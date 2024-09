PS5 Pro, juegos de lanzamiento y mejoras gráficas que ofrecerán

Sony ha confirmado los juegos que acompañarán al lanzamiento de PS5 Pro y las mejoras gráficas que estos tendrán. Como habréis podido imaginar son, en esencia, los mismos títulos que mostraron durante la presentación de dicha consola, y lamentablemente en su mayoría son juegos de transición intergeneracional que llevan tiempo estando disponibles tanto para PS4 como para PS5.

No hay ningún juego triple A nuevo (no anunciado anteriormente) de Sony diseñado para acompañarla en su lanzamiento, y para hacer una demostración profunda de sus posibilidades, y esto no es bueno.

Casi todo lo que vamos a ver son juegos que ya fueron lanzados o anunciados hace más o menos tiempo, pero a Sony esto no le preocupa en absoluto. La compañía ha demostrado que no tiene miedo a nada, y es que tampoco le ha temblado la mano a la hora de pedir 799,99 euros por esta consola.

Juegos con mejoras exclusivas en PS5 Pro

Gran Turismo 7

Soportará PSSR para llegar a resolución 4K, aplicará trazado de rayos en reflejos durante las carreras y tendrá «soporte experimental para salida de imagen 8K y 60 FPS». Sony habla de salida de imagen, no de renderizado en 8K real, tenedlo en cuenta.

Horizon Forbidden West

Igualará el modo calidad de PS5 pero manteniendo 60 FPS en PS5 Pro, y se han introducido algunas mejoras en el motor gráfico Decima que afectan a las sombras, a la profundidad de campo, a la piel, al pelo, a los rayos de dios y más.

Horizon Zero Dawn Remastered

Contará con mejoras gráficas diversas para aprovechar el mayor potencial de PS5 Pro y funcionará a una tasa superior de fotogramas por segundo, aunque Sony no ha dado números concretos.

The Last of Us Part I y Part II Remastered

contarán con mejoras de renderizado para ofrecer una mayor calidad gráfica. Utilizarán PSSR para reescalar a 4K desde 1440p, manteniendo 60 FPS. En PS5 Pro también se podrá elegir entre los modos rendimiento y fidelidad.

Marvel’s Spider-Man y Ratchet & Clank: Rift Apart

Incluye tanto Spider-Man Remastered como Miles Morales y Spider-Man 2. Ofrecerán un nuevo modo «Performance Pro», que utiliza resolución 4K, trazado de rayos y mantiene 60 FPS.

Hogwarts Legacy

Mejora la calidad gráfica de los modos rendimiento y fidelidad sin que afecte a la experiencia de juego. Se utiliza PSSR en todos los modos, y se mejora el trazado de rayos, que se aplica tanto a reflejos como a sombras.

Dragon’s Dogma 2, Resident Evil Village y Resident Evil 4

Utilizan también PSSR para reescalar y adoptan el trazado de rayos. En Resident Evil Village se podrá jugar a 120 FPS, y en Resident Evil 4 Remake tendremos un mejor nivel de rendimiento, pero sin tasa de FPS confirmada.

Dragon Age: The Veilguard

También ofrecerá modos fidelidad y rendimiento mejorados, y estos funcionarán a 30 FPS y 60 FPS respectivamente. Ofrecerá mejoras en la calidad gráfica gracias al soporte de PSSR para reescalar, y será posible jugar con trazado de rayos aplicado a la oclusión en el modo rendimiento manteniendo 60 FPS.

Star Wars Jedi: Survivor

Subirá la resolución a 4K en el modo fidelidad. El modo rendimiento se mantendrá a 60 FPS pero con una resolución mayor, trazado de rayos aplicado a sombras y también a reflejos. Se utilizará PSSR en ambos modos.

Alan Wake 2

Tendrá trazado de rayos en el modo calidad, y en el modo rendimiento mejorará la calidad gráfica y funcionará a 60 FPS. El reescalado permitirá llegar a 4K, pero no se han dado detalles sobre qué tipo de trazado de rayos tendremos ni sobre el rendimiento con esa tecnología.

Final Fantasy VII Rebirth

Tendrá un modo mejorado para PS5 Pro que funcionará a 60 FPS utilizando PSSR para mejorar la calidad gráfica. Estará muy cerca del modo calidad de PS5 y se moverá a 60 FPS.

Assassin’s Creed Shadows

Tendrá iluminación por trazado de rayos en PS5 Pro y utilizará PSSR como tecnología de reescalado para mejorar el rendimiento.

Stellar Blade

Se podrá jugar en 4K a 50 FPS o más con la nueva consola de Sony. Utilizará PSSR para mejorar al calidad de imagen al reescalar, y tendrá un modo que funcionará a 80 FPS.

The First Descendant

Este juego aplicará trazado de rayos y utilizará PSSR. Se moverá a mayor resolución y con mayor fluidez, y también podrá mejorar la calidad gráfica gracias a la mayor potencia de la GPU de PS5 Pro. Los desarrolladores se plantean integrar la generación de fotogramas a través de FSR 3.1.