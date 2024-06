Radeon RX 8800 XT, posibles especificaciones, rendimiento, precio, fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos

La Radeon RX 8800 XT es una tarjeta gráfica de próxima generación que utilizará la arquitectura RDNA 4 de AMD, y que posicionará dentro de lo que podemos considerar como entrada a la gama alta. Es uno de los modelos que más interés ha generado, sobre todo tras la supuesta cancelación de la Radeon RX 8900 XT, aunque debemos tener en cuenta que esto todavía no ha sido confirmado por AMD.

Hasta ahora todas las filtraciones e informaciones que he ido viendo aseguran que la Radeon RX 8800 XT será el modelo más potente que lanzará AMD dentro de esa generación, que no habrá un tope de gama y que la compañía de Sunnyvale enfocará RDNA 4 como una arquitectura de transición. Si esto se cumple, NVIDIA se quedará sola en el mercado con sus GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090, ya que no creo que la Radeon RX 8800 XT vaya a ser capaz de competir con ninguna de esas dos tarjetas gráficas.

En ese escenario la Radeon RX 8800 XT será rival de la GeForce RTX 5070, o puede que de una hipotética GeForce RTX 5070 Ti. Esa es la dirección a la que apuntan los datos que tengo hasta el momento, y sus posibles especificaciones. Sé que hay una falta de información importante sobre las Radeon RX 8000, y por eso hoy quiero compartir con vosotros todo lo que sé hasta el momento de la Radeon RX 8800 XT.

Posibles especificaciones de la Radeon RX 8800 XT

Como dije al principio, será una tarjeta gráfica de entrada a la gama alta y no un auténtico tope de gama, ya que esa posición normalmente se reservaría a una Radeon RX 8900 XT o Radeon RX 8900 XTX. Utilizará el núcleo gráfico Navi 48 y estará capacitada para mover juegos actuales en resolución 4K sin ningún problema.

Núcleo gráfico Navi 48 fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Cinco chiplets de caché L3 de 16 MB cada uno fabricados en el nodo de 6 nm de TSMC.

84 unidades de computación.

5.376 shaders a una velocidad de más de 3 GHz.

336 unidades de texturizado.

192 unidades de rasterizado.

84 núcleos RT de tercera generación.

168 núcleos de segunda generación para IA.

Bus de 256 bits.

16 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (896 GB/s de ancho de banda). Se rumorea que podría utilizar memoria GDDR6 para reducir costes, pero no está confirmado.

6 MB de caché L2.

80 MB de caché L3 externalizada en cinco chiplets.

Comparada con la Radeon RX 7800 XT tenemos un aumento importante del número de shaders, que pasa de 3.840 a 5.376, y como es lógico también se incrementan otros elementos importantes, como la cantidad de unidades de texturizado y de rasterizado, los núcleos para IA y los núcleos RT. Estos dos últimos evolucionan, y pasan a ser de segunda y de tercera generación, respectivamente, lo que debería traducirse en un mayor rendimiento.

En general esas posibles especificaciones de la Radeon RX 8800 XT son muy parecidas a las de la Radeon RX 7900 XT, pero en este caso tenemos un salto de arquitectura, así que la diferencia de rendimiento entre ambas debería ser considerable. Es complicado lanzar una predicción, pero que creo que podemos esperar un rendimiento entre la Radeon RX 7900 XT y la Radeon RX 7900 XTX, o superior a esta última en el mejor de los casos.

Con respecto al consumo, AMD no logró el avance esperado en términos de eficiencia con las Radeon RX 7000, pero el salto al nodo de 4 nm de TSMC y el uso de una nueva arquitectura podría mejorar bastante este tema con las Radeon RX 8000. En el caso de la Radeon RX 8800 XT me inclino a pensar que tendrá un TBP de entre 250 y 300 vatios, lo que significa que no necesitaríamos una fuente de alimentación muy potente para poder moverla sin problemas.

Arquitectura y posible rendimiento

La arquitectura RDNA 4 mantendrá, casi con total seguridad, el diseño que vimos en RDNA 3. Esto quiere decir que la GPU seguirá teniendo un diseño de núcleo monolítico ya que integrará todos sus elementos básicos en un mismo chip, pero la caché L3 estará externalizada en lo que conocemos como unidades MCD. Cada chiplet de caché tendrá 16 MB.

El proceso de fabricación será distinto en ambos componentes. La GPU estará fabricada en el nodo de 4 nm de TSMC, aunque hay rumores que dicen que AMD dará el salto al nodo de 3 nm. Los chiplets de memoria caché L3 deberían estar fabricados en el nodo de 6 nm o en el de 5 nm, también de TSMC en los dos casos.

