Podrás compartir Netflix con anuncios... pasando por caja, claro

La relación de Netflix con la publicidad se puede calificar de amor-odio. Odio en sus primeros tiempos, pues hasta principios de 2022 la decana de las plataformas de streaming se negaba, en redondo, a poner en funcionamiento un plan de suscripción que incluyera anuncios, aunque esto sirviera para ofrecer un nivel de suscripción más económico. Y, personalmente, siempre he pensado que lo defendían porque consideraban que la publicidad podía arruinar la experiencia de uso de la plataforma.

Sin embargo, cuando empezaron a llegar cifras preocupantes, y cuando sus competidores ya habían anunciado planes en este sentido, vivimos un genuino «donde dije digo, digo Diego». Y, además, pese a que el anuncio inicial de un plan con publicidad apuntaba al medio-largo plazo (2023 o 2024, como poco), al final acabaron pisando el acelerador y lanzando el plan de suscripción con publicidad a finales de 2022, lo que coincidió más o menos en el tiempo con el lance definitivo en contra de las cuentas compartidas, que es algo que la plataforma también había llegado incluso a utilizar como reclamo a sus potenciales usuarios a través de las redes sociales.

Sea como fuere, 2022 fue un año de decisiones de cambios, y 2023 el de la llegada de los mismos y, claro, de evaluación de su resultado. Y aunque había razones para pensar lo contrario, es justo reconocer que, el menos de cara a sus intereses, todo fue un formidable acierto, pues el número de suscripciones no descendió sustancialmente, se produjeron bastantes contrataciones de cuentas adicionales y, además, el plan con publicidad ha resultado ser muy exitoso.

Así las cosas, actualmente es posible contratar tres tipos de planes: estándar con anuncios, estándar y premium. Sin embargo, hasta el momento solo ha sido posible contratar cuentas adicionales, por 5,99 euros al mes, accesos adicionales. Esto está a punto de cambiar, y es que tras realizar algunas pruebas en este sentido, Netflix va a ofrecer la contratación de accesos adicionales para las cuentas estándar con publicidad. Esta opción todavía no se refleja en la información de la plataforma, pero debutará de manera inminente, parece ser que entre hoy y mañana.

El precio de contratar estas cuentas adicionales será de 4,99 euros mensuales, uno menos que en los otros tipos de suscripciones, pero claro, ya lo habrás imaginado, en éstas también se mostrará publicidad y, además, tendrán más limitaciones que la suscripción «madre» (es decir, de la que cuelgan las mismas). Esto, en otras circunstancias, me haría preguntarme si merece la pena contratar estos accesos con ese precio, pues el plan estándar con publicidad solo cuesta 50 céntimos mas. Pero, en verdad, ya me he equivocado tantas veces pensando que Netflix se equivocaba, que en esta ocasión mejor me quedo a la espera.

