2600+, una réplica (de menor tamaño, eso sí) que la clásica 2600, y que incluirá un cartucho con los siguientes juegos, que han sido remasterizados para, entre otras cosas, adaptarse al formato panorámico de las pantallas actuales (cuenta con conexión HDMI, por si te lo estabas preguntando):

Adventure

Combat

Dodge ‘Em

Haunted House

Maze Craze

Missile Command

Realsports Volleyball

Surround

Video Pinball

Yars’ Revenge

Además, la consola será compatible con los cartuchos originales de las 2600 y 7800 y, para completar la experiencia retro, también incluye el Atari CX40+, una réplica idéntica en aspecto y tamaño del Atari CX40, el joystick que acompañó a la 2600 (y a otros muchos sistemas, pues era multiplataforma, en algunos casos porque contaban con el mismo conector y en otros porque se vendieron adaptadores) durante gran parte de su vida en el mercado (inicialmente se vendía con el CX10).

Aunque todavía no hay planes concretos al respecto, cabe esperar que si el volumen de ventas convierte esta Atari 2600+ en un éxito, la compañía comercialice nuevos juegos para la plataforma. Incluso, aunque no parece haber planes actuales al respecto, Rosen no descarta la posibilidad de crear una portátil que permita recuperar los juegos de la clásica en cualquier momento y lugar.

A diferencia de otros lanzamientos en este sentido, Atari se ha asegurado de su disponibilidad fuera de Estados Unidos. En nuestro caso, para su comercialización en España, la Atari 2600+ ya se ofrece en reserva en Game. El pack incluye la consola, el Atari CX40+ y el cartucho con los 10 juegos, y su precio es de 119,99 euros.