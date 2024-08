Las Radeon RX 8000 repetirán la estrategia de las Radeon RX 5000

Ya os he dicho en ocasiones anteriores que AMD podría adoptar un importante cambio de estrategia con las Radeon RX 8000, y que en esa nueva generación no veremos una tarjeta gráfica que sea un auténtico tope de gama.

También os comenté que la compañía de Sunnyvale podría repetir el enfoque que ya vimos en un momento con las Radeon RX 5000, y ahora un nuevo rumor de una fuente bastante fiable ha reforzado mi teoría.

Con las Radeon RX 8000 en AMD tienen tres grandes objetivos. El primero es reducir costes y maximizar ingresos, el segundo es centralizar sus esfuerzos en las gamas más vendidas dentro de cada nueva generación de tarjetas gráficas, y el tercero utilizar esta nueva generación para desarrollar las bases de una nueva arquitectura más avanzada y competitiva.

AMD solo lanzará cuatro Radeon RX 8000

Y esos cuatro modelos se repartirán de la siguiente manera:

Radeon RX 8700 XT: modelo de entrada a la gama alta, con un rendimiento que sería similar al de una GeForce RTX 4080. Su precio será de unos 499 dólares-euros.

modelo de entrada a la gama alta, con un rendimiento que sería similar al de una GeForce RTX 4080. Su precio será de unos 499 dólares-euros. Radeon RX 8700: este será un auténtico modelo de gama media-alta, y tendrá un rendimiento parecido al de una GeForce RTX 4070 SUPER. Su precio rondará los 399 dólares-euros.

este será un auténtico modelo de gama media-alta, y tendrá un rendimiento parecido al de una GeForce RTX 4070 SUPER. Su precio rondará los 399 dólares-euros. Radeon RX 8600 XT : este modelo posicionará directamente dentro de la gama media, y su rendimiento debería ser superior al de una GeForce RTX 4060 Ti, pero inferior al de una GeForce RTX 4070. El precio de esta tarjeta gráfica debería rondar los 299 dólares-euros.

: este modelo posicionará directamente dentro de la gama media, y su rendimiento debería ser superior al de una GeForce RTX 4060 Ti, pero inferior al de una GeForce RTX 4070. El precio de esta tarjeta gráfica debería rondar los 299 dólares-euros. Radeon RX 8500 XT: una tarjeta gráfica de entrada a la gama media, cuyo rendimiento podría estar más o menos a la altura de una GeForce RTX 4060. Su precio debería ser de 199 dólares-euros.

Esta distribución encaja con la que hizo AMD en su momento con la serie Radeon RX 5000, que estuvo dividida también en cuatro modelos: Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700, Radeon RX 5600 XT y Radeon RX 5500 XT.

Para dar forma a esas cuatro tarjetas gráficas AMD solo utilizará dos núcleos gráficos, Navi 44 y Navi 48. Se rumorea que ambos tendrán un diseño de núcleo monolítico con la caché L3 integrada en la misma pastilla de silicio que la GPU, algo que podría mejorar mucho las latencias y el rendimiento en juegos, pero no está confirmado.

RDNA 4 como trampolín para el trazado de rayos

AMD va a utilizar esta nueva arquitectura para introducir muchos cambios en los núcleos RT, y para mejorar el rendimiento de sus tarjetas gráficas con trazado de rayos. Además de incorporar nuevas tecnologías, que debutarán con la nueva GPU que utilizará PS5 Pro, esta arquitectura podría doblar el conteo de núcleos para trazado de rayos por unidad de computación.

Si se confirman todos los cambios que se han ido filtrando, RDNA 4 podría igualar o incluso superar el rendimiento de Ada Lovelace en trazado de rayos, aunque lo más probable es que quede por detrás de Blackwell, que al fin y al cabo es la arquitectura con la que realmente tendrá que competir, ya que esta es la que dará vida a las GeForce RTX 50.

Todavía no tenemos una fecha de lanzamiento confirmada, pero AMD podría lanzar las Radeon RX 8000 entre finales de este año y principios de 2025. Ambas fechas tienen validez porque todavía no hay nada definitivo, y porque los rumores y filtraciones no terminan de ponerse de acuerdo, aunque los más recientes dicen que llegarán a finales de año.

Imágenes generadas con IA.