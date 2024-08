Sony volverá a subir el precio de PS5 por dificultades externas

La compañía japonesa ha confirmado que va a subir el precio de PS5 en un 20%, una medida que ha tenido que tomar por culpa de las dificultades externas, entre las que destacan las importantes fluctuaciones económicas.

De momento esa subida de precio se aplicará solamente en Japón, donde PS5 en su versión con unidad óptica pasará de costar 66.980 yenes a tener un precio de 79.980 yenes, lo que equivale al cambio actual a 460 dólares y 550 dólares, respectivamente. La subida de precio será, por tanto, de 90 dólares.

Japón era uno de los países donde más barato resultaba comprar esta consola, mientras que en Europa ocurre todo lo contrario, ya que el precio recomendado de PS5 con unidad óptica en España es de 549,99 euros. Esto son 614,19 dólares, lo que significa que nosotros pagamos 64,9 dólares más por la consola de Sony.

El precio de la versión digital de esta consola subirá de los 59.980 yenes (415 dólares) a los 72.980 yenes (505 dólares). Al cambio equivalen a 371,63 euros y 452,22 euros.

PS5 sube de precio, y sus periféricos también

Sony ha confirmado otras subidas de precio que afectan a todo el ecosistema de periféricos que rodea a PS5. El mando DualSense pasará de costar 65 dólares a subir hasta los 80 dólares al cambio (71,64 euros). El sistema PlayStation Portal subirá de los 205 hasta los 240 dólares (214,92 euros).

Esta no es la primera vez que Sony sube el precio de PS5 en Japón. La compañía nipona ya lo hizo a finales de 2022, y con esta nueva subida comprar esta consola en dicho país será hoy 205 dólares más caro que en su lanzamiento hace ya casi cuatro años en el caso de la versión con unidad óptica, y 185 dólares más caro si hablamos de la versión digital.

De momento no hay nada que indique que esta subida de precio se vaya a extender a otros mercados, pero tampoco hay nada que nos permite asegurar que esto no vaya a ocurrir, así que no podemos descartar esta posibilidad. Es curioso que este aumento de precio se haya producido con PS5 Pro tan cerca, será interesante ver cómo afecta esto al precio de dicha consola, pero con el panorama actual creo que podría acabar siendo mucho más cara de lo previsto.

Los últimos resultados financieros de Sony confirmaron una pérdida de interés creciente alrededor de PS5, pero a pesar de todo esta sigue siendo la consola más vendida de su generación, y está en una posición tan cómoda que Sony puede permitirse el lujo de subir su precio varios años después de su lanzamiento. Esto nos muestra lo importante que es tener competencia real.