Solo con el cambio de arquitectura y el uso de un nuevo nodo los valores de rendimiento bruto y de eficiencia (rendimiento por vatio) deberían mejorar, lo que significa que la Radeon RX 8800 XT tendría que ser más potente y eficiente que la Radeon RX 7900 XT, siempre que se confirmen las especificaciones que hemos visto.

Las mejoras más importantes en términos de rendimiento podrían venir dadas por el uso de nuevos núcleos para acelerar trazado de rayos, y también he visto algunos rumores que dicen que AMD podría empezar a utilizar por fin los núcleos especializados en IA para implementar nuevas tecnologías en FSR 4. Suena muy bien, la verdad sea dicha, pero es mejor no generarnos demasiadas expectativas porque como dije no está confirmado.

En términos de potencia bruta, esta Radeon RX 8800 XT funcionando a una velocidad de 3,2 GHz alcanzaría un pico de 68,81 TFLOPs en FP32, gracias a su capacidad para trabajar con dos instrucciones Wave32. Esta cifra la coloca por encima de la Radeon RX 7900 XTX, que alcanza los 61,39 TFLOPs de potencia en FP32, pero debemos tener en cuenta que el rendimiento en juegos no solo depende de las operaciones de coma flotante, y que entran en juego muchas otras cosas.

Con todo, lo importante es que con esos números, y con sus 16 GB de memoria gráfica, la Radeon RX 8800 XT estaría capacitada para mover juegos sin problemas en resolución 4K. En trazado de rayos la mejora frente a la generación actual debería ser notable, como ya ocurrió en su momento con el salto de RDNA 2 a RDNA 3.

Qué fuente de alimentación y qué procesador necesitaría para una Radeon RX 8800 XT

Si se cumple todo lo que os he dicho en este artículo, la Radeon RX 8800 XT va a tener un rendimiento similar al de una Radeon RX 7900 XT, que a su vez es similar a una GeForce RTX 4080 SUPER. Esto implica que para moverla en condiciones el mínimo aceptable será un Ryzen 5 5600X o un Intel Core i5-11600K, y que lo ideal será contar con un Ryzen 5 7600 o con un Intel Core i5-12600K.

Todo dependerá también de la resolución a la que vayamos a jugar, ya que en 4K la dependencia de la CPU se reduce considerablemente, pero si aplicamos alguna técnica de reescalado esta se agudiza de nuevo, puesto que se reduce la resolución real de renderizado y el procesador vuelve a tener un gran impacto en el rendimiento general del equipo. En cualquier caso, a partir del nivel ideal no tendremos cuellos de botella graves.

Para una tarjeta gráfica como la Radeon RX 8800 XT lo ideal sería no bajar de 1440p, ya que en 1080p es muy fácil tener cuellos de botella por falta de optimización con cualquier tarjeta gráfica actual de gama alta, salvo que activemos un trazado de rayos muy exigente que logre saturar la GPU. Esto podría ocurrir por ejemplo en Alan Wake 2 y en Cyberpunk 2077.

Saltando a la fuente de alimentación, si la Radeon RX 8800 XT acaba teniendo un TBP de 250 vatios deberemos contar como mínimo con una fuente de alimentación de 650 vatios, aunque esto también dependerá del procesador que vayamos a utilizar. Si tenemos un Ryzen 5 7600 esa fuente será suficiente, ya que este procesador tiene un consumo muy bajo, pero si vamos a utilizar un procesador con un consumo mayor, como el Intel Core i9-13900K, será recomendable montar una fuente de alimentación de 750 vatios.

Fecha de lanzamiento y posible precio

Las fuentes no se ponen de acuerdo sobre la posible fecha de lanzamiento de la Radeon RX 8800 XT. Algunas informaciones dicen que llegará a finales de este mismo año, y otras ya dan por hecho que no será presentada hasta 2025. Ahora mismo ambas posibilidades están abiertas, y no podemos descartar ninguna de las dos, aunque a AMD le interesa llegar cuanto antes para no dejar sola a NVIDIA con las GeForce RTX 50.

Con respecto al precio, la Radeon RX 8800 XT va a ser un modelo de entrada a la gama alta, y lo más probable es que acabe costando entre 500 y 549 euros. Tened en cuenta que esos serían los precios de partida de los modelos más económicos, y que las tarjetas gráficas con diseños y acabados premium podrían superar fácilmente los 600 euros.

Imágenes generadas con IA.