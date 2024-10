GeForce RTX 5060, especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y posible precio

La GeForce RTX 5060 será una tarjeta gráfica de gama media basada en la arquitectura Blackwell de NVIDIA. Sabemos que estará basada en el núcleo gráfico GB207, y que llegará después del lanzamiento de las GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5070. Esto quiere decir que todavía faltan unos cuantos meses para que llegue al mercado.

NVIDIA todavía no ha confirmado oficialmente la GeForce RTX 5060, pero durante los últimos meses he visto numerosas informaciones y filtraciones relacionadas con esta tarjeta gráfica, y he realizado un trabajo de recopilación y de curación del contenido para integrar los detalles más fiables y más interesantes en este artículo, que es una actualización necesaria del que publiqué el pasado mes de abril.

Toda la información que vais a ver a continuación procede de fuentes fiables y tiene mucho sentido, ya que como dije anteriormente la he filtración cuidadosamente para dejar fuera disparates e informaciones con poco o ningún fundamento. No obstante, como no está confirmada oficialmente podría cambiar, aunque la verdad es que a estas alturas sería poco probable.

Posibles especificaciones de la GeForce RTX 5060

Núcleo gráfico GB207 fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

32 unidades SM.

4.096 shaders a una velocidad de entre 2,8 GHz y 3,2 GHz.

128 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

32 núcleos RT de cuarta generación.

128 núcleos tensor de quinta generación.

Bus de 128 bits.

8 GB o 12 GB de memoria GDDR7 a 28 Gbps (448 GB/s de ancho de banda).

32 MB de caché L2.

Si se confirman estas especificaciones la GeForce RTX 5060 tendrá un aumento importante en el número de shaders frente a la GeForce RTX 4060, ya que esta cuenta con 3.072 shaders. La diferencia a favor de la primera sería de 1.024 shaders, y como es evidente esta también tendrá más unidades de textura, más núcleos tensor y núcleos RT, y más memoria caché L2.

Contar con un mayor número de shaders funcionando a una mayor frecuencia supone una mayor potencia bruta, y tener más núcleos RT y más núcleos tensor hará que la GeForce RTX 5060 rinda mejor que la GeForce RTX 4060 trabajando con trazado de rayos e IA. No debemos olvidarnos de que además esos núcleos serán más avanzados e introducirán mejoras derivadas de la arquitectura Blackwell.

El bus de memoria se mantendrá en 128 bits, pero la GeForce RTX 5060 utilizará memoria GDDR7, lo que le permitirá aumentar notablemente el ancho de banda. Esta alcanzará los 448 GB/s, mientras que la GeForce RTX 4060 solo llega a los 272 GB/s. La capacidad de memoria podría mantenerse en 8 GB, o elevarse a 12 GB utilizando los nuevos chips de 3 GB de Samsung.

La caché L2 también aumentará en la GeForce RTX 5060, un dato importante porque al tener una mayor cantidad la tasa de aciertos al buscar en esta caché se incrementa, y con ello se reduce la dependencia del subsistema de memoria gráfica. Esos 32 MB de L2 serían suficientes para conseguir un resultado óptimo en 1080p, y aguantarán mucho mejor en 1440p que los 24 MB de la GeForce RTX 4060.

Si la GeForce RTX 5060 llega con 8 GB de memoria gráfica su resolución objetivo sería precisamente ese, 1080p. Un modelo con 12 GB de memoria gráfica estaría preparado para trabajar de forma óptima con resolución 1440p. Tened en cuenta que esto no quiere decir que una versión con 8 GB no vaya a poder mover juegos en 1440p, simplemente digo que esa cantidad de memoria gráfica no es el nivel ideal para dicha resolución.

Como la GeForce RTX 5060 utilizará la arquitectura Blackwell su rendimiento por shader a la misma frecuencia debería ser superior al de la GeForce RTX 4060. NVIDIA también mejorará el rendimiento de los núcleos tensor y núcleos RT, y puede que introduzca tecnologías exclusivas de esta nueva arquitectura. No debemos olvidarnos también de la diferencia que marcará el salto al nodo de 4 nm de TSMC, que reduce el tamaño de los transistores y mejora la eficiencia.

Posible rendimiento y equivalencias

Una GeForce RTX 5060 configurada con las especificaciones que he dicho anteriormente tendría una potencia aproximada de 26,21 TFLOPs en FP32. Esta cifra supera de largo los 15,11 TFLOPs de la GeForce RTX 4060 y la coloca por encima de la GeForce RTX 4060 Ti, pero queda por debajo de los 29,15 TFLOPs de la GeForce RTX 4070.

Los TFLOPs en FP32 nos permiten comparar la potencia de dos tarjetas gráficas, pero no tienen por qué representar el rendimiento real en juegos. Esta GeForce RTX 5060 sería casi con total seguridad más potente que la GeForce RTX 4070 en juegos, pero quedaría por debajo de la GeForce RTX 4070 SUPER, siempre hablando de resolución 1080p.

En trazado de rayos la cosa podría ser diferente. Gracias a los nuevos núcleos RT de cuarta generación la GeForce RTX 5060 podría quedar más cerca de la GeForce RTX 4070 SUPER. Esto dependerá en gran medida de la cantidad de memoria gráfica que decida integrar NVIDIA, porque el trazado de rayos consume bastante memoria y una cantidad insuficiente puede afectar negativamente al rendimiento.

Por potencia y caché L2 la GeForce RTX 5060 estaría capacitada para mover juegos en 1440p sin problema, pero esto dependerá de si llega al mercado configurada con 8 GB o con 12 GB de memoria gráfica. En el primer caso la resolución ideal sería 1080p, y en el segundo 1440p. Hay muchos juegos que funcionan de forma óptima en 1440p con 8 GB de memoria gráfica, pero hay una clara tendencia hacia los 12 GB cuando nos movemos en esa resolución.

NVIDIA tiene la última palabra, pero la verdad es que con los chips de 3 GB de memoria GDDR7 de Samsung lo tiene muy fácil para configurar una GeForce RTX 5060 con 12 GB de VRAM y un bus de 128 bits.

Fecha de lanzamiento y posible precio

Como dije al principio del artículo, el lanzamiento de la GeForce RTX 5060 se producirá después de la llegada de la GeForce RTX 5070, que a su vez será lanzada después de las GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5090. Este juego de fechas nos lleva a la primera mitad de 2025, y la verdad es que es complicado apostar ahora mismo por un mes en concreto.

Con toda la información que tenemos ahora mismo creo que lo más probable es que la GeForce RTX 5060 llegue entre marzo y junio. Todo dependerá de lo que haga NVIDIA con la GeForce RTX 5070, y de la prisa que tenga en función del stock que todavía quede de la GeForce RTX 4060.

En cuanto al precio, la GeForce RTX 5060 debería costar entre 249 y 299 dólares, cifras que al cambio en España y tras aplicar impuestos se convertirán probablemente en 299-349 euros, aproximadamente.

Qué fuente de alimentación y qué procesador necesito para mover una GeForce RTX 5060

Esta tarjeta gráfica será más potente que la GeForce RTX 4060, y también tendrá un consumo mayor, ya que podría rondar entre los 150 y los 170 vatios, dependiendo de la configuración final que utilice NVIDIA. La diferencia sería de entre 35 y 55 vatios más en la GeForce RTX 5060, cifras bastante razonables que no nos obligarán a invertir en una fuente de alimentación muy potente.

Si tenemos un equipo típico formado por un Ryzen 5 7600, 32 GB de DDR5, un SSD PCIe NVMe, seis ventiladores y una refrigeración líquida AIO de 240 mm nos bastará con una fuente de alimentación de 500 vatios para mover la GeForce RTX 5060, siempre que dicha fuente tenga un mínimo de calidad y que cuente con el conector de alimentación de 16 pines, que será necesario en el modelo de referencia.

Esa configuración tendría un consumo medio de 350 vatios en carga si la GeForce RTX 5060 acaba teniendo un TGP de 170 vatios. Con la diferencia de precio que hay entre las fuentes de alimentación de 450 vatios y las de 500 vatios no vale la pena invertir en una inferior, por eso os recomiendo una de 500 vatios.

Obvia decir que si tenemos un PC con un procesador cuyo consumo sea más alto necesