Nintendo Switch 2 y la retrocompatibilidad con Nintendo Switch, ¿sí o no?

Una de las preguntas más importantes que giran alrededor de Nintendo Switch 2 es si esta consola será o no retrocompatible con Nintendo Switch. Todavía no hay nada oficial al respecto, pero tanto analistas como insiders parecen estar de acuerdo y creen que no solo habrá retrocompatibilidad, sino que esta será total, y que funcionará perfectamente.

Esto significa que todos los juegos de Nintendo Switch funcionarán sin problema en Nintendo Switch 2, pero ahora nos viene otra duda importante, ¿se aplicarán mejoras gráficas y de rendimiento al ejecutar los juegos del modelo original en la nueva consola de Nintendo? Lo más lógico sería que sí, pero no he visto todavía ninguna información sobre este tema, así que es mejor no hacernos ilusiones.

La retrocompatibilidad aplicará tanto a los juegos en formato físico como en formato digital, así que los usuarios de Nintendo Switch no tendrán nada de lo que preocuparse si deciden comprar una Nintendo Switch 2, ya que podrán seguir disfrutando de su biblioteca de juegos en su nueva consola sin ningún tipo de problema, siempre que las informaciones que hemos visto sean ciertas.

Personalmente creo que Nintendo tiene que apostar por ofrecer esa retrocompatibilidad total con su nueva consola, y que hacer lo contrario sería como dispararse en el pie, porque generaría rechazo entre los usuarios al obligarlos a pagar dos veces por juegos que ya tienen y que podrían funcionar perfectamente en su nueva consola.

Sony también vivió una situación parecida con el lanzamiento de PS5, una consola que inicialmente no iba a ser retrocompatible con PS4. La compañía japonesa tomó la decisión de apostar por la retrocompatibilidad porque Microsoft iba a seguir ese camino con Xbox Series X, y porque sabía que hacer lo contrario la dejaría en una clara posición de inferioridad.

No creo que Nintendo vaya a caer en ese error, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que se juega con su próxima consola, por eso tiene tanto sentido pensar que Nintendo Switch 2 será compatible con todos los juegos de Nintendo Switch. Otro tema son las posibles mejoras gráficas y de rendimiento al ejecutar juegos del modelo original en la nueva consola de Nintendo, cosa que veo mucho menos probable.

Nintendo Switch 2 va a ser un gran salto evolutivo frente al modelo original. Sus especificaciones estarán mucho mejor equilibradas, y contará con una configuración de hardware que le permitirá mover sin problemas juegos diseñados para Xbox Series X-Series S y PS5, aunque con algunos ajustes en resolución y calidad gráfica para adaptarlos a las particularidades de esta consola.

