Nada de IA en Nintendo, dice Shigeru Miyamoto

La inteligencia artificial generativa se está introduciendo en todos los apartados creativos posibles para beneficio de algunos y oposición de otros y el ámbito de los videojuegos no es una excepción. Pero no todas las partes están por la labor de relegar la mano de obra humana en favor del impulso meramente tecnológico, asegura Shigeru Miyamoto, una de las grandes figuras del mundillo.

No es que Miyamoto siga muy metido en el desarrollo de videojuegos, actualmente se encuentra más volcado en las producciones cinematográficas basadas en los grandes éxitos de Nintendo, pero no cabe duda de que sigue siendo una de las voces con más peso en la industria, aunque sea, como ocurre ahora, a nivel mediático. Así, durante una entrevista con The New York Times, Miyamoto dejaba clara su postura y la de la compañía para la que trabaja.

Al ser preguntado por la tendencia de moda en el sector audiovisual, Miyamoto asegura que Nintendo «tomará una dirección diferente» en lo relativo a la IA, no por ir contracorriente, sino por convicción: «Puede parecer que simplemente vamos en la dirección opuesta por ir en la dirección opuesta, pero realmente está tratando de encontrar qué hace que Nintendo sea especial», sostiene el creativo.

«Se habla mucho de IA, por ejemplo. Cuando eso sucede, todos empiezan a ir en la misma dirección, pero ahí es donde Nintendo preferiría ir en una dirección diferente», comentó al respecto el creador de Mario y Zelda, al tiempo que argüía, al ser preguntado por el tema de la creatividad que «en realidad no sé por qué creo las cosas que creo«.

Lo cierto es que difícilmente las palabras de Miyamoto vayan a sorprender a nadie, conociendo la filosofía de una compañía como Nintendo, ni su voz es definitiva en lo que a decisiones de negocio se refiere, pese a seguir ocupando uno de los puestos más elevados en el organigrama de la empresa, eso sí, en el plano creativo. Pero tampoco hay mejor portavoz en Nintendo que la del considerado como «padre de los videojuegos modernos».

Por cierto, la entrevista salía publicada un día antes del lanzamiento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, la nueva y ya laureada entregada de una de las grandes franquicias de Nintendo y creaciones de Miyamoto, así como en un momento en el que la discusión acerca de la próxima consola de la compañía, a la que seguimos llamando Nintendo Switch 2, es cada vez más contante y sonante.