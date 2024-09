GoPro presenta su nueva cámara de acción, HERO13 Black

Si algo funciona, para qué cambiarlo. Es lo que han debido pensar los chicos de GoPro a la hora de lanzar la HERO13 Black, la actualización anual de una de las referencias mundiales en cámaras de acción y que para la ocasión ofrece las mayores novedades no en la misma cámara, sino en su oferta de accesorios.

Y es que a pesar de la batería más grande, las mejoras en las funciones de cámara super lenta, la vuelta del GPS o un Wi-Fi mejorado, los grandes cambios llegan de una nueva familia de lentes modulares que el fabricante denomina Serie HB y que incluye filtros ultra gran angular, anamórficos y macro, además de un paquete de cuatro filtros ND (densidad neutra), destinados a aumentar el desenfoque de movimiento. Todos estos accesorios son opcionales y se venden por separado.

Las nuevas lentes de la serie HB son resistentes al agua y compatibles con el procesamiento de video HyperSmooth de GoPro. Fundamentalmente, para los no profesionales, la Hero 13 Black ajustará automáticamente la configuración de la cámara, incluida la resolución o la velocidad de cuadros. Esto significa que es posible que el usuario no pueda acceder a ciertos modos de captura, velocidades o resoluciones si la lente no es compatible. Pero es preferible a grabar algo especial con una lente, solo para descubrir después que es un desastre de calidad o que se recortaron las mejores partes.

HERO13 Black, ¿Novedades?

Las especificaciones oficiales hablan de pocas novedades frente a la Hero12 Black, especialmente en la óptica. Si algunos esperaban una nueva lente principal con sensor de mayor tamaño para mejorar el rendimiento con poca luz y la calidad de la imagen, tendrán que conformarse con el conocido (eso sí, de lo mejor de su sector) sensor CMOS de 1/1,9”, apertura F2,5, 27,6 MP de píxeles activos y resolución máxima que se eleva por encima del 5K (5599 x 4927 píxeles).

Entre las novedades sí podemos destacar el aumento de la capacidad de la batería a 1900 mAh. Cuenta con un conector rediseñado específico para esta HERO13 Black, que ofrece una eficiencia mejorada y tiempos de uso más largos, y hasta 2,5 horas de grabación continua. Decir que la batería Enduro para la HERO13 Black no es compatible con cámaras GoPro anteriores.

Afortunadamente, el GPS también ha vuelto. Esto significa que podrás buscar imágenes en función de la ubicación y además de los datos propios capturados de telemetría como velocidad, ruta y altitud, incorporarlos a los archivo de video y después darle vida a todo ello con gráficos superpuestos agregados a través de la aplicación Quik de GoPro.

Hay otras mejoras aquí y allá, como el rendimiento térmico mejorado tanto cuando la cámara está estática como en movimiento o la compatibilidad con Wi-Fi 6, con la que transferir el contenido de manera inalámbrica hasta un 40 por ciento más rápido a un móvil inteligente. La cámara cuenta con un nuevo sistema de carga magnética y cable que parece muy útil, con un cierre tipo pogo-pin y carga o alimentación desde paquetes de baterías USB-C externos o un adaptador enchufado a una red de energía.

GoPro ha mantenido el precio de la HERO13 Black frente a la última versión, 399 dólares en el mercado internacional y 449 euros en España. Estará disponible en las próximas semanas, aunque ya se puede reservar.

Más información | Página oficial GoPro – Primeras impresiones Engadget