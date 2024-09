PS5 Pro es un cúmulo de errores por parte de Sony, te explicamos los más importantes

La presentación de PS5 Pro fue una decepción en líneas generales. Sony cometió muchos errores, y algunos de ellos fueron tan graves que todavía me cuesta entender como una compañía de su calibre pudo llegar a caer en ellos.

No soy el único que se siente así. El vídeo de presentación acumuló más de 160.000 «no me gusta» en YouTube tan solo 24 horas después de su presentación, más del triple de la cantidad de «me gusta», que ascendieron a un total de 52.000.

Las reacciones en redes sociales también fueron muy negativas. «El pueblo» habló claro y alto, Sony se ha equivocado con PS5 Pro, y como os dije hace unos días ha sentado un peligroso precedente que podría desembocar en una importante subida de precios en la próxima generación de consolas, que estará abanderada por PS6 y Xbox Next.

En qué se ha equivocado Sony con PS5 Pro

Pues en muchas cosas, de hecho creo que lo único en lo que acertó fue en la simplicidad con la que ofreció algunos datos de rendimiento, pero ni siquiera esto supo hacerlo del todo bien, porque en lugar de dar cifras concretas de las nuevas especificaciones de PS5 Pro ofreció porcentajes de aumento frente al modelo original.

Innecesario y absurdo, y al mismo tiempo contraproducente, porque si estás diciendo que su GPU tiene un 67% más de unidades de computación y que es hasta un 45% más que PS5 en rasterización estas generado dudas importantes que no vas a explicar.

Esto es solo la punta del iceberg, el inicio de una larga lista de errores que Sony ha cometido con PS5 Pro, y que convierten su presentación en una de las peor valoradas de la historia. Vamos a repasar a continuación los errores más importantes.

1.- Juegos mostrados durante la presentación

Sony no aprovechó el vídeo para mostrar ningún juego nuevo pensado especialmente para aprovechar el potencial de PS5 que pudiera mostrar una diferencia importante, y esto fue un error gravísimo, porque si quieres vender las mejoras y la potencia de una nueva consola necesitas juegos que sean capaces de reflejarlas.

En vez de utilizar algún juego nuevo, o de recurrir a juegos realmente exigentes que hayan sorprendido por sus innovaciones técnicas, Sony mostró una mayoría de juegos de transición intergeneracional que están disponibles desde hace tiempo en PS4 y PS5.

Spider-Man 2, que es un juego que fue lanzado para PS4 y PS5. La primera pronto cumplirá 11 años.

The Last of Us Part II, otro juego que ha llegado tanto a PS4 como a PS5, y que apenas mostraba mejoras perceptibles en el vídeo.

Hogwarts Legacy, que es otro juego de transición intergeneracional lanzado para PS4 y PS5 Pro, cuyas mejoras se centraban en un trazado de rayos limitado a reflejos un poco mejor afinado.

Gran Turismo 7, que es más de lo mismo, ya que fue lanzado en PS4 y PS5, y su principal mejora será que ahora el trazado de rayos aplicado a reflejos se podrá utilizar en carreras.

El resto de los juegos utilizados en el vídeo, como Ratchet and Clank: Una Dimensión Aparte y Horizon Forbidden West (otro juego para PS4 y PS5) tampoco generaron expectación. Este fue el problema principal de la presentación de PS5 Pro, y lo que hizo que la misma fuese tan pobre y tan poco interesante, la selección de juegos de PS4 y PS5 que utilizó Sony.

2.- Palabras sin hechos sobre el potencial de PS5 Pro

Sin duda el segundo gran problema de la presentación. Sony dijo cosas importantes durante la presentación de la consola que resolvieron dudas importantes, y esto es positivo, como por ejemplo:

Que esta consola será un 45% más potente en rasterización.

Que doblará el rendimiento en trazado de rayos.

Que utilizará reescalado inteligente potenciado por IA (PSSR).

Que podrá mover juegos en modo calidad a 60 FPS.

Sin embargo, en el vídeo de presentación no supo acompañar esas palabras de datos y demos concretas que permitieran demostrar de verdad el valor de todas esas claves. De hecho ni siquiera mostraron una comparativa en tiempo real de PSSR en juegos, y esta era precisamente la tecnología más importante y más esperada de esta nueva consola.

