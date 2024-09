Análisis técnico de Star Wars Outlaws en PC

Star Wars Outlaws ha sido uno de los lanzamientos más importantes de Ubisoft en lo que llevamos de año, y a nivel técnico es uno de los más interesantes que hemos recibido en PC, porque hace un uso muy intensivo del trazado de rayos, y también aprovecha a la perfección las últimas tecnologías de mejora de rendimiento que están disponibles en dicha plataforma.

Ubisoft no ha escatimado en nada. Star Wars Outlaws es un juego con una ambientación muy cuidada que sabe combinar a la perfección escenarios interiores con secciones de mundo abierto que, ciertamente, no lucen nada mal. El nivel de detalle de la geometría es otra de las grandes claves de este juego, ya que alcanza un nivel muy elevado, y además interactúa a la perfección con el trazado de rayos.

La compañía francesa ha sabido adaptar el Snowdrop Engine a la nueva generación, y ha implementado un conjunto de tecnologías que, desde el punto de vista técnico, elevan a Star Wars Outlaws a lo más alto. No solo tenemos una geometría de primer nivel para conseguir un alto nivel de detalle, incluso en los elementos más pequeños, sino que también disfrutaremos de cielo, nubes y niebla volumétricas, y tendremos ciclos de día y noche que transformarán por completo el escenario.

Qué necesita tu PC como mínimo para mover Star Wars Outlaws

Windows 10 como sistema operativo (64 bits).

Procesador Ryzen 5 3600 o Intel Core i7-8700K (6 núcleos y 12 hilos)

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1660 de 6 GB o Radeon RX 590.

6 GB de memoria gráfica.

SSD con 65 GB libres.

DirectX 12.

Si cumplimos con esos requisitos oficiales es posible jugar en resolución 1080p con calidad baja y 30 FPS. Podemos recurrir al reescalado y a la generación de fotogramas a través de Fluid Motion Frames de AMD si no tenemos una tarjeta gráfica GeForce RTX 40, que es la única generación compatible con la generación de fotogramas de DLSS 3.

Qué recomiendo para jugar a Star Wars Outlaws en 1080p sin problemas

Windows 10 como sistema operativo (64 bits).

Procesador Ryzen 5 5600 o Intel Core i5-11400 (6 núcleos y 12 hilos)

16 GB de RAM en doble canal.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4060 Ti o Radeon RX 6800 XT.

8 GB de memoria gráfica.

SSD con 65 GB libres.

DirectX 12.

Con esa configuración podremos jugar con total fluidez en 1080p con calidad máxima, trazado de rayos al máximo, activando DLSS 3.5 en modo calidad si tenemos una GeForce RTX 4060 Ti con 16 GB, o AMD FSR 3 si tenemos una Radeon RX 6800 XT.

En rasterización la Radeon RX 6800 XT es mucho más potente que la GeForce RTX 4060 Ti, pero está muy por delante en trazado de rayos, y esta tecnología es tan exigente que en Star Wars Outlaws se convierte en su equivalente más cercano.

¿Por qué es tan exigente Star Wars Outlaws?

Incluso cuando se configura en calidad baja este juego tiene un alto nivel de exigencia, tanto que es capaz de poner de rodillas a tarjetas gráficas que habían demostrado ser capaces de aguantar bien el tipo en otros títulos actuales, como la GeForce GTX 1660 SUPER y la Radeon RX 5600 XT.

Esto tiene una explicación muy sencilla, y es que Star Wars Outlaws utiliza trazado de rayos incluso cuando lo configuramos con calidad baja. Solo se puede desactivar la iluminación difusa mediante trazado de rayos, el resto de opciones se mantienen activadas, aunque sea en calidad baja.

No es posible desactivar por completo el trazado de rayos en este juego, y por eso en realidad es imprescindible contar con una tarjeta gráfica que tenga núcleos para acelerar dicha tecnología, de lo contrario la experiencia no será fluida ni siquiera con todo en calidad baja.

Por ejemplo, una GeForce GTX 1080 Ti no llega a ser capaz de moverlo en 1080p con calidad baja, ni siquiera tirando de reescalado, y es por el impacto del trazado de rayos, y porque esta tarjeta gráfica no tiene hardware especializado para acelerar dicha tecnología. Lo mínimo que os recomiendo para disfrutar de este juego de forma aceptable es una GeForce RTX 2060 SUPER o una Radeon RX 6600 XT.

