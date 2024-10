El proyecto de liberación del código fuente de Winamp no ha funcionado y ha terminado en un gran fiasco. Sus responsables han eliminado el repositorio de GitHub en apenas 15 días desde su liberación, en una muestra de que no todos los proyectos de este tipo terminan funcionando.

Winamp, a través de su propietario belga Llama Group, publicó el código fuente de su «Legacy Player Code» el 24 de septiembre para que los desarrolladores pudieran «contribuir con su experiencia, ideas y pasión para ayudar a que este software icónico evolucione».

El código fuente de Winamp bajo licencias «colaborativas»

Uno de los problemas es que la liberación no se produjo de manera tan abierta como los desarrolladores hubieran deseado. Según la «licencia colaborativa de Winamp (WCL) versión 1.0.1», no se podía «distribuir versiones modificadas del software» en código fuente o binario, y «sólo los encargados del mantenimiento del repositorio oficial tienen permiso para distribuir el software y sus modificaciones». Como dicen en ars technica: en otras palabras, cualquiera puede contribuir, pero sólo en beneficio de Winamp.

En su sitio de preguntas y respuestas, a Justin Frankel, un desarrollador clave del Winamp original y fundador de Nullsoft, que también creó el software de transmisión SHOUTcast, se le preguntó si podía contribuir al código. Frankel respondió que, incluso si tuviera algún deseo, los términos de la licencia «son completamente absurdos en la forma en que están escritos». Incluso tomándolos «como probablemente se pretendía son terribles. No, gracias», escribe Frankel resumiendo un sentir general.

A pesar de que esta licencia parecería prohibir las bifurcaciones, o quizás por ello, el código se ha bifurcado al menos 2600 veces hasta el momento de escribir este artículo. Al bifurcar y examinar el código fuente cuando se publicó por primera vez, los programadores han notado distintas anomalías como:

Grandes porciones del código de otros proyectos, ofrecidos bajo otras licencias más sólidas, aparentemente fueron incluidas ( aunque luego eliminadas ) del repositorio de Winamp.

El código original de Winamp puede haber filtrado el código fuente del software del servidor SHOUTcast.

Los paquetes propietarios de Intel y Microsoft aparentemente también se incluyeron en las herramientas de compilación de la versión.

Algunos desarrolladores sugieren que la codificación ha avanzado enormemente desde el apogeo de Winamp, el reproductor multimedia que arrasó a finales del siglo XX en época de Windows 98 y que ahora, parece haber trasladado su código a una plataforma que realmente no comprende.

No sabemos si ese habrá sido el motivo, pero la liberación del código fuente de Winamp ha sido una muestra de cómo no debe realizarse un proyecto por lo demás muy interesante para mantener el reproductor en una época que, obviamente, no es la suya.