No Man´s Sky ahora también te permite pescar

No Man’s Sky es, sin duda, uno de los principales ejemplos de redención de la historia del videojuego. Y es un ejemplo importante, mucho, que podemos asemejar al vivido también con Cyberpunk 2077, pues de ambos podemos extraer valiosas lecciones. Claro que, en realidad, dichas conclusiones y las subsiguientes lecciones deberían ser obtenidas y puestas en valor, principalmente, por la industria del videojuego, que de un tiempo a esta parte se está luciendo, pero no precisamente para bien.

Por si eres de las personas que no conocen su historia, No Man’s Sky llegó al mercado a mitades de 2016, tras una campaña de comunicación que había creado unas gigantescas expectativas, ya que prometía ser un juego verdaderamente revolucionario. El problema es que su estudio, Hello Games, había prometido muchísimo más de lo que fue capaz de entregar en su lanzamiento, lo que ocasionó un formidable rechazo por parte de la comunidad gamer, y especialmente entre quienes se habían ilusionado con los avances y las promesas, que inicialmente no se cunplieron.

En los últimos tiempos hemos visto multitud de casos similares, con topes de gama como The Day Before, que ya empezó a decepcionar, preventivamente, antes incluso de su lanzamiento. Sin embargo, Hello Games tomó un camino diferente al que hemos visto en muchos de estos casos más recientes. Encajó las críticas, minimizó su actividad pública y se concentró en convertir No Man’s Sky en el juego que habían prometido que sería. Y, en honor a la verdad, lo lograron. Pero no se pararon ahí, ocho años después de su lanzamiento, y cuando ya ha logrado satisfacer lo que todo el mundo esperaba, el estudio sigue publicando actualizaciones que lo mejoran aún más.

El pasado mes de julio, Hello Games lanzó la actualización World Parts I, que efectivamente lleva implícito en su nombre que tendrá una segunda parte. Pero, hasta la llegada de la misma, el estudio ha sorprendido con la publicación de Aquarius, una nueva actualización para No Man’s Sky, que añade la muy demandada mecánica de pesca. Como todas las anteriores, en este caso también hablamos de una actualización gratuita, y que apunta a proporcionar largos ratos de relax y paz, propiedades muy buscadas por bastantes jugadores de este título.

Ya he mencionado anteriormente el otro gran ejemplo de redención reciente, el firmado por CD Projekt RED con Cyberpunk 2077 que, eso sí, tuvo que despedirse de las consolas de la generación anterior, pues pretender llegar a las mismas fue una de las principales razones del fiasco inicial. Con No Man’s Sky, Hello Games marcó lo que podemos considerar como el principal referente para el estudio polaco. Y, repito, ojalá empiece a cundir el ejemplo.

