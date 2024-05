Sabemos por qué RDNA 4 será una mejora menor frente a RDNA3, y son buenas noticias

Llevamos tiempo viendo rumores que dicen que RDNA 4 será una arquitectura de transición con cambios menores frente a RDNA 3. No estaban claros los motivos por los que AMD iba a llevar a cabo un movimiento de este tipo, pero como os dije en su momento ya tenemos un precedente que nos ayudaba a entender mejor por dónde iban los tiros. Ese precedente fue la arquitectura RDNA.

Cuando AMD lanzó RDNA nos encontramos con una generación gráfica bastante limitada en cuanto a modelos, ya que estuvo compuesta únicamente por las Radeon RX 5500 XT, Radeon RX 5600 XT, Radeon RX 5700 y Radeon RX 5700 XT. AMD cubrió las gamas más importantes y concurridas, pero no lanzó un modelo tope de gama, y comparadas con las GeForce RTX 20 presentaban carencias importantes, como la ausencia de hardware especializado en IA y trazado de rayos.

Esto le permitió tener más margen para poder dar forma a las Radeon RX 6000 basadas en RDNA 2, una de las mejores generaciones gráficas de AMD por su excelente valor en relación precio-rendimiento. Pues bien, algo parecido es lo que podría ocurrir con RDNA 4 y RDNA 5. La primera será una generación con un enfoque similar a lo que vimos con RDNA, y la segunda marcará un gran salto como ocurrió en su momento con RDNA 2.

RDNA 4 pulirá algunas cosas de RDNA 3

Y gracias a eso nos encontraremos con mejoras de rendimiento y de eficiencia, pero en líneas generales será una generación de transición que no contará con un auténtico modelo tope de gama, al menos según las informaciones más recientes que he podido ver. Se comenta que las mejoras más relevantes en términos de potencia vendrán dadas por el rendimiento en trazado de rayos, pero no hay nada confirmado todavía.

RDNA 4 será, por tanto, una evolución menor sobre la base de la arquitectura RDNA 3. El gran salto se producirá con RDNA 5, una arquitectura totalmente nueva que será desarrollada desde cero, y que en teoría traerá cambios radicales frente a aquella que le permitirán mejorar el rendimiento en todos los frentes, y también la eficiencia.

Será interesante ver si con RDNA 5 en AMD deciden dar finalmente el salto a una GPU con diseño MCM (módulo multichip), o si por el contrario deciden mantener un diseño de núcleo monolítico con la caché L3 externalizada en chiplets, como ya vimos en RDNA 2 y RDNA 3. Es importante que tengáis en cuenta que el lanzamiento de las primeras tarjetas gráficas basadas en RDNA 5 no tendrá lugar hasta finales de 2025 o mediados de 2026.

Imágenes generadas con IA.