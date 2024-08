Crysis Next en vídeo, menos mal que acabó siendo cancelado

Hace unos años Crytek anunció Crysis Next, un proyecto que generó mucho interés por la importancia que la franquicia Crysis ha tenido siempre en el mundo de los videojuegos. La primera entrega fue todo un referente a nivel técnico, de hecho era tan exigente que fue imposible hacer una conversión directa del mismo a Xbox 360 y PS3. Esta tuvo que llegar muchos años después con importantes cambios y recortes.

El caso es que al final el proyecto no llegó a buen puerto, y acabó siendo cancelado sin muchas explicaciones. Ahora que se ha filtrado un vídeo con 13 minutos de juego real es fácil saber por qué Crysis Next nunca llegó a ser terminado, porque era un proyecto que realmente no tenía nada que ver con la franquicia original.

De haber sido lanzado se habría convertido en un gran fracaso, y además habría dañado la reputación de Crytek y la imagen de la franquicia Crysis, así que no hay duda de que su cancelación fue lo mejor que podría haber pasado.

Crysis Next era casi un clon de Fortnite

En el vídeo se puede ver que Crysis Next era una especie de copia descarada de Fornite que se «inspiraba» también en otros juegos para la concepción de ciertos aspectos, como las clases de personajes, por ejemplo, donde vemos detalles sacados de Call of Duty Infinite Warfare y otros títulos multijugador muy conocidos.

Es curioso, porque este juego nació como un spin-off de Crysis que intentaba alejarse al máximo de la franquicia para convertirse en algo original que aportara frescura a la franquicia, pero al final acabó siendo una copia perezosa del conocido juego de Epic Games, plano, simple y genérico a más no poder.

Soy consciente de que el vídeo es de una beta, y de que por tanto los gráficos no están terminados y todavía quedaban muchas cosas por pulir, pero esto no cambia nada, la esencia del juego, su enfoque y su estética se aprecian a la perfección, y como dije anteriormente no tiene cabida en el universo Crysis.

Os dejo el vídeo adjunto para podáis ver al detalle 13 minutos de juego real de Crysis Next, y adjunto algunas capturas por si a Crytek le da por hacer una reclamación de contenido y pedir la retirada de dicho vídeo.



Crysis 4 sigue en desarrollo

Este juego fue anunciado en enero de 2022, pero desde entonces no hemos vuelto a saber nada de este proyecto. Imagino que seguirá en desarrollo, y por la fecha en la que nos encontramos puede que acabe siendo un juego exclusivo de PC y de la generación actual de consolas.

Hay muchas incógnitas todavía alrededor de Crysis 4, tantas que no me atrevo a asegurar que su desarrollo se vaya a completar con éxito. Solo nos queda ser positivos y esperar a ver si a Crytek se le ocurre hacer algún anuncio oficial hablando del estado de este juego.