NVIDIA DLSS 3.5 marca una gran diferencia

Y lo hace por la enorme mejora de rendimiento que consigue. Star Wars Outlaws es compatible también con AMD FSR 3 y con Intel XeSS. El primero incluye reescalado e interpolación de fotogramas, y el segundo se limita a un reescalado inteligente que se puede acelerar por hardware en tarjetas gráficas compatibles (Intel Arc con unidades de matrices).

NVIDIA DLSS 3.5 ofrece la mejor experiencia posible en Star Wars Outlaws porque combina tres tecnologías clave:

Super Resolution, que reconstruye y reescala la imagen mediante IA acelerada por hardware. Mejora el rendimiento y mantiene una mayor nitidez y calidad de la imagen.

Frame Generation, que genera fotogramas adicionales totalmente independientes en la GPU. Evita el cuello de botella que se produce por CPU al recurrir al reescalado y utiliza IA para mejorar la calidad de los fotogramas generados.

Ray Reconstruction, un reductor de ruido impulsado por IA y acelerado a nivel de hardware que mejora la calidad de la imagen al utilizar trazado de rayos. También mejora ligeramente el rendimiento.

El reescalado afecta notablemente a la calidad de imagen, y también influye en la calidad de los fotogramas generados, porque la tecnología de generación de fotograma parte de la información que encuentra en los fotogramas renderizados de manera tradicional para crear un nuevo fotograma.

Si se encuentra con fotogramas reescalados que presentan una menor calidad de imagen el resultado final de cada fotograma generado será muy pobre, y tendrá una calidad inferior a la de otra tecnología que haya podido obtener información de fotogramas de mayor calidad.

Pero esto no es todo, también hay que tener en cuenta lo que ocurre al generar cada fotograma. Con DLSS 3.5 se utiliza IA y el acelerador de flujo óptico de las GeForce RTX 40, lo que permite determinar de una forma mucho más precisa el recorrido de los píxeles. Todo esto ayuda a generar fotogramas que son menos propensos a producir fallos y artefactos gráficos, cosa que no ocurre con FSR 3 de AMD.

El resultado que consigue la generación de fotogramas de NVIDIA es tan buena que incluso en movimientos rápidos del personaje principal, como un salto por ejemplo, no vemos ningún tipo de fallo gráfico a su alrededor, ni siquiera en una de las partes que suele ser de las más complicadas porque presenta un alto nivel de detalles muy pequeños, el pelo.

En términos de rendimiento, gracias a NVIDIA DLSS 3.5 podemos llegar a triplicar el rendimiento en función de la resolución y de la tarjeta gráfica utilizada. Por ejemplo, una GeForce RTX 4090 puede caer hasta los 30 FPS en 4K con calidad máxima, pero con DLSS 3.5 activado el rendimiento puede superar los 90 FPS.

Tened en cuenta que hablo de valores de rendimiento medio, ya que este puede oscilar mucho en función de la zona en la que hagamos la medición. Y hablando de rendimiento, Star Wars Outlaws es un juego que tiene una enorme dependencia de la GPU, y también puede llegar a consumir bastante memoria gráfica, sobre todo con trazado de rayos al máximo.

Sin embargo, es importante que tengáis en cuenta que el consumo de memoria gráfica se adapta a la cantidad que tengamos disponible. Si tenemos una tarjeta gráfica con 24 GB de VRAM Star Wars Outlaws ocupará de forma preventiva una gran cantidad de memoria, más de la que realmente necesita, y adaptará el consumo en tarjetas gráficas con menos memoria disponible, así que no os asustéis por los números que vais a ver en las dos gráficas siguientes.

Otra cosa importante es que el consumo de memoria gráfica es algo que podemos afinar a través de las opciones gráficas del juego. Si tenemos una tarjeta gráfica con 8 GB de memoria, como la GeForce RTX 4060, podremos jugar en 1080p con trazado de rayos y DLSS 3.5 activado sin problema ajustando un poco algunas opciones para mantener el consumo de memoria en un nivel aceptable.

La reconstrucción de rayos no solo mejora la calidad de imagen de la iluminación, las sombras y los reflejos generados mediante trazado de rayos, sino que además también tiene un impacto muy positivo en la estabilidad de la imagen y elimina los problemas de ghosting, aunque en algunas escenas he visto que produce un efecto de «smearing» (manchado) en detalles muy pequeños, como el pelo de la protagonista y de algunos enemigos.

Se trate de un problema menor, y esta tecnología lo compensa con creces ofreciendo una mejora importante en la calidad de imagen que hace que lo más recomendable sea mantenerla activada, sin ningún tipo de duda.

