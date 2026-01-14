Wine 11 es la nueva versión mayor de la solución que facilita la ejecución de software Windows en otros sistemas operativos, principalmente Linux, pero también otros como el macOS de Apple. La nueva versión culmina un ciclo de desarrollo completo con aproximadamente 6.300 cambios individuales y más de 600 correcciones de errores.

Wine es un desarrollo realmente importante. Este año cumple 33 años desde su lanzamiento y aunque sus responsables insisten en que «Wine no es un emulador«, sino una «reimplementación de la interfaz de programación de aplicaciones de Win16 y Win32 para sistemas operativos basados en Unix», su objetivo sigue siendo el mismo: ejecutar aplicaciones o juegos nativos de Windows en otras plataformas.

A pesar que Linux cuenta con infinidad de software nativo, hay otro que sigue siendo exclusivo de Windows. Especialmente juegos y de ahí la importancia de este desarrollo de código abierto y gratuito, que no falta en ninguna distribución GNU/Linux y, por ejemplo, se usa en desarrollos de terceros tan importantes como el Proton de Valve que permite ejecutar la mayoría de los juegos de Windows en la consola Steam Deck.

Wine 11, mejoras en rendimiento, gráficos y compatibilidad

La nueva versión ofrece miles de cambios en código y corrección de errores y entre todos ellos destacan algunos cambios clave para el desarrollo, como la compatibilidad con ntsync en los nuevos kernel de Linux. En los kernels compatibles, Wine 11 puede aprovechar ntsync para mover las primitivas de sincronización de Windows NT al núcleo en lugar de manejarlas en el espacio de usuario. Promete mejorar bastante el rendimiento en aplicaciones y juegos multihilo.

Otra de las mejoras destacadas llegan desde la arquitectura WoW64, que modifica la ejecución de las aplicaciones de Windows de 32 bits en sistemas de 64 bits. El nuevo modo permite que las aplicaciones Windows de 32 bits se ejecuten en instalaciones Wine de 64 bits sin depender de bibliotecas de sistema de 32 bits, que muchas distribuciones modernas de Linux ya no incluyen.

Más cambios llegan a los gráficos y la gestión de la pantalla gracias al controlador Wayland que se estrenara en Wine 9 y que no ha dejado de avanzar, ahora con la compatibilidad con el portapapeles bidireccional y la función de arrastrar y soltar desde aplicaciones nativas de Wayland a Wine.

Wine 11 también mejora el manejo de pantalla completa para títulos Direct3D y amplía las funciones relacionadas con la GPUs. Las API de Vulkan 1.4 son compatibles, la decodificación H.264 acelerada por hardware a través de D3D11 y Vulkan Video está disponible, y la gestión de la prioridad de subprocesos en Linux y macOS se ha ajustado para adaptarse a cargas de trabajo más exigentes. Estos cambios beneficiarán a los juegos modernos, la reproducción de vídeo y las cinemáticas que dependen más de los chips gráficos que de los procesadores.

Wine 10.0 es software de código abierto y de uso totalmente gratuito. Ya está disponible para descarga con el código fuente listo para compilar y paquetes binarios previstos próximamente para las principales distribuciones GNU / Linux.