Netflix con publicidad: fecha, precio y limitaciones

Uno de los anuncios más esperados del año, aunque en su momento lo esperábamos para 2023, era el del plan de Netflix con publicidad. Seguramente recordarás que a principios de año la compañía afirmaba no tener planes para poner en marcha un plan económico con publicidad, afirmación que poco después fue desmentida, al afirmar que sí que lo estaban estudiando, si bien no llegaría hasta 2023 o 2024. Quizá fue un farol, o quizá la compañía se vio presionada, pero el caso es que más adelante se planteo que el plan podría debutar este mismo año. Y hace solo algo más de un mes, saltó el rumor de que el día elegido para su lanzamiento podría ser el 1 de noviembre.

En dicho rumor, se planteaba que Netflix habría optado, para un primer lanzamiento, por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia y Alemania, entre otras geografías. Es decir, un lanzamiento ambicioso, y que nos indicaba que la colaboración con Microsoft habría resultado bastante efectiva. Y en lo referido a precios, a finales de agosto saltó el rumor de que el plan de Netflix con publicidad podría costar entre 7 y 10 dólares, una horquilla bastante amplia y, en mi opinión, un tanto preocupante.

Pues bien, finalmente se acabaron las dudas, y es que la compañía ya ha hecho públicos todos los detalles sobre este plan, y podemos afirmar que, con algunos ajustes, muchos de dichos rumores resultaron acertados, si bien hay que introducir algún matiz desde la perspectiva internacional. Pero bueno, empecemos por lo más importante, por lo que seguro que estás esperando saber ya: el plan de Netflix con publicidad debutará entre el 1 y el 10 de noviembre en 12 países, entre ellos España (en nuestro país lo hará el día 10), y aquí su precio será de 5,49 euros mensuales. Su precio en Estados Unidos, tan solo un centavo de dólar por debajo de la horquilla prevista, 6,99 dólares al mes. Y en cuanto a México, el otro país hispanohablante al que también llegará, lo hará por 99 pesos mexicanos al mes.

Los doce países en los que debutará el plan de Netflix con publicidad son Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y, Reino Unido. Un lanzamiento muy ambicioso, como mencionaba anteriormente, y que parece una respuesta a Disney+. cuyo plan con publicidad debutará este año en Estados Unidos, dejando su expansión internacional para 2023. Como decía antes, o Netflix se tiró un farol al hablar de plazos tan largos (2023 o 2024) para que sus rivales se lo tomaran con más calma, lo que habría sido un movimiento muy inteligente, o bien ha sentido más que nunca la presión de la competencia, y ha decidido no ya pisar el acelerador, sino activar el kit de óxido nitroso.

Limitaciones del plan de Netflix con publicidad

Es evidente que si hablamos de un plan más económico que los ya existentes, cuyos precios no van a modificarse con este lanzamiento, éste tendrá algunas limitaciones con respecto a los anteriores. Algunas decididas por la propia plataforma, y otras impuestas por factores que escapan del control absoluto por parte de Netflix. Así, para entender qué es lo que ofrece el plan de Netflix con publicidad debemos partir de lo incluido en el plan básico, es decir, el de 7,99 euros al mes, pero con las siguientes limitaciones adicionales:

Como ya te adelantamos, algunos contenidos (no los propios de Netflix) no estarán disponibles por restricciones de licencias , si bien Netflix afirma estar trabajando para solucionarlo.

(no los propios de Netflix) No será posible descargar contenido para verlo offline.

La calidad máxima de imagen será compartida entre el plan de Netflix con publicidad y el plan básico, HD (720p).

En cuanto a las inserciones publicitarias, se mostrará un promedio de entre 4 y cinco minutos de publicidad por hora (la duración individual de cada anuncio no excederá de los 30 segundos, si bien no se aclara si estos pueden mostrarse por bloques), tanto al inicio de los contenidos como durante los mismos y, evidentemente, los anuncios no podrán saltarse con los controles de navegación. Eso sí, un punto muy importante en este sentido, y bastante positivo en mi opinión, es que en los perfiles infantiles no se mostrarán anuncios.

Todavía, claro, no es posible contratar el plan de Netflix con publicidad, la duda es si la compañía permitirá gestionar el alta en la suscripción al mismo (o el cambio de modalidad, para los usuarios que deseen cambiar a dicho plan) con antelación, para evitar los problemas que puedan producirse el día de lanzamiento si se produce una gran concurrencia de usuarios que deseen contratarlo.

¿Qué te parece a ti el plan de Netflix con publicidad? Hablándolo con unos compañeros, ellos lo encuentran caro, y no consideran que el ahorro del plan con publicidad frente al básico compense por las limitaciones que plantea (además de por la publicidad, claro), mientras que yo pienso que es bastante ajustado, especialmente en España, pues Netflix, en unas condiciones de lo más ventajosas para nuestro país, no solo no ha aplicado la paridad euro-dólar, sino que ha optado por una oferta todavía más económica. ¿Qué opinas tú?