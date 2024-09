¿Llegarán todos los juegos al nuevo plan de Game Pass?

Ayer mismo, te contábamos que finalmente se sumaba a Game Pass el plan de suscripción estándar, anunciado por Microsoft hace ya algunos meses, y que en resumidas cuentas adopta el anterior precio de la suscripción al nivel Ultimate, pero con una importante limitación de la que ya te habíamos informado anteriormente, y es que la espera de la llegada al mismo de los títulos estrenados más recientes puede llegar a eternizarse. Un año o, en algunos casos, puede que incluso más, frente a la que había sido, hasta ahora, una de las claves del éxito del servicio.

La disponibilidad de juegos desde el mismo día de su lanzamiento, ha sido siempre uno de los grandes atractivos de Game Pass, el servicio de suscripción de juegos de Microsoft, que apostaba de esta manera por proporcionar una experiencia de primer nivel a sus jugadores. En mi caso, la verdad, he perdido la cuenta de todos los juegos que, durante el tiempo en que fui suscriptor, probé (aunque fuera una primera toma de contacto) el día de su estreno. No digo que sea el principal valor del servicio, pero en mi opinión (y me consta que otras muchas personas piensan igual), sí que ha sido uno de sus puntos fuertes.

Así, ya hemos podido ver las primeras consecuencias de la puesta en marcha del nuevo plan estándar, y que podemos resumir en ausencias más que destacables en el mismo, como lo son las de Call of Duty: Modern Warfare 3, Diablo IV y Starfield. Y sí, efectivamente, en todos los casos son títulos «de la casa», es decir, de desarrolladoras pertenecientes a Microsoft y que, por lo tanto, son precisamente sobre los que la compañía tiene un mayor nivel de control y, por lo tanto, tienen más facilidades para llegar desde el primer día a todos los niveles.

Esto, por sí mismo, ya supone un hándicap, pero es que la situación es peor ya que, como podemos ver en Kotaku, una lectura más en detalle de la descripción del nuevo nivel, deja abierta la puerta a que algunos juegos nunca lleguen al plan estándar de Game Pass. Esta es la frase que nos invita a pensarlo:

«Los nuevos juegos disponibles desde el primer día con Game Pass Ultimate o PC Game Pass no estarán disponibles de inmediato con Game Pass Estándar y podrían añadirse a la biblioteca en una fecha posterior. Esto podría tardar hasta 12 meses o más y variará del título«.

Verás que he destacado una parte en concreto en negrita, y de la misma tenemos que poner el foco, en particular, en ese «podrían añadirse», es decir, en la elección del condicional. Si estuviera claro que se van a añadir, lo que cabría esperar ahí es un «»se añadirán». ¿Por qué se emplea el condicional, si no es porque es la forma verbal más adecuada para expresar que algo puede ocurrir (y, por lo tanto, también que puede no ocurrir)?

Si Microsoft ha optado por que no todos los juegos lleguen al plan estándar de Game Pass, podría conseguir que algunos suscriptores del mismo se animen a dar el salto hasta el plan Ultimate, pero también parece probable que, por el camino, también pierda a otros tantos (o incluso más), que no están dispuestos a renunciar a algunos juegos, especialmente si no es solo de manera temporal.