Las últimas informaciones que he podido consultar dicen que Sony no profundizó sobre PSSR con una demo en tiempo real porque esta tenía problemas de calidad de imagen, y tuvo que ser parcheada recientemente «de urgencia» para poder resolverlos. Tiene sentido, y la información viene de un desarrollador que ya está trabajando en esa consola, así que es muy creíble.

Con respecto a la mejora de rendimiento en general y en trazado de rayos sí, Sony fue un poco más clara, pero no acertó el enfoque. Que me digas que PS5 Pro va a poder mover juegos que también están disponibles para PS4 en modo calidad y a 60 FPS parece casi una tomadura de pelo, y lo mismo ocurre cuando me dices que podrá aplicar trazado de rayos a juegos de la generación anterior, como Hogwarts Legacy, Gran Turismo 7 y Spider-Man 2.

Por momentos parecía que a Sony se le olvidaba que PS5 Pro debía compararse con PS5 y no con PS4, y que para ello era necesario utilizar juegos exclusivos de esta generación, títulos con motores gráficos exigentes y con calidades gráficas que realmente exijan de un alto nivel de rendimiento, y no con juegos que pueden funcionar incluso en una Xbox One.

3.- Sin detalles sobre el procesador de la consola

Hay una frase que dice que si algo no destaca en un conjunto es mejor no hablar de ello y dejarlo en segundo plano. Sony se tomó esto de forma literal, y evitó dar detalles sobre el procesador de PS5 Pro, algo que francamente me parece un error porque es ocultar información importante, ya que este determinará en gran medida la capacidad real de la consola para mover juegos a 60 FPS estables.

Se sabe desde hace tiempo que esta consola va a repetir un procesador Zen 2 con 8 núcleos y 8 MB de caché L3, y que funcionará a un máximo de 3,85 GHz. No está claro si esa será su velocidad base, o si para alcanzarla tendrá que utilizar un modo especial que reducirá en un 1,5% el rendimiento de la GPU para poder subir la frecuencia de trabajo.

Ese procesador va a ser solo un poco más rápido que el de PS5, pero tendrá su mismo IPC y la misma cantidad de núcleos, así que la diferencia real entre ambos va a ser mínima. En juegos que tienen una mayor dependencia de la CPU, como aquellos que ponen en pantalla una gran cantidad de NPCs (GTA 6 sería un ejemplo), este componente podría actuar como un importante cuello de botella.

Puede que alguno esté pensando que no pasa nada, que PSSR hará magia y reducirá la carga de trabajo de la GPU para conseguir un mejor rendimiento, pero se os olvida que cuando llegamos a un cierto umbral de resolución el reescalado ya no mejora el rendimiento, porque se encuentra con un cuello de botella provocado por la CPU.

Es muy probable que PS5 Pro se acabe encontrando más de una vez en más de una ocasión, de hecho algunas fuentes ya están avisando de que si GTA 6 no funciona a 60 FPS en PS5 tampoco lo hará a 60 FPS en PS5 Pro, porque ambas tienen prácticamente la misma CPU, y porque esta sería el factor limitante en este juego, el gran cuello de botella.

4.- Un precio sin precedentes y ridículamente alto

La verdad es que estaba convencido de que PS5 Pro iba a costar, como mucho, 600 euros en España, y de que Sony iba a provechar su lanzamiento para bajar el precio de PS5, aunque solo fuese una bajada simbólica que redujera su precio en 50 euros para devolverla al precio original de lanzamiento, pero al final no ha sido así.

Sony nos ha dejado a todos con el gesto torcido al anunciar que PS5 Pro costará 799,99 euros en Europa. Este precio incluye impuestos, pero una exageración, porque incluso al convertir precio de dólares a euros y aplicar el IVA tenemos un resultado de 763 euros, lo que significa que Sony encima ha redondeado al alza. Quizá le parecía poco dinero y quería terminar de afinar un poco más, al fin y al cabo 36,99 euros extra por consola vendida es mucho dinero cuando vendes varios millones de unidades.

