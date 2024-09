Las tiendas de apps de terceros a iPadOS llegarán muy pronto

En ocasiones, al comparar, da la sensación de que iPadOS es, un poco, el hermano feo y pobre de iOS. Y es que hay funciones y elementos «básicos» que han estado presentes en el sistema operativo del iPhone desde sus inicios, han llegado a tardar más de una década en estar disponibles en la tablet. Uno de los ejemplos más conocidos, al punto de haber llegado a convertirse en un meme, es el de la app del tiempo, algo que todavía cuesta un poco entender cómo no estuvo también presente en iPadOS desde sus inicios.

Recientemente, como sabes, Apple ha tenido que adoptar bastantes cambios en el ecosistema de iOS, a consecuencia de la designación de la compañía como uno de los seis gatekeepers que, en función de las cifras de uso de algunos de sus productos y servicios, deben cumplir con una serie de regulaciones adicionales, dirigidas a evitar el abuso de una posición dominante en el mercado. No voy a volver a entrar en el cuestionable proceder de Apple en algunos aspectos a la hora de llevar a cabo dicha adaptación, basta con decir que resultó bastante evidente, en función de sus actos, que no estaban demasiado contentos.

En la lista inicial, la presentada en septiembre del año pasado por la Unión Europea, el único sistema operativo de Apple presente en la misma fue iOS, si bien en aquel momento ya supimos que la Comisión Europea estaba analizando si las nuevas reglas deberían aplicarse también a iPadOS. Y aunque tuvimos que esperar unos meses, a finales de abril se confirmaron las peores noticias para los de Cupertino, ya que el organismo europeo tomó la decisión de sumar el sistema operativo del iPad a dicha lista.

Por lo tanto, era cuestión de tiempo que la compañía trasladara a su tablet lo ya presente en los iPhone en Europa, Y por fin tenemos fecha, y oficial además. pues sale de la web para desarrolladores de la compañía, más concretamente de esta publicación, en la que podemos leer que la base tecnológica para la llegada de tiendas de terceros a iPadOS estará disponible desde el lunes 16 de septiembre, es decir, tan pronto como pase este fin de semana y arranque la siguiente, todo estará listo para que comience el desembarco.

Esto no significa, claro, que desde el mismo lunes 16 ya vayamos a encontrar tiendas de terceros disponibles para instalar apps en nuestro iPad. Al igual que ocurrió con la llegada de esta medida a iOS, los desarrolladores, así como las compañías que deseen crear tiendas de este tipo, tendrán que llevar a cabo todos los exigentes procesos establecidos por Apple para ello. No obstante, también es probable que algunos de ellos, y en particular estoy pensando en Epic Games, ya hayan llevado a cabo bastantes avances en este sentido, y que en consecuencia su debut en iPadOS se produzca más pronto que tarde.