El trazado de rayos transforma la experiencia por completo

De hecho es uno de los juegos en los que más diferencias he notado utilizando esta tecnología. El trazado de rayos en Star Wars Outlaws se aplica a la iluminación, a los reflejos y a las sombras. Esto quiere decir que tenemos un trazado de rayos completo, ya que recrea el comportamiento de la luz en sus tres principales formas.

Como os he dicho anteriormente, solo podemos activar y desactivar el trazado de rayos aplicado a la iluminación difusa, y reducir el nivel de calidad del resto. En las capturas podéis ver las diferencias que existen entre el modo con trazado de rayos en calidad máxima y el modo con iluminación difusa desactivada y el resto de ajustes de trazado de rayos en bajo. En ambos mantuve activada la reconstrucción de rayos.

Si activamos la iluminación difusa por trazado de rayos la mejora en calidad de imagen es tan grande que se aprecia de forma instantánea. Las fuentes de luz tienen un comportamiento mucho más realista, bañan la escena tal y como cabría esperar, alcanzan a diferentes objetos y personajes con la intensidad y de la manera que deberían, y producen una sombras acordes a su impacto desde cada ángulo.

En las imágenes adjuntas podéis ver perfectamente ilustrado lo que os digo, y lo mismo ocurre con las sombras y los reflejos. Al utilizar trazado de rayos aplicado a sombras estas no solo se generan de una manera realista y adecuada a la iluminación de la escena, sino que además se muestran de una forma u otra en función de cómo impacte la luz, y de la intensidad de la misma.

Con calidad baja nos encontraremos con escenas donde las sombras son demasiado opacas y definidas, y otras en las que estas aparecerán en sitios donde no deberían de estar y con una opacidad y una forma que no es adecuada a la escena. También veremos escenas donde no aparecen sombras en sitios donde sí que deberían estar.

Los reflejos son otro de los elementos que más mejora cuando aplicamos trazado de rayos de alta calidad. Esta tecnología permite diferenciar entre superficies, hace que los reflejos, tanto los que se producen por otros objetos como por el impacto de la luz, se generen de una manera acorde a la rugosidad y a las particularidades de la superficie.

Por ejemplo, en una superficie rugosa y opaca un reflejo estará bastante apagado y difuminado, mientras que en una superficie altamente reflectante este tendrá un acabado mucho más nítido y cercano a lo que podríamos denominar como un efecto de tipo espejo. El agua limpia es una de las superficies que producen este tipo de efectos.

Personalmente creo que el trazado de rayos aplicado a este juego tiene un mayor impacto, y resulta más espectacular, en interiores, especialmente en zonas donde no hay una fuente de luz externa dominante, lo que significa que concurren diferentes fuentes de luz menores que interactúan a su manera con todos los elementos y personajes de la escena.

El impacto de la luz en cada detalle de la geometría, el nivel de oclusión y la calidad final que se consigue con el trazado de rayos es verdaderamente espectacular. Es cierto que tiene un enorme impacto en el rendimiento, pero podemos contrarrestarlo casi por completo utilizando NVIDIA DLSS 3.5, y sin tener que renunciar a mantener un buen nivel de nitidez y de calidad de imagen.

Star Wars Outlaws no me parece nada del otro mundo a nivel jugable, pero a nivel técnico lo tiene todo para convertirse en un juego de referencia, y en uno de los que mejor uso hace del trazado de rayos. Esta tecnología se ha integrado de una forma tan profunda que creo que Ubisoft debería haber listado como requisitos oficiales mínimos una tarjeta gráfica con aceleración por hardware.

Problemas y soluciones: la importancia del parche 1.12

Antes de terminar un apunte importante, cuando terminé mis pruebas, y antes de publicar este artículo, Ubisoft lanzó un parche importante con optimizaciones que mejoran el rendimiento y reducen el consumo de memoria.

Este parche es muy importante, porque también ayuda a reducir los problemas que se producían en los tiempos de renderizado de fotogramas con la iluminación difusa por trazado de rayos activada. En ciertas situaciones, y sobre todo en exteriores, los tiempos de renderizado se volvían de repente altamente inestables y se producían picos muy marcados, lo que hacía que el rendimiento se hundiera incluso con una GeForce RTX 4090.

Imagino que Ubisoft seguirá lanzando actualizaciones para terminar de pulir y de mejorar tanto el rendimiento como la estabilidad de Star Wars Outlaws, y que también terminará de corregir algunos problemas menores relacionados con la jugabilidad y con la resolución de ciertas misiones. Qué puedo decir, estos fallos son un clásico en los juegos de Ubisoft.