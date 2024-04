Google empieza a desplegar la red «Encontrar mi dispositivo»

La extensión a formato de red del servicio Encontrar mi dispositivo es, para muchos, una evolución largamente esperada. Y cuando digo largamente no es por decir, puesto que empezamos a tener noticias de estos planes allá por junio de 2021, en respuesta al lanzamiento de Find My Network por parte de Apple un año antes, en la WWDC 2020 (sí, la que sirvió de plataforme de presentación de Apple Silicon).

Eso sí, lo averiguamos gracias a un profundo análisis de la versión beta de Google Play Services que fue liberada en aquellos días, pues Google no lo confirmó oficialmente hasta el Google I/O de 2023, en un anuncio que, además, quedó un tanto eclipsado por el aluvión de novedades relacionadas con la IA y los nuevos dispositivos que se presentaron en la que, sin duda, fue una de las keynotes más interesantes de Google de los últimos años.

Así, en aquel momento pensamos que la evolución de Encontrar mi dispositivo empezaría a desplegarse rápidamente, pero un par de meses después supimos la razón por la que esto no ocurrió, y desde luego es una razón más que legítima, ya que Google estaba esperando que Apple completara su parte, en un plan conjunto para mejorar la seguridad de las balizas digitales y ofrecer interoperabilidad en este sentido, algo que se ha mostrado más que necesario, tal y como ha quedado acreditado tras la denuncia a Apple que finalmente sí que llegará a los tribunales.

Seems like Google has started rolling out the Find My Network with Google Play Service beta version 24.12.14

It’s enabled for me without turning on any kind of flags. #Google #Android pic.twitter.com/WcxXMlPsLE

