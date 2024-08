Requisitos de Call of Duty Black Ops 6, son muy asequibles

Ya tenemos los requisitos oficiales de Call of Duty Black Ops 6. Estos requisitos son los definitivos para la versión final del juego, y están listados en la web oficial de Activision Blizzard. Todavía faltan unos meses para que llegue el juego, pero no creo que se vayan a producir cambios a estas alturas, además no tendría ningún sentido.

En líneas generales los requisitos son muy asequibles, y encajan con la estimación que os di el pasado mes de junio. El juego funcionará sin problemas en cualquier PC de gama media montado en los últimos seis años. Como de costumbre hay algunos errores importantes en el listado de equivalencias, por no os preocupéis, porque os voy a explicar cada uno de ellos y os voy a dejar las equivalencias correctas.

Requisitos mínimos de Call of Duty Black Ops 6

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-6600 o Ryzen 5 1400. Cuatro núcleos y cuatro hilos.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1650, GeForce GTX 960 o Radeon RX 470.

2 GB de VRAM.

Unidad de almacenamiento SSD con 149 GB libres.

Tenemos dos errores de equivalencias, uno en CPU y otro en tarjetas gráficas. El Core i5-6600 equivale a un Ryzen 3 2300X, y la GeForce GTX 960 es mucho más lenta que las otras dos, así que no encaja. Lo correcto en equivalencia sería una GeForce GTX 970.

¿Qué calidad y rendimiento puedo esperar?

Con estos requisitos el juego debería funcionar en 1080p y calidad baja a más de 30 fotogramas por segundo.

Requisitos recomendados de Call of Duty Black Ops 6

Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.

Procesador Intel Core i7-6700K o Ryzen 5 1600X. Cuatro núcleos y ocho hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3060, GeForce GTX 1080 Ti, Radeon RX 6600 XT o Intel Arc A770.

Unidad de almacenamiento SSD con 149 GB libres.

Unos requisitos bastante razonables. Hay errores de equivalencia, porque el Core i7-6700K realmente equivale a un Ryzen 5 2500X, y la GeForce RTX 3060 es más lenta que la Radeon RX 6600 XT y que la GeForce GTX 1080 Ti. Tiene como equivalencia más cercana a la Radeon RX 5700 XT.

La Intel Arc A770 sí que encaja sin problemas por rendimiento como equivalencia a las GeForce GTX 1080 Ti y Radeon RX 6600 XT.

¿Qué calidad y rendimiento puedo esperar?

Con este hardware el juego debería funcionar a más de 60 FPS en 1080p con calidad muy alta o máxima.

PC ideal para mover Call of Duty Black Ops 6

La configuración ideal para mover este juego dependerá de la resolución y de los ajustes gráficos, pero os puedo dejar una configuración completa que cubre las tres resoluciones que más se utilizan a día de hoy:

Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-12400F o Ryzen 5 5600. Seis núcleos y doce hilos.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica para 1080p: GeForce RTX 4060 o Radeon RX 7600.

Tarjeta gráfica para 1440p: GeForce RTX 4060 Ti o Radeon RX 6750 XT.

Tarjeta gráfica para 2160p: GeForce RTX 4070 o Radeon RX 7800 XT.

Unidad de almacenamiento SSD.

Fecha de lanzamiento y precio

Call of Duty Black Ops 6 estará disponible en PC, Xbox One, Xbox Series S-Series X y PS5 el 25 de octubre. La versión estándar tendrá un precio de 79,99 euros.