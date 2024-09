Peugeot e-2008, etapas

An old man said to me, won’t see another one The Pogues (Fairytale of New York, 1988)

Mateo está preparando la maleta. Un proceso que cada vez consume más tiempo y por eso cada vez se levanta antes, hoy a las cinco de la mañana. La abre con cuidado y coloca delicadamente primero la cámara, luego el trípode, el flash, las bombillas y las cajas con la película. Antes de colocarlo dentro de la maleta repasa cada elemento lentamente con un trapo, observando por encima de las gafas que reposan en la punta de su nariz. Ya tiene preparada otra maleta más grande con los químicos, la cortina y la lámpara de luz roja pero la maleta con la cámara prefiere prepararla por la mañana. Una tercera maleta guarda los cachivaches: pelucas, disfraces, carteles, sombreros… «Llevas más trastos que los del cine» refunfuña siempre su mujer. Una vez lista la maleta apura su café en la cocina mientras ella le observa sentada junto a la ventana. Sobre la mesa la lista de los pueblos que recorrerá hoy, si le da tiempo: Guijo, Tornavacas, Alonchel… Sale a la calle donde le espera el viejo 1.500 y Mateo introduce con cuidado en el maletero su material acompañado por el tenue tintineo de los frascos bien acolchados dentro del equipaje. Mientras tanto Marta espera pacientemente junto a él ataviada con su bata el beso de despedida. Luego él se pone al volante y ella con un suspiro se sumerge en la casa mientras el sol empieza a asomar. El traqueteo del coche acompaña a Mateo mientras recorre la calle mal asfaltada que le lleva a la carretera. De reojo consulta el mapa que ha abierto de mala manera en el asiento del conductor. Mateo hace parada en el bar a dos manzanas de su casa. Nunca le ha confesado a Marta que el café que hace es imbebible y nunca lo confesará, pero todas las mañanas se detiene en el bar de Carlos que le guarda el secreto. Y siempre se lo guardará.

Encaramado en el taburete Mateo repasa las fotos que tiene contratadas e imagina cómo va a hacer la composición. Porque las fotos que hace Mateo no son fotos cualquiera, son acontecimientos, relatos minúsculos, pequeños instantes de grandes historias paralizadas a golpes de fogonazos con olor a azufre. Se da cuenta que entre los papeles de los encargos hay una carta que debe de haberle metido Marta. La abre utilizando el mango de la cucharilla manchándose con el café con leche que acaba de remover. La carta dice «Estimado don Mateo. Mi madre acaba de fallecer. Ha dejado este mundo apretando entre sus manos una fotografía, una que hizo usted hace más de diez años ambientada en China. Ella con su peluca atravesada por agujas de punto y una exótica peineta, su bata roja con bordados dorados portando un colorido abanico y mi padre sonriente con su bata azul con estampado de dragones. Mi padre falleció hace ya años y tras morir él, mi madre quedó muy triste pero se animaba mirando una y otra vez esa foto. Luego empezó a decir que esa foto se la hicieron en un viaje que hicieron juntos a China, aunque la disparó usted en el patio de la cocina. Contaba su visita a los templos, a la Gran Muralla… incluso el resfriado que supuestamente había cogido mi padre en un chaparrón que les sorprendió en Pekín. Al principio discutíamos con ella e intentamos hacerla entrar en razón, pero cuanto más discutíamos más nos describía detalles de ese viaje que nunca ocurrió. Y esta mañana respirando ya con dificultad me dijo al oído que había tenido una vida difícil, pero que nunca olvidaría el viaje a China con su Antonio. Mi madre ha fallecido con una sonrisa recordando ese viaje que para ella era más real que los dolores que la acompañaron las últimas semanas de su vida. Gracias.»

El Peugeot 2008 es uno de los caballos de batalla de la marca francesa para enfrentarf la competencia en un franja, el de los SUV de tamaño compacto, que es uno de los más animados del mercado. Se trata de un modelo lanzado a finales de 2019 que ha visto en 2023 una renovación fundamentalmente estética que corresponde al modelo que hemos podido probar. Ya tuvimos ocasión de probar la anterior versión tanto en su variante eléctrica (llamada como ahora e-2008) como en su versión con motor de gasolina. En este caso hemos elegido la variante eléctrica para la renovación de este modelo, en este caso con una mecánica que rinde 156 caballos y una batería de 54 KWh.

