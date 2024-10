La arquitectura RDNA 4 no se va a utilizar para crear tarjetas gráficas de gama alta, esto es algo que la propia AMD confirmó de forma oficial, pero nos dejó a todos con una duda muy importante, sobre todo por las palabras que utilizó Jack Huynh, vicepresidente senior y manager general del grupo de computación y gráficos de AMD.

Esa duda es muy simple, ¿significa esto que AMD va a abandonar el mercado de tarjetas gráficas de gama alta, o por contra es solo algo temporal, un movimiento estratégico para volver más adelante al mercado de gama alta?

No tenemos una respuesta oficial por parte de la compañía de Sunnyvale. Las palabras de Huynh podrían hacernos pensar que se trata de un movimiento definitivo o como mínimo pensado para mantenerse a largo plazo, pero no creo que este vaya a ser el caso, y tengo un precedente muy claro en el que apoyarme, las Radeon RX 5000.

Cuando AMD lanzó esa generación de tarjetas gráficas también se olvidó de los modelos más potentes, y se limitó a lanzar cuatro modelos con los que cubrió la gama media y la entrada a la gama alta. No tuvo un verdadero tope de gama, y mantuvo unos precios muy controlados. Sin embargo, con el lanzamiento de las Radeon RX 6000 cambió totalmente de estrategia y volvió a lanzar modelos tope de gama.

Para ganar en el sector de las tarjetas gráficas es importante ofrecer productos con una buena relación precio-rendimiento, pero también es necesario ofrecer un alto nivel de potencia y funciones y tecnologías de valor. En este sentido está claro que NVIDIA ha ganado la partida desde hace varios años, y que AMD no ha sabido responder ni en tiempo ni en forma.

La gama alta importa más de lo que parece en este sentido, porque no solo define el prestigio y la reputación de una compañía, sino que además se acaba convirtiendo en la referencia de cada generación gráfica, en su imagen. AMD lo sabe, y no ha tomado la decisión de pasar de la gama alta a la ligera, lo ha hecho porque, por una u otra razón, no ha logrado escalar bien RDNA 4, y no ha tenido más remedio que centrarse en la gama media.

Esto no es un adiós, es un hasta luego. AMD tiene mucho trabajo que hacer con sus tarjetas gráficas Radeon, y es normal que tenga que hacer pequeños sacrificios entre generaciones. Puede que esta renuncia a la gama alta con las Radeon RX 8000 le sirva para lanzar unas Radeon RX 9000 mucho más competitivas, como ocurrió en su momento con las Radeon RX 6000, que acabaron ofreciendo un valor muy bueno en rasterización.

Las Radeon RX 8000, que serán las próximas tarjetas gráficas de AMD basadas en la arquitectura RDNA 4, llegarán al mercado en algún momento del primer trimestre de 2025, según las últimas informaciones. Se espera que el modelo más potente esté a la altura de la GeForce RTX 4080 o RTX 4080 SUPER, lo que en el mejor de los casos podría equivaler a una GeForce RTX 5070.

