AMD jugó al engaño con las Radeon RX 8000, llegan este año y mejoran en trazado de rayos

La fecha de lanzamiento de las Radeon RX 8000 ha sido un auténtico misterio. Ya os conté en su momento que las informaciones más recientes no se ponían de acuerdo, algunas decían que esta nueva generación de tarjetas gráficas iba a llegar a finales de este año, y otras daban por sentado que se irían al primer trimestre de 2025.

No había nada confirmado, pero hoy por fin puedo compartir con vosotros más detalles sobre este tema. Moore´s Law is Dead asegura que ha recibido una llamada de un empleado de AMD, y que este le ha confirmado que la compañía ha jugado al engaño con la fecha de lanzamiento de las Radeon RX 8000 para confundir a sus rivales.

Recuerdo que ya pasó algo parecido con las Radeon RX 6000, una generación que fue objeto de numerosos rumores que decían que su rendimiento iba a ser muy bajo y que no iban a poder competir con las GeForce RTX 30. Al final esto no se cumplió, y fue una generación muy competitiva en rasterización, aunque no tanto en trazado de rayos.

Cuándo llegan las Radeon RX 8000

Entre octubre y noviembre de este año, una fecha que curiosamente era la que apuntaban los primeros rumores, y que encajaba con la posible fecha de presentación de las GeForce RTX 50 de NVIDIA. La fuente dice que esta información procede de una filtración de un empleado de AMD, pero al no estar confirmada no puedo darle una credibilidad absoluta.

Por otro lado, es importante tener siempre en cuenta que en este tipo de lanzamientos tan importantes siempre cabe la posibilidad de que se produzcan retrasos más o menos marcados, así que tendremos que esperar y que estar atentos a futuros anuncios por parte de AMD.

Posibles especificaciones de la Radeon RX 8800 XT

Esta tarjeta gráfica podría ser la primera en llegar, y los últimos rumores siguen asegurando que será el tope de gama de AMD dentro de esta nueva generación gráfica, aunque no está confirmado. Sin embargo, las fuentes no se ponen de acuerdo con el tema de sus especificaciones, y esto está generando dudas sobre la posible potencia real que tendría esta tarjeta gráfica.

Las últimas informaciones que pude consultar pintaban a la Radeon RX 8800 XT con una configuración parecida a la de la Radeon RX 7900 XT, pero esta nueva filtración la coloca con una configuración mucho menos potente, ya que estaría limitada a 64 unidades de computación, lo que equivale a 4.096 shaders.

Esta tarjeta gráfica tendría un bus de 256 bits y 16 GB de memoria GDDR6 a 20 Gbps, lo que nos deja un ancho de banda de 512 GB/s. Para generar picos de ancho de banda y mejorar el rendimiento la Radeon RX 8800 XT tendrá 96 MB de caché infinita. Su TBP será de entre 210 y 280 vatios, y trabajará a una velocidad de entre 2,9 y 3,2 GHz.

Arquitectura y rendimiento de la Radeon RX 8800 XT

La Radeon RX 8800 XT utilizará una GPU Navi 48 basada en la arquitectura RDNA 4 y fabricada en el nodo de 4 nm de TSMC. Ese núcleo gráfico tendrá un diseño monolítico y chips de memoria caché L3 externalizados. Cada unidad de computación tendrá una mayor cantidad de núcleos para acelerar trazado de rayos, lo que mejorará sustancialmente el rendimiento, y contará con hardware especializado en IA para FP8 y cálculos con matrices.

Si se cumplen estas especificaciones, la Radeon RX 8800 XT tendría una potencia de hasta 52,42 TFLOPs. Este pico de rendimiento en FP32 es tan alto porque esta tarjeta gráfica tendrá shaders de doble emisión, y la colocaría por encima de los 51,48 TFLOPs que alcanza la Radeon RX 7900 XT, que sería su equivalente más cercano.

La filtración dice que el rendimiento de la Radeon RX 8800 XT estará al nivel de la Radeon RX 4080 en rasterización, y que en trazado de rayos podría estar entre la GeForce RTX 4070 Ti y la GeForce RTX 4080. Esto representaría una gran mejora, porque en trazado de rayos la Radeon RX 7900 XT suele quedar por debajo de la GeForce RTX 3090.

Lo más interesante sería el precio de venta

Y es que el modelo de referencia podría costar 499 dólares, una cifra que en España podría convertirse en 540 euros tras convertir divisa y aplicar impuestos. Esto quiere decir que tendríamos una tarjeta gráfica capaz de ofrecer casi el mismo rendimiento que una GeForce RTX 4080 por la mitad del precio de esta.

La Radeon RX 8800 XT posicionará como una tarjeta gráfica de gama media-alta dentro de la próxima generación gráfica. No será un modelo de gama alta porque no tendrá como rival directo principalmente a la GeForce RTX 4080, sino a la GeForce RTX 5070 de NVIDIA, un modelo que podría ofrecer un rendimiento parecido al de una GeForce RTX 4080 SUPER, y que tendrá un precio de entre 549 y 599 dólares.



Imágenes generadas con IA.