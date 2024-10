Audi A6, aspectos.

«¿Hacia dónde se supone que debo ir?» Klaus (The Umbrella Academy, T03 E05)

Hay mermelada de sombras que se mezclan en el arcén. Las sombras borrosas de los árboles de un atardecer plomizo en una carretera secundaria cerca de Gengenbach. Una tarde de invierno en la que el sol parece no decidirse a marchar rozando la copa de los robles. Me doy cuenta de que vamos demasiado deprisa, así que me giro hacia Klaus con una mirada de desaprobación. Se que será suficiente. Klaus gruñe pero decelera «es que quiero llegar ya» dice en un suspiro. La música de Mozart apenas supera en volumen al ruido de los pneumáticos y del aire resbalando sobre la carrocería. La voz de la reina de la noche se mezcla con el zumbido del asfalto y el murmullo de los remolinos de aire que crean los retrovisores fabricando una mezcla hipnótica. Golpeo el hombro de Klaus como precaución «Estaba despierto» dice de forma poco convincente «ya» le contesto yo de forma aún menos convincente. El sol ya se ha decidido a ocultarse sumergiéndose en la Selva Negra y los sonidos parecen atenuarse y confundirse aún más, quién sabe si por la noche y su reina o por el efecto de la noche sobre nosotros. Llegamos a la bifurcación que lleva a la casa. Klaus aminora la marcha y gira. El coche parece titubear al afrontar los primeros metros de tierra mientras los amortiguadores negocian ruidosamente los obstáculos de los primeros baches y las primeras piedras. Nos dirigimos a vaciar la casa del abuelo levantando una pequeña nube de polvo. En realidad solamente vamos a llevarnos lo que la familia llama «objetos de valor» pero quién sabe lo que significa eso.

Nuestra hermana ha pedido que nos llevemos unos cuadros que nunca cabrán en el maletero. Las alfombras sí tienen posibilidades de encontrar acomodo en el asiento de atrás, así como la docena de relojes de cuco que no hemos conseguido saber si tienen algún valor o no. Lo que se es que esos relojes me hundían en terribles pesadillas infantiles en los agostos que pasaba con Opa y Oma cuando cantaban al unísono las horas de la madrugada. Una bandada de siniestros pájaros de madera que saltaban para anunciar que se abrían las puertas del infierno a la vez que los muelles abrían sus portezuelas. No me siento cómodo con la idea de descolgar esos relojes de las paredes sabiendo que dentro acechan esas figuras infernales. Luego están los libros, los de arquitectura e ingeniería del abuelo, los policíacos de la abuela. Miles de asesinatos y ecuaciones, diseños e investigaciones, detectives y puentes. Seguramente casi todos para tirar antes de que acudan los nuevos inquilinos. La silueta de la casa se dibuja ya en el fondo del camino con las últimas luces antes de la noche. La luna hace tiempo que palidece poco por encima del horizonte con una luz que anuncia heladas. Aparcamos junto a la puerta de la cocina porque la principal era para las visitas. Lo hacemos aunque los abuelos hace más de cinco años que no pueden reprendernos por ello. Klaus apaga el motor y nos quedamos en silencio. Un resorte y el sonido de un cuco mecánico al que pronto se le unen muchos otros para anunciar las siete de la tarde. El sonido de unos relojes a los que nadie da cuerda desde hace cinco años.

El Audi A6 es uno de los modelos clásicos del fabricante alemán que en su día sustituyera al Audi 100. Aunque no es un modelo de los que tradicionalmente se asocia con el concepto de Gran Turismo, la filosofía de este coche potente, rápido, lujoso y confortable es basicamente lo que se le pide a un GT tradicional. Más que un medio de transporte estamos hablando de una experiencia de conducción preparada para afrontar grandes viajes por las carreteras más emblemáticas del mundo. ¿Está el A6 a la altura?

Modelo analizado Audi A6 Motor y acabado Black line 55 TFSIe quattro-ultra S tronic Potencia 367 CV Velocidad máxima 250 Kmh Aceleración o-100 5,6 s Largo/ancho/alto 4939/1886/1459 mm Potencia máxima RPM 367 CV (265 CV Gasolina 143 eléctrico) Par máximo Nm/RPM 500 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.audi.es/ Precio 85.980 euros (antes de ayudas)

Lo primero que tenemos que decir del A6 es que es una berlina de corte deportivo con todos los elementos estéticos propios de la marca alemana. Es un modelo de 2018 que dos años después ha recibido una actualización en su gama de motores incorporando dos conjuntos de propulsión híbridos enchufables de 299 y de 367 caballos, una iniciativa que ha modernizado el catálogo de este modelo proporcionando una opción con etiqueta cero muy solicitada por el mercado automovilístico.