Modelo analizado Peugeot e-2008 Motor y acabado GT 156 CV Potencia 156 CV Velocidad máxima 150 Kmh Aceleración o-100 9,1 s Largo/ancho/alto 4304/1775/1550 Potencia máxima RPM 156 CV Par máximo Nm/RPM 260 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.peugeot.es/ Precio 41.890 euros (antes de ayudas)

Las versiones eléctricas de los SUV compactos han ganado mucho en popularidad por la combinación de las ventajas de la mecánica cero emisiones (además de las subvenciones a la compra que existen actualmente) combinada con una carrocería que ofrece más espacio interior y un maletero algo más grande que las que ofrecen las versiones turismo electrificadas. Son coches que por tamaño cumplen perfectamente como vehículos urbanos capaces de desenvolverse en calles de cualquier tamaño pero con capacidad de realizar pequeños viajes con una buena estabilidad en curva a pesar de su carrocería más elevada gracias a su bajo centro de gravedad.

Diseño deportivo

En el caso del e-2008 Peugeot aporta además esas dosis de diseño y unos acabados algo más cuidados propios de la marca y que ya pudimos reconocer en la versión anterior de este modelo. De hecho quizás estos dos puntos sean los más diferenciales a la hora de escoger este coche francés frente por ejemplo a otros modelos análogos y con mecánica y batería idéntica que ofrecen otros fabricantes del grupo Stellantis. En este sentido el nuevo Junior de Alfa Romeo pase a competir (en diseño y acabados) con una pizca adicional de deportividad, pero lo comprobaremos cuando lo tengamos entre manos…

Con respecto a la versión anterior este e-2008 tiene algunas novedades estéticas exteriores que modernizan el aspecto de un coche que ya tenía un diseño muy dinámico. Lo primero que distinguimos es el cambio del escudo en el centro de la parrilla de la parte delantera del coche. Parrilla por cierto que también cambia, con una forma parecida pero en la que los elementos que la componen tienen un diseño vertical y oblícuo y que envuelven algo más los grupos ópticos delanteros. Los faros tienen la misma forma pero los elementos LED de su interior cambian la distribución además de las funciones de cada uno.

En la parte inferior y en los laterales la única tira de led de la versión anterior es sustituida por un módulo insertado en ambos lados del paragolpes en los que se han incorporado tres tiras de LED que hacen las funciones también del faro colocado en la parte inferior de la anterior versión. También el propio parachoques cambia algo de forma con una parrilla algo cambiada en la parte inferior del mismo y un faldón inferior en plástico negro que ocupa toda la parte inferior que también cambia su aspecto con respecto al que lucía el modelo de 2019.

Perfiles negros

El perfil de este e-2008 sigue las mismas líneas que el de la generación anterior con un diseño que busca una estética deportiva por ejemplo utilizando el color negro para el techo, los montantes y la moldura de plástico que recorre la parte inferior de la carrocería. Los cristales tintados en la parte trasera aportan otra pincelada de deportividad al conjunto. Las llantas son de nuevo diseño con un diseño complejo y elementos planos para favorecer la aerodinámica y mejorar la autonomía al reducir la resistencia al aire durante los viajes.

En la parte posterior del coche, al igual que en el resto del modelo, el diseño es casi idéntico al modelo anterior con una cintura alta en la que se coloca la fila de luces que forman los grupos ópticos unidos por una moldura de plástico. Cambia el estilo de la tipografía del nombre de la marca y se retirado la figura del león. En cuanto a los mencionados grupos ópticos, como sucede en el frontal, se ha cambiado la disposición y las funciones de los elementos. Ahora son todos luces LED que no muestran el color hasta que no se encienden, a diferencia del modelo anterior en la que el plástico transparente estaba coloreado.

El interior también mantiene el diseño original pero igualmente ha sufrido una serie de retoques y cambios. Se ha cambiado el diseño y los materiales de la tapicería, que en el modelo que probamos en el acabado GT está compuesta por tela con un entramado de costuras de color en la parte del asiento y el respaldo y cuero sintetico en los laterales. Son asientos de tipo deportivo en la parte delantero con una buena sujección lateral y con reposacabezas regulables. En la parte trasera se mantiene la elección de los materiales que nos ha parecido de un tacto muy agradable.

Conexión inalámbrica

En lo que respecta al sistema de información y entretenimiento se mantiene la pantalla de 10 pulgadas pero se ha actualizado el sistema de conexión Android Auto y Apple Car Play que ahora puede realizarse de forma inalámbrica. Los menús y los gráficos del sistema han recibido un cambio estético con una nueva banda de información en la parte superior que permite tener más datos a la vista y un diseño más estilizado en el resto de las pantallas de información que hace que podamos ver de forma más clara.

Siguen en el interior la zona de botones con diseño de selectores que sobresalen y los acabados en negro brillante que en algunas zonas atraen el polvo de forma demasiado evidente pero en el conjunto el interior tiene un diseño ergonómico de aspecto moderno y los materiales son de buena calidad y agradables al tacto. Sigue habiendo una zona debajo del salpicadero que puede cubrirse con una tapa en la que podemos dejar el teléfono móvil con posibilidad de carga inalámbrica, que en este caso Peugeot ha tenido el buen criterio de aumentar su potencia a los 15 W.

Este modelo de Peugeot no cambia sus cualidades de buena habitabilidad trasera con buen espacio en altura y algo menos en anchura, habitual en modelos de este tamaño. Como en el modelo anterior la plaza central hace las funciones de reposabrazos cuando se repliega por lo que resulta algo más incómoda pues el tapizado no es de tela. Algunos de los conectores USB han sido promovidos a USB-C, como los de la consola central que dan servicio a los pasajeros de la parte de atrás.

Maletero de tamaño completo

El tamaño del maletero hay un hecho curioso. Si en el modelo anterio se perdían casi 30 litros de capacidad por la batería en esta nueva versión, con los datos en la mano, la capacidad de carga del maletero de la nueva versión del Peugeot e-2008 tiene la misma capacidad que la de las versiones de motor de explosión: 434 litros. Lo cierto es que la capacidad es muy buena para un SUV urbano y mucho más teniendo en cuenta que se trata de una versión eléctrica. Se trata de un punto en el que sin duda este modelo ha mejorado.

Es el momento de ponerse al volante, siempre teniendo en cuenta las características mecánicas del modelo. En este caso se trata del e-2008 con motor de 156 caballos y batería de 54 KWh con acabado GT, una combinación que permite una autonomía homologada de 402 kilómetros según el ciclo WLTP. El par máximo de esta motorización es de 206 Nm y el sistema permite cargas en corriente contínua de hasta 100 KWh en cargadores rápidos, lo que es una ventaja para plantear viajes de cierto kilometraje.

El funcionamiento en ciudad es muy agradable y suave, podemos conducir con un alto nivel de confort y en silencio gracias a la buena insonorización y al motor eléctrico. Se mueve con agilidad y rapidez por calles estrechas y tiene suficiente potencia de aceleración como para salir de cualquier situación comprometida. El consumo urbano es bastante bajo y es posible acercarse a los 400 kilómetros de autonomía si se conduce con suficiente parsimonia.

Rápido en carretera

En carretera es un coche rápido pero aunque tiene una buena capacidad de aceleración no es de los eléctricos más dinámicos, su aceleración de cero a cien kilómetros por hora en algo más de nueve segundos es una prueba de ello. Eso sí, como todo eléctrico tiene la ventaja de disponer de toda la potencia y el par motor en cualquier momento por lo que la reacción al pedal del acelerador es inmediata. El bajo centro de gravedad y el buen tarado de las suspensiones permite afrontar terrenos con curvas a bastante velocidad manteniendo la compostura en todo momento.

En autopista también prima el confort de marcha (en esto creemos que ha mejorado la insonorización con respecto al modelo anterior) y es muy agradable de conducir incluso en trayectos largos. Tanto en carretera como en autopista el consumo eléctrico, como es normal en este tipo de motorizaciones, es más elevado. En cualquier caso es posible alcanzar los 300 kilómetros de autonomía si nos mantenemos en velocidades moderadas y no le damos demasiadas alegrías al acelerador. En conducción dinámica sacrificaremos bastante esta cifra, aunque no tanto como en coches eléctricos más grandes y pesados. En este sentido es un modelo con consumos moderados también en carretera.

Conclusiones

Esta nueva versión del Peugeot e-2008 explota exactamente las mismas virtudes que han hecho de este modelo uno de los competidores más fieros en el mercado de los SUV compactos eléctricos. Sigue ofreciendo un diseño y unos acabados cuidados conjuntamente con una mecánica muy probada y eficaz con el confort de marcha como uno de sus caballos de batalla más sobresalientes. Los cambios estéticos son muy ligeros y mantienen la imagen del modelo mejorando algunos aspectos como el de las luces.

Una sorpresa agradable la del maletero que ofrece mayor capacidad y los retoques en el sistema de información y entretenimiento que lo hacen algo más fácil de utilizar y permiten la conexión inalámbrica para conectar con los sistemas Android Auto y Apple Car Play. Quizás la única pega es que no es un modelo atrevido ya que mantiene casi todo de su antecesor, pero como se suele decir si no está roto lo mejor es no arreglarlo…