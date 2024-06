Activision Blizzard no ha revelado todavía los requisitos definitivos de Call of Duty Black Ops 6, pero la compañía sí que confirmó que dicho juego llegará tanto a Xbox Series S-Series X y PS5 como a PS4, Xbox One y PC, así que tengo toda la información que necesito para realizar una nueva estimación bastante precisa de los requisitos de este juego.

Call of Duty Black Ops 6 va a ser un título de transición generacional, y por tanto la base técnica la tendremos en PS4 y Xbox One. Estas dos consolas serán las que determinarán el mínimo a nivel de hardware necesario para poder mover este juego, como ocurrió en su momento con Call of Duty Modern Warfare 3, y estoy convencido de que los requisitos de ambos van a ser casi idénticos.

La generación anterior de consolas va a limitar las posibilidades de Call of Duty Black Ops 6, así que no debemos esperar cambios importantes a nivel técnico, ni tampoco el uso de un nuevo motor gráfico que permita a la franquicia subirse de verdad a la generación actual de consolas. Esto tiene un lado positivo, y es que al menos los propietarios de una PS4 y de una Xbox One podrán jugar a esta nueva entrega.

Requisitos estimados de Call of Duty Black Ops 6

Mínimos para 1080p

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i3-8100 con cuatro núcleos y cuatro hilos o Ryzen 3 1200 con cuatro núcleos y cuatro hilos.

8 GB de RAM.

150 GB de espacio libre. SSD recomendado. Se dice que podría llegar a pesar 300 GB con la instalación completa.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 960 o Radeon R9 285 con al menos 2 GB de memoria gráfica.

Con esta configuración el juego debería funcionar en 1080p con calidad baja y 30 FPS relativamente estables.

Recomendados para 1080p

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-8400 con seis núcleos y seis hilos o Ryzen 5 3500 con seis núcleos y seis hilos.

16 GB de RAM.

150 GB de espacio libre. SSD recomendado. Se dice que podría llegar a pesar 300 GB con la instalación completa.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4060 o Radeon RX 7600 con 8 GB de memoria gráfica.

Esta configuración nos permitirá jugar en 1080p con calidad máxima y 60 FPS totalmente estables, al menos en teoría. Debería ser suficiente también para jugar en 1440p ajustando el nivel de calidad, dependiendo de lo optimizado que esté el juego, obviamente.

Ideales para 2160p

Windows 10 de 64 bits.

CPU Intel Core i5-8400 con seis núcleos y seis hilos o Ryzen 5 3500 con seis núcleos y seis hilos.

16 GB de RAM.

150 GB de espacio libre. SSD recomendado. Se dice que podría llegar a pesar 300 GB con la instalación completa.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4070 o Radeon RX 6800 XT con 12 GB o más de memoria gráfica.

Con este hardware no deberíamos tener ningún problema para poder jugar en 4K con calidad máxima y mantener 60 FPS estables. Tened en cuenta que al final todo dependerá del grado de optimización que presente Call of Duty Black Ops 6,