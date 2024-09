A Minecraft Movie, ¿esta vez sí que será verdad?

La película de Minecraft es un proyecto que lleva en el aire mucho, muchísimo tiempo. Concretamente desde que allá por febrero de 2014, Markus ‘Notch‘ Persson se convirtiera en el filtrador voluntario de un proyecto sobre su gran creación, el juego que lo convirtió en uno de los desarrolladores más conocidos del mundo, y también en multimillonario, primero por el éxito de ventas del juego, pero posteriormente, y principalmente, por la venta de Mojang a Microsoft.

Por aquellos entonces, yo trabajaba en otro medio, ya desaparecido y, por supuesto, me hice eco de la noticia, así como de las reacciones que había suscitado. Y este último punto es importante, de modo que lo abordaré próximamente. No obstante, lo importante, lo verdaderamente importante, era el proyecto en sí de la película, que parecía totalmente cerrado, y que no tardaría en llegar a las salas de cine. Sin embargo, el tiempo fue pasando y no llegó a materializarse.

Desde entonces, y de manera cíclica, empezaron a aparecer rumores y supuestas filtraciones de proyectos de la película de Minecrat. Desde argumentos hasta nombres de actores y actrices, completaron un largo historial de proyectos, que nunca llegaremos a saber si fueron reales o no, pero que en cualquier caso nunca llegaron a ver la luz. Lo que nos lleva a abril de 2022, cuando volvimos a escuchar hablar de la película, que en este caso apuntaba a estar protagonizada por Jason Momoa.

Desde entonces, en este caso, sí que han ido llegando más rumores que apuntaban a la continuidad del proyecto, aunque dado el historial previo, tocaba cogerlas con pinzas. Pero no, en este caso no eran necesarias las reservas, y es que ya tenemos confirmación oficial, fecha de estreno y hasta el primer tráiler de la película de Minecraft. Y, efectivamente, el rumor de 2022 se termina de confirmar, pues Jason Momoa será uno de los protagonistas de la película del mundo de los bloques.

La «mala» noticia, es que todavía tendremos que esperar hasta el 4 de abril de 2025 para su estreno en salas, aunque si tenemos en cuenta que han tenido que pasar más de 10 años desde que se produjo el primer anuncio, en esta ocasión hablamos de un plazo bastante más contenido. Y, a la vista del tráiler, podemos ser moderadamente optimistas en el trabajo hecho por el equipo creativo para, partiendo de sandbox que es Minecraft, construir una historia que se adapte al lore del juego, pero que narrativamente sea interesante.