¿Está justificado el precio de PS5 Pro? Habrá quien piense que sí, pero la verdad es que Sony solo ha introducido cambios importantes en la GPU, este es el único componente verdaderamente «revolucionario» frente a PS5 que trae esta nueva consola, porque como dije anteriormente tendrá la misma CPU, la misma cantidad total de memoria, aunque es cierto que será más rápida, y contará con una unidad SSD con el doble de capacidad. La diferencia de precio entre un SSD de 1 TB y uno de 2 TB suele ser de entre 50 y 60 euros.

Con PS5 Pro se ha eliminado la unidad óptica, así que esto supone una importante reducción de costes. Haciendo un balance general, tengo muy claro que el precio de esta consola no solo no está justificado, sino que es un despropósito y un intento descarado por parte de Sony de aprovecharse de los consumidores porque sabe que no va a tener competencia por parte de Microsoft.

El precio de PS5 Pro dobla el precio que tuvo PS5 sin unidad óptica en su lanzamiento. A cambio ofrece una GPU más potente y con mejor reescalado, memoria un poco más rápida y un SSD con el doble de capacidad. ¿Vale la pena pagar el doble por esto? Creo que está bastante clara la respuesta, aunque también tengo claro que habrá quien piense que sí, y quien defienda a capa y espada a Sony y a esta consola aunque ni siquiera vaya a poder comprarla.

5.- Sin unidad óptica y sin estand vertical

Como he dicho, PS5 Pro tiene un precio de 799,99 euros, pero si queremos añadir una unidad óptica y un estand vertical el precio total sube a casi 950 euros. Con ese dinero nos podemos comprar una PS5 y una Nintendo Switch, o una Steam Deck y una Nintendo Switch, entre otras muchas combinaciones que representarían una inversión mucho más interesante.

Entiendo que Sony al final es una empresa y que quiere maximizar sus beneficios. También puedo llegar a aceptar que haya decidido lanzar una nueva consola sin unidad óptica para reducir el precio de venta, pero es que el precio de PS5 Pro sin unidad óptica sigue siendo ridículamente alto, y personalmente creo que no tiene ningún tipo de justificación.

Por otro lado, lanzar una consola a este precio tan alto y no incluir ni siquiera un estand de apoyo para colocarla en vertical ha sido visto por muchos usuarios como el colmo de la avaricia, y la verdad es que no les falta razón. Si no recuerdo mal PS5 venía con un estand de apoyo para colocar la consola en vertical, pero Sony dejó de incluirlo en PS5 Slim, y ha hecho lo mismo con PS5 Pro.

Como os dije anteriormente, al final todo suma de cara a los ingresos. Si dejas de incluir el estand de apoyo vertical y haces que millones de personas tengan que comprarlo por separado al final estás generando un buen pico de millones de euros en ingresos derivados solo de las ventas de ese accesorio.

¿Vale la pena comprar una PS5 Pro?

Por el precio que tiene ahora mismo esta consola no, lo tengo muy claro. Si queremos tenerla completa, con unidad óptica y estand y poder jugar al modo online durante un año tendremos que pagar alrededor de 1.020 euros, y con ese dinero podemos montar un PC muy interesante. Os dejo un ejemplo rápido con los precios y ofertas que encontré al momento de escribir este artículo:

Core i5-12400 por 113,99 euros.

Placa base B760 por 90 euros.

32 GB de DDR5 a 5.200 MT/s por 99,95 euros.

GeForce RTX 4070 SUPER por 589,95 euros.

Fuente de alimentación de 650 vatios por 50 euros.

SSD de 2 TB por 111 euros.

Chasis por 30 euros.

El precio total de esa configuración sería de 1.085 euros haciendo el redondeo. Es cierto que no tendríamos unidad óptica, pero en el mundo del PC con Steam, Good old Games y Epic Games Store esta no tiene ningún sentido. En términos de potencia este PC arrolla totalmente a PS5 Pro en todos los sentidos, aunque la diferencia es abrumadora en trazado de rayos y a nivel de tecnologías avanzadas, ya que esa GeForce RTX 4070 SUPER soporta el ecosistema NVIDIA DLSS 3.5, que incluye: