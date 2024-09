AMD confirma su estrategia con las Radeon RX 8000, no habrá gama alta

Os lo había comentando en varias ocasiones, y al final la propia AMD lo ha confirmado. El gigante de Sunnyvale no va a lanzar productos de gama alta dentro de la serie Radeon RX 8000, lo que significa que repetirá la estrategia que vimos con las Radeon RX 5000. Ha sido Jack Huynh, vicepresidente senior y manager general del grupo de computación y gráficos de AMD, quien lo ha explicado.

El ejecutivo ha dicho que su prioridad es fabricar a escala para intentar hacerse con entre un 40% y un 50% de la cuota de mercado del sector gráfico, y cree que para conseguirlo tienen que centrarse en atacar las gamas que más negocio generan y que más se venden. Para ilustrarlo ha puesto un ejemplo muy sencillo, diciendo que no quiere que AMD sea una empresa que se limite a vender «Ferraris» o «Porsches» que la mayoría de la gente no puede comprar.

También dijo que tanto la extinta ATi como AMD han intentado en varias ocasiones la estrategia de ser el rey de la colina, es decir, de lanzar tarjetas gráficas muy potentes, y que no les ha funcionado para mejorar posiciones en el mercado de las tarjetas gráficas, y que por todo esto se van a centrar en ofrecer el mejor valor precio-rendimiento.

Esta estrategia permitirá a AMD competir mejor en la gama media y en la gama media alta, pero la verdad es que es una pena que no vayamos a ver modelos de gama alta dentro de su nueva generación, porque dentro de esta la compañía también ha lanzado productos muy competitivos. La Radeon RX 6900 XT es uno de los mejores ejemplos, y la Radeon RX 7900 XT también fue una opción interesante.

Qué rendimiento ofrecerán las Radeon RX 8000

En total AMD lanzará cuatro tarjetas gráficas dentro de la serie Radeon RX 8000. Ya os he hablado de ellas anteriormente, pero os hago un resumen. La Radeon RX 8800 XT será el modelo más potente, tendrá un rendimiento parecido al de la GeForce RTX 4080 SUPER y podría estar al nivel de una GeForce RTX 4080 en trazado de rayos.

Por debajo de ella estaría la Radeon RX 8700 XT, que podría estar más o menos al nivel de una GeForce RTX 4070 SUPER en rasterización y un poco por debajo en trazado de rayos. La seguiría la Radeon RX 8600 XT, cuyo rendimiento debería estar entre la GeForce RTX 4060 Ti y la GeForce RTX 4070, así que sería una tarjeta gráfica pensada para 1080p y 1440p.

AMD cerraría esta nueva generación con la Radeon RX 8500 XT, que será un modelo de gama media económica cuyo rendimiento estaría más o menos al nivel de una GeForce RTX 4060. Esta podría situarse en un rango de precio por debajo de los 200 dólares-euros.

Estoy seguro de que alguno de nuestros lectores se estará preguntando si realmente AMD no competirá en la gama media porque no quiere, o si realmente será porque no puede. La propia compañía dijo en su momento que no lanzó una rival para la GeForce RTX 4090 porque habría sido una tarjeta gráfica con un consumo muy alto, y porque el coste resultaba muy elevado, así que creo que realmente es porque no quiere, y porque no le sale rentable a nivel de ventas.

Imágenes generadas con IA.