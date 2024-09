PS5 frente a PS5 Pro en juegos, ¿realmente se nota la diferencia?

Hace un par de días compartí con vosotros una comparativa actualizada con todas las claves técnicas de PS5 frente a PS5 Pro. Las diferencias más importantes entre ambas consolas se centran en la GPU, cosa que es totalmente lógica porque es el componente más relevante a la hora de mejorar el rendimiento en juegos.

Los números hablan por sí solos, la GPU de PS5 Pro tiene mucha más potencia si nos dejamos llevar por los TFLOPs, pero en realidad la mejora de rendimiento en juegos será de un 45% bajo rasterización, y de hasta el doble de rendimiento con trazado de rayos. Sobre el papel suena bien, ¿pero qué supone todo esto cuando se aplica a juegos?

Durante la presentación de PS5 Pro se mostraron algunas secuencias de juegos funcionando bajo esta consola con mejoras de calidad gráfica, y esas mismas secuencias se han utilizado para comparar con lo que puede ofrecer PS5 en esos mismos títulos. Echando un vistazo detallado a esta comparativa es fácil detectar las mejoras que ofrece la nueva consola de Sony.

PS5 frente a PS5 Pro: hay mejoras, pero Sony ha dado prioridad al rendimiento

De hecho ese fue prácticamente el «eslogan» que la compañía japonesa utilizó durante el evento de presentación de esta consola, ya que destacó en varias ocasiones que PS5 Pro nos permitirá disfrutar de la fluidez del modo rendimiento con el detalle gráfico y la nitidez del modo calidad. Dicho de otro modo, podrá mover juegos en modo calidad a 60 FPS.

En cuanto a las mejoras gráficas en juegos ya existentes, en Spider-Man 2 podemos ver que PS5 Pro consigue:

Una mayor nitidez y calidad de imagen , que debe ser consecuencia de una mayor resolución o del uso del reescalado PSSR.

, que debe ser consecuencia de una mayor resolución o del uso del reescalado PSSR. Mayor nivel de detalle , en PS5 Pro aparecen en ciertas escenas elementos que están ausentes en la versión de PS5, como la decoración de la fachada del edificio de la izquierda. Se puede ver a partir del minuto 3:12.

, en PS5 Pro aparecen en ciertas escenas elementos que están ausentes en la versión de PS5, como la decoración de la fachada del edificio de la izquierda. Se puede ver a partir del minuto 3:12. El trazado de rayos aplicado a los reflejos del edificio que queda al fondo aparece más limpio y mejor definido en PS5 Pro.

del edificio que queda al fondo aparece más limpio y mejor definido en PS5 Pro. El juego funciona con una fluidez total a pesar de mostrar una mayor calidad gráfica frente a la versión de PS5.

a pesar de mostrar una mayor calidad gráfica frente a la versión de PS5. Hay diferencias claras también en el nivel de detalle de los árboles, que mejoran sustancialmente en PS5 Pro.

Con Hogwarts Legacy ocurre algo muy parecido, da la impresión de que mejora la nitidez y la calidad general de la imagen, sobre todo en detalles pequeños como las rejillas de las ventanas. El trazado de rayos aplicado a reflejos es sin duda la mejora más importante de la imagen, ya que este tiene una calidad muy superior, y presenta una terminación mucho más realista.

En otros títulos es más complicado identificar mejoras gráficas con seguridad porque Sony ha utilizado niveles de contraste diferentes, pero la verdad es que The Last of Us Part II parece prácticamente idéntico en ambas consolas, y tampoco he visto ningún cambio importante en Horizon Forbidden West.

Sony ha confirmado que gracias a la mayor potencia de PS5 Pro algunos juegos que antes tenían un trazado de rayos muy limitado ahora podrán ampliarlo, y puso como ejemplo Gran Turismo 7, que limitaba el trazado de rayos a los menús y las repeticiones, y que en esta nueva consola se aplicará también mientras jugamos.

Qué puedo decir, me parece muy poco lo que hemos visto para una consola que, con unidad óptica y estand vertical, costará casi 950 euros, sobre todo teniendo en cuenta lo que puede hacer un PC casi por el mismo precio configurado con una GeForce RTX 4070. Sony tiene muchas cosas que demostrar todavía con esta consola.