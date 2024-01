The Day Before ya está oficialmente muerto

Parece mentira, pero ya (o solo) ha pasado un mes y medio desde el lanzamiento de The Day Before, un juego que quedará por siempre, y para mal, como una inscripción permanente en la historia del videojuego, y muy probablemente también en la de las estafas, pese a que sus responsables pidieran encarecidamente a los usuarios que no los acusaran de algo tan feo. Algo así como si yo cojo carrerilla para darle una bofetada a alguien pero, segundos antes de hacerlo, le digo (preventivamente, claro) que no me acuse de haberlo golpeado.

Hagamos un poco de historia recordando que The Day Before fue anunciado en 2021, con un tráiler que a muchos nos dejó con la boca abierta, pues tanto su aspecto gráfico como lo que se nos adelantó del juego era mucho y muy bueno. Que el responsable del juego fuera un pequeño estudio ruso llamado Fntastic, sin experiencia en grandes producciones, debería habernos hecho sospechar, y lo mismo podemos decir de la más que cercana fecha de lanzamiento anunciada (2022), pero eso no evitó que nos empezáramos a hacer ilusiones esperando, eso sí, más avances que confirmaran lo mostrado inicialmente.

El lanzamiento se pospuso, Fntastic afirmó que habían decidido cambiar de motor gráfico pero, pese a que esto supondría tener que rehacer el juego por completo, afirmaron que estaría listo y disponible en 2023. Esto hizo que se activaran todavía más alarmas, y la publicación de un nuevo vídeo de gameplay, a principios del año pasado, ya hizo que resultara prácticamente imposible no empezar a asumir que se estaban preparando para intentar tomarnos el pelo.

Así llegamos al 8 de diciembre de 2023, el día de lanzamiento de The Day Before, aunque en este punto hay que recordar que unos días antes el estudio ya había publicado una disculpa en Twitter, una curiosa forma de ir calentando motores de cara a su estreno, ¿verdad? En dicho mensaje, como ya te contamos aquí, se defendían de las acusaciones que, con total seguridad, sabían que iban a recibir. De entre lo expresado en dicho mensaje, me quedo con que aseguraban que el juego no estaba hecho a base de assets de Unreal, algo que la propia comunidad se encargó de demostrar en alrededor de una semana. Excusatio non petita…

El juego se lanzó en Steam, como decía antes, el día ocho, y solo tres días después Fnstastic anunció el cierre del estudio, que obviamente se traducía en que The Day Before no recibiría las actualizaciones y mejoras que habían prometido. Eso sí, afirmaron que los servidores quedarían en funcionamiento para que los jugadores que lo habían comprado no se quedarán sin poder «disfrutarlo» (no creo necesario explicar la razón de ser de las comillas en este caso, ¿verdad?). Obviamente, pocos días después supimos que no sería así, y que los servidores ya tenían fecha de cierre: hoy.

Durante los últimos días he leído algún testimonio de usuarios que afirmaban que ya no podían conectarse a los servidores, lo que nos invita a pensar que el apagado se ha podido adelantar, al menos parcialmente. Pero hoy, incluso para los que sí que hayan podido disfrutar del título hasta hace algunas horas, ha llegado el punto y final definitivo, un mes y medio después de que el juego saliera a la venta, en lo que podemos calificar un nuevo hito en la desvergüenza mostrada por un sector, que debería reflexionar, si no es a consecuencia de los malos ejemplos dados por terceros, sí por la virulenta reacción que debería empezar a producirse por parte de los usuarios. Quede The Day Before, en cualquier caso, en el Hall of Fame de la infamia.