Híbrido enchufable

En nuestro caso hemos probado el A6 55 TSIe de 367 caballos, el más potente de los enchufables de la gama A6. La parte delantera tiene una marcada personalidad deportiva con un frontal alargado y unos grupos ópticos estilizados muy al estilo de las berlinas deportivas de la marca alemana. En la parte central luce la granparrilla Singleframe en color negro brillante compuesta por elementos poligonales, flanqueada por los faros con tecnología LED Matrix. Las líneas del capó son marcadas y transmiten un dinamismo que subraya el caracter agresivo de esta parte delantera.

Comparado con generaciones anteriores (esta es la octava) el Audi A6 de ha ganado en audacia y agresividad. El diseño de la parrilla la convierte en protagonista ya que esta es más ancha y prominente. Por su lado los faros se han ido afilando para lograr un perfil más estrecho ganando incluso en potencia de iluminación gracias a la mencionada tecnología de LED adaptativos que garantizan una conducción segura en condiciones de poca luz. Estas líneas marcan la evolución de los modelos de berlina de Audi hacia unas líneas más deportivas y dinámicas.

El perfil lateral de este modelo alemán busca también el dinamismo en el plano estético pero también la aerodinmámica para encontrar una optimización en las prestaciones y en el confort acústico. El coeficiente aerodinámico es de 0,26. Las líneas de carácter que recorren el lateral de la carrocería añaden dinamismo y más fluidez al diseño. Las llantas de aleación Audi Sport de 20 pulgadas en negro brillante son un detalle distintivo de la versión Black Line, realzando su carácter deportivo3. Los retrovisores y las barras del techo en negro brillante complementan el diseño, aportando un toque de exclusividad.

Deportivo por todos lados

La parte trasera de este modelo también está marcada por un acento particularmente deportivo. El maletero también se estira en un trazado aerodinámico con una luna trasera que desciende suavemente. Un breve spoiler modifica la forma del maletero en la parte final del mismo. Los faros traseros LED con intermitentes dinámicos ocupan los laterales y tienen un diseño algo más tradicional. El difusor trasero en negro brillante se une a los escapes integrados en una sola pieza para añadir un toque deportivo cuidando a su vez y de nuevo la aerodinámica.

Uno de los elementos que hacen de un Gran Turismo un coche ideal para viajar son sin duda los asientos. Los del Audi A6 son de gran calidad y están especialmente diseñados con el confort como osesión. En la versión que hemos probado se trata de asientos de diseño deportivo, calefactados y ajustables eléctricamente, con función de memoria aunque solamente para el conductor. La combinación de cuero y Alcántara hace que el tacto sea muy agradable. No son los asientos más deportivos como sujección lateral, pero sí logran un excelente equilibrio entre ésta y la sensación de confort.

An cuanto a las pantallas y como sucede con otros modelos de Audio el A6 está especialmente bien servido. La pantalla superior del sistema MMI touch response que gobierna el sistema de información y entretenimiento mide 10.1 pulgadas y ofrece una excelente visibilidad y respuesta, a la vanguardia de este tipo de sistemas. Pero es que además este modelo dispone de una pantalla inferior de 8.6 pulgadas que se utiliza para el control del sistema de climatización y otras funciones secundarias del vehículo3. Además dispone del sistema Audi virtual cockpit, una pantalla de 12.3 pulgadas que hace las veces del cuadro de instrumentos tradicional.

En lo que respecta a los sistemas de ayuda a la conducción este modelo está muy bien equipado con sistemas bien ajustados. Entre los que podemos utilizar se encuentran el Audi Pre Sense Front, para detectar posibles colisiones frontales mediante cámaras y sensores para activar los frenos, loa ya habituales control de crucero Adaptativo y de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tráfico además de los sistemas de asistencia al aparcamiento con sensores y cámaras que permiten visión de 360 grados.

Motorización híbrida enchufable

Este modelo híbrido enchufable también dispone del llamado “Predictive Efficiency Assistant”. Este sistema utiliza datos del sistema de navegación del propio coche además de los sensores del vehículo para prever y anticipar los posibles cambios en el terreno y el tráfico para ajustar así la velocidad y la modalidad de uso del motor eléctrico. De esta forma el vehículo es capaz de optimizar al máximo la eficiencia del combustible y de la carga de la batería para en su caso aumentar la autonomía en modo eléctrico.

Como en otros modelos del grupo el A6 TSIe dispone de varios modos de conducción: EV Mode para priorizar el uso del propulsor eléctrico, Hybrid Mode para utilizar el sistema de propulsión como si se tratara de un vehículo híbrido combinando los dos motores y el modo Hold, que utiliza el motor térmico para evitar que se descargue la batería manteniendo su nivel de carga para un uso posterior si se precisa más adelante funcionar en modo totalmente eléctrico.

