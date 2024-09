Bluetooth 6.0 mejorará la localización de balizas

Recientemente se ha hecho pública la especificación de Bluetooth 6.0, la siguiente gran evolución del protocolo de conexión inalámbrica más empleado del mundo para la interconexión de dispositivos de todo tipo. Recordemos que Bluetooth 5.0 vio la luz en 2016, aunque es cierto que en los años transcurridos hasta ahora, vemos vivido la llegada de cuatro revisiones del mismo, en todos los casos con mejoras destacables y que han demostrado que los responsables de este estándar se mantienen muy activos.

En este caso, como hablamos de un salto de versión de orden mayor, lógicamente nos encontramos con bastantes novedades, que por lo tanto harán que su adopción en nuevos dispositivos sea más que recomendable. En resumen, podemos quedarnos con tres grandes puntos a este respecto:

Eficiencia energética : Bluetooth 6.0 introduce funciones como «Decision-Based Advertising Filtering» y «Monitoring Advertisers», que reducen el consumo de energía al filtrar y monitorizar solo los datos relevantes para cada aplicación. Además, el estándar ahora permite a los dispositivos saber cuándo otro dispositivo al que intentan conectarse sale de su rango, evitando intentos de conexión fallidos y ahorrando energía​.

: Bluetooth 6.0 introduce funciones como «Decision-Based Advertising Filtering» y «Monitoring Advertisers», que reducen el consumo de energía al filtrar y monitorizar solo los datos relevantes para cada aplicación. Además, el estándar ahora permite a los dispositivos saber cuándo otro dispositivo al que intentan conectarse sale de su rango, evitando intentos de conexión fallidos y ahorrando energía​. Latencia reducida : A través de la capa de adaptación isócrona mejorada (ISOAL), Bluetooth 6.0 reduce la latencia al permitir que los dispositivos dividan paquetes de datos más grandes en fragmentos más pequeños, manteniendo la precisión de la información con marca temporal. Esto es especialmente útil para aplicaciones de audio inalámbrico en tiempo real, como en juegos​.

: A través de la capa de adaptación isócrona mejorada (ISOAL), Bluetooth 6.0 reduce la latencia al permitir que los dispositivos dividan paquetes de datos más grandes en fragmentos más pequeños, manteniendo la precisión de la información con marca temporal. Esto es especialmente útil para aplicaciones de audio inalámbrico en tiempo real, como en juegos​. Seguridad: Con la implementación de «Bluetooth Channel Sounding», también se mejora la seguridad, ya que los dispositivos pueden comunicarse de manera más precisa para encontrar su ubicación, haciendo más difícil la suplantación de señales de Bluetooth​.

Ahora bien, en esta lista, he mencionado una nueva tecnología que, pese a haberse relacionado inicialmente (y por razones obvias) con la seguridad, pues reduce en gran medida los ataques de suplantación. Me refiero, como seguramente ya has deducido, a Bluetooth Channel Sounding, una tecnología que puede mejorar aún más la experiencia de uso de balizas y otros dispositivos localizadores.

Esta tecnología proporciona precisión de localización a nivel de centímetros, para lo cual utiliza las señales que se envían los dos dispositivos conectados, de las que obtiene información como los tiempos de viaje de las señales de radio y las reflexiones que encuentran en su camino debido a obstáculos como paredes, muebles, o personas. El siguiente paso es, claro, analizar toda esos metadatos de la propia conexión, para determinar la ubicación exacta de aquello que estamos buscando, si lo empleamos con tal finalidad.

Lo más interesante de esta tecnología de Bluetooth 6.0 es que su precisión es muy elevada incluso si hablamos de distancias amplias (dentro del rango de conectividad propio de Bluetooth, claro), algo en lo que juega un papel clave el tiempo que tarda cada señal desde que es emitida hasta que es recibida. Así, a medida que esta nueva generación de Bluetooth empiece a extenderse, balizas como Apple Air Tag y también redes como Find my Network, de Apple, y Encontrar mi Dispositivo, de Google, podrán ofrecer un nivel de precisión aún más elevado que el actual, y que ya resulta bastante preciso.

