La fecha de lanzamiento de Death Stranding 2 se sabrá en 2025

Hace ya más de dos años que supimos que Death Stranding 2 estaba en curso de desarrollo, y desde ese mismo momento empezamos a especular sobre lo que se estaría pasando por la cabeza de Hideo Kojima. No olvidemos que tras el debut de Death Stranding, en noviembre de 2019, su creador afirmó que, de hacer una segunda parte, lo haría desde cero. Lo que, claro, teniendo en cuenta de quién estamos hablando, ya nos dejaba bastante claro que, efectivamente, en su cabeza la segunda parte ya estaba en marcha.

Antes de eso, no obstante, y para quitarse el posible mal sabor de boca que podía haberle dejado el título original, nos sorprendió con la Director’s Cut. Y sí, digo que nos sorprendió porque, en realidad, el título original ya era la edición del director, puesto que participó de manera muy activa en todo lo relacionado con su desarrollo. En verdad habría tenido bastante más sentido denominarla edición extendida o similares, pero si hay algo en lo que Kokima es experto, además de en firmar juegos excelentes, es en la excentricidad.

En 2022 tuvimos la confirmación de que ya se encontraba en desarrollo y, después de bastante tiempo de espera, a principios de este año pudimos ver un primer adelanto de Death Stranding 2. Un adelanto que, aunque hay gustos para todo, a muchos nos dejó con muy buen sabor de boca (probablemente a todos a los que sí que nos gustó la primera entrega del juego). Además, ya te adelantábamos entonces que todo apuntaba a que el título verá la luz en algún momento de 2025, inicialmente para PlayStation 5, y un tiempo después en su versión para PC.

Pues bien, Hideo Kojima ya ha confirmado que Deadth Stranding 2 llegará en 2025, y que la fecha exacta ya está decidida y se revelará… en 2025. ¿Por qué no lo ha hecho público ya, aprovechando su participación en el Tokyo Games Show 2024? Porque, determinadas «circunstancias imprevistas» lo han impedido. Y lo mejor habría sido que indicara qué circunstancias son esas, para evitar las especulaciones, pero evidentemente no, no lo ha hecho.

Así, esta falta de aclaraciones al respecto ha suscitado todo tipo de teorías sobre la razón por la que le ha resultado imposible anunciar hoy la fecha, y claro, la más extendida es la que apunta a problemas en su desarrollo, que podrían traducirse en un retraso sobre la fecha prevista inicialmente. No obstante, este «aplazamiento» también nos invita a pensar que Death Stranding llegará en algún momento del segundo semestre del año, puesto que los anuncios suelen estar separados varios meses de sus respectivos debuts en el mercado. ¿Tendremos que esperar hasta noviembre de 2025? No es descabellado pensarlo, en este punto.