Excelentes acabados

En cuanto a los acabados encontramos los que acostumbra a deplegar la marca alemana en sus modelos más emblemáticos con una combinación de materiales como aluminio, madera y cuero que desde nuestro punto de vista transmiten lujo pero también modernidad por lo que no hay excesos sino más bien un cuidado por la ergonomía a la vez que la vista y el tacto encuentran un terreno muy agradable donde posarse. La tapicería puede ser personalizada con diferentes colores y materiales según los catálogos de la marca con opciones como cuero Valcona y el Alcantara. Hay detalles en negro piano brillante y costuras con colores contrastados en las tapicerías.

El Audi A6 es un coche que ofrece un amplio espacio disponible para los pasajeros con buen espacio en altura y para las piernas, aunque algo menos en cuanto al espacio para colocar los pies por parte de los ocupantes de las plazas traseras. Estos ocupantes disponen de dos salidas de ventilación regulables y controlables a través de su propia pantalla colocada en la consola central y también de doble conexión para los teléfonos móviles a través de USB-C.

Uno de los inconvenientes de las versiones híbridas enchufables suele ser que el maletero tiene menor capacidad que las versiones con otras motorizaciones por la presencia de la batería. Este es el caso también del modelo 55 TSIe ya que ofrece una capacidad de maletero de 360 litros frente a los 530 de otras motorizaciones. Es una diferencia grande y por otro lado tiene menor capacidad que otros modelos de la competencia. Sin embargo es suficiente para el equipaje de una familia en un viaje de una semana o para el uso diario. El diseño del maletero es práctico con una apertura amplia y un borde de carga bajo. Cuenta con ganchos y compartimentos adicionales para organizar la carga.

Prueba dinámica

Como hemos adelantado este modelo de Audi A6 dispone de un sistema de propulsión híbrido enchufable de 367 caballos y tracción total. Esta potencia se obtiene a partir de un motor de combustión de gasolina de cuatro cilindros de 265 caballos asociado a un motor eléctrico capaz de rendir 143 caballos. La batería incorporada es de 17,9 KWh, 14 KWh útiles, para una autonomía en modo solamente eléctrico según el ciclo de pruebas oficial WLTP de 68 kilómetros.

Aunque se trata de una berlina muy adecuada para realizar viajes, la experiencia de conducción en ciudad es muy buena, sobre todo en modo totalmente eléctrico que permite desplazarse de forma silenciosa y confortable gracias también a la suspensión adaptativa. Aunque la autonomía en modo eléctrico no llega a las que anuncian las nuevas generaciones de híbridos enchufables que superan los 100 kilómetros, lo cierto es que es posible realizar la mayoría de los desplazamientos diarios habituales sin problemas antes de tener que recargar por la noche.

Cuando exigimos en carretera a este A6 la respuesta es condundente y aunque el sistema de propulsión no tiene un tacto deportivo sí que tiene potencia más que de sobra para competir con las versiones más potentes de la competencia. La mencionada potencia de 367 caballos y sobre todo una cifra de par de 500 Nm son más que suficientes para una conducción dinámica, tanto que la cifra oficial para que el coche pueda acelerar de cero a cien kilómetros por hora se sitúa en 5,6 segundos lo cual coloca a este A6 en la liga de sus compañeros de la serie S de Audi.

En cuanto a la conducción deportiva y una vez que seleccionamos el modo Dynamic en el selector la combinación de la mencionada suspensión adaptativa con la tracción total quattro dan la sensación que el coche es capaz de todo. Las carreteras con curvas pueden recorrerse a velocidades muy altas con gran estabilidad y confort con una excelente respuesta e incluso con algo de nervio en el momento de la salida de los virajes que transmite sensaciones deportivas.

En autopista y en modos de conducción más tranquilos el A6 se encuentra especialmente a sus anchas con un confort acústico superior y unas buenas cifras de consumo que rondan los seis litros a los cien kilómetros en circunstancias normales. Esto permite que la autonomía total del coche roce los 700 kilómetros, una cifra muy respetable para un coche hecho sin duda para devorar kilómetros. Hay que tener en cuenta que una vez agotada la batería el coche subirá los consumos por lo que esta cifra de autonomía podría variar según la combinación de modos de uso del propulsor.

Conclusiones

Volviendo a la introducción donde recordábamos nostalgia de los Gran Turismo se puede decir que el A6 TSIe cumple prácticamente todo lo que se le pide a un coche de esas características. Es cierto que aunque luce cierta deportividad le falta una pizca de carácter para ser un GT de pura sangre, pero no tiene nada que envidiar ni en prestaciones ni en comportamiento en curva que si acaso puede considerarse un poco neutro pero siempre extremadamente seguro.

De lo que no hay duda es que sea el viaje que sea es difícil de superar la comodidad que ofrece este A6, comparable a cualquiera de sus rivales. Pierde algunos puntos con el maletero, que en cualquier caso es más que suficiente, y quizás muy ligeramente en la comodidad de los ocupantes de las plazas traseras, pero su combinación de berlina de lujo con pozcas de deportividad convertida en coche práctico y ecológico es sin duda única.