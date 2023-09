Europa anuncia los 6 «gatekeepers» a los que más afectará la DMA

Europa, más concretamente el espacio común europeo, lleva ya bastante tiempo trabajando en la llamada Ley de Mercados Digitales, identificada de manera común como DMA por sus siglas en inglés (Digital Markets Act), un conjunto de normas que pretende incentivar la competencia en el sector tecnológico, más concretamente en lo referido a los servicios digitales, evitando de este modo el establecimiento de mercados cerrados en determinadas plataformas y/o servicios.

Las compañías que se verán afectadas por la aplicación de estas esta nueva normativa han actuado, hasta el momento, de acuerdo a la legalidad vigente, pero claro, en este punto hay que aclarar que hablamos de áreas de mercado, de tecnologías y servicios, cuya expansión es relativamente reciente, por lo que este mercado carecía de regulaciones específicas en determinadas áreas, y esto es lo que la DMA pretende corregir. Y sí, soy consciente de que hablamos de plataformas y servicios que ya operan desde hace años, pero cuando hablo de «novedad», lo hago teniendo en cuenta los tiempos que se toman los órganos legislativos para este tipo de procesos.

Dentro de esta futura normativa existe una figura muy importante, la del gatekeeper (guardián), que es la que emplea la DMA para referirse a las grandes tecnológicas cuyos servicios cumplen una serie de condiciones. Esto es lo que pudimos leer, al respecto, en el comunicado del Parlamento Europeo de marzo del año pasado:

«[…]una capitalización de mercado de al menos 75 mil millones de euros o un volumen de negocios anual. de 7.500 millones. Para ser designadas “guardianes”, estas empresas también deben proporcionar ciertos servicios como navegadores, mensajería o redes sociales, que cuenten con al menos 45 millones de usuarios finales mensuales en la UE y 10.000 usuarios comerciales anuales.»

Así, la gran duda que ha estado en el aire, hasta hoy, era qué empresas y servicios serían identificados como gatekeepers y, por lo tanto, se verán obligados a adoptar las medidas indicadas en la DMA para facilitar la competencia. Y digo hasta hoy porque la Comisión Europea ha publicado una primera lista de guardianes. En este punto, eso sí, es importante aclarar que lo que se ha analizado es el alcance de los diversos servicios de las mismas, por lo que una misma compañía puede (y en esta ocasión ocurre con todas menos una) ver más de uno de sus servicios en la lista.

Las seis empresas que figuran en la comunicación del Parlamento Europeo son Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft pero, como indicaba anteriormente, y puedes ver en la imagen superior, el organismo europeo ha indicado qué productos y servicios son los que se ven afectados por esta designación.

En dicha lista podemos ver que, por tipo de servicio, los más afectados por la entrada en vigor de la DMA son los de intermediación, entre los que principalmente encontramos plataformas de ventas, pero también se «cuela» Google Maps, seguidos de las redes sociales, con Facebook, Instagram, LinkedIn y TikTok. Y en lo referido a empresas, sin duda la que más atención ha concentrado ha sido Alphabet, matriz de Google, con nada menos que ocho servicios/productos entre los considerados guardianes.

Adicionalmente, en dicha publicación podemos ver que se han admitido a estudio varias apelaciones, sobre las que el regulador se pronunciará en un futuro. Más concretamente, la Comisión Europea está revisando las alegaciones de Microsoft con respecto a Bing, Edge y su plataforma de publicidad, así como las de Apple tanto en lo referido a iMessage como a ipadOS. Las tres investigaciones de Microsoft y la de iMessage deben concluir en un plazo máximo de cinco meses, mientras que la relativa al sistema operativo del iPad cuenta con un plazo más amplio, de 12 meses.

También sabemos de algunos casos en los que se ha descartado la aplicación de la DMA. En concreto son Gmail, Outlook.com y el navegador Samsung Internet Browser, incluido por defecto en todos los dispositivos portátiles de la marca coreana.

Como puedes ver en la imagen superior, han empezado a correr dos cuentas, una es la de aquellos productos y servicios que han sido identificados como guardianes, y otra para aquellos para los que se han abierto investigaciones con un plazo de cinco meses. Así, dado que la DMA contempla un plazo de seis meses para adaptarse a la normativa, los primeros tendrán que realizar todos los cambios necesarios en un plazo que empieza a correr hoy mismo y concluirá en marzo de 2024, mientras que, si son designados como gatekeepers, Bing, Edge, Microsoft Ads y/o iMessage, lo que sabremos como tarde en febrero de 2024, tendrán que haberse adaptado en agosto del mismo año.

¿Y en qué consiste la adaptación a la DMA para todas las plataformas afectadas por esta norma? Pues podemos resumirlo al máximo empleando una sola palabra: interoperabilidad o, dicho de otra manera, hacer que dejen de ser jardines vallados, ya sea en lo referido a enviar y recibir mensajes de otros servicios, permitir la integración de otras tiendas y los sistemas de pago de terceros, etcétera. Ya analizamos, hace algún tiempo, lo que esto puede suponer a una de las empresas que se verá más tocada en lo referido a su modelo de sistema operativo y de distribución de apps, Apple.

Con respecto a las reacciones, Google ha publicado su posición oficial, firmada por el director legal de la compañía, en la que afirma su total compromiso para adaptarse a la DMA en aquellos aspectos en los que todavía faltan algunos avances, una postura que podemos dar por sentado que será compartida por el resto de tecnológicas implicadas en esta decisión, si bien también podemos esperar alguna referencia, por parte de Apple, a los problemas que se desatarán por su aplicación.

It’s D-Day for #DMA!

The most impactful online companies will now have to play by our EU rules.#Gatekeepers are:

Alphabet

Amazon

Apple

ByteDance

Meta

Microsoft

DMA means more choice for consumers.

Fewer obstacles for smaller competitors.

Opening the gates to the Internet🇪🇺 pic.twitter.com/xaTluUfBax

— Thierry Breton (@ThierryBreton) September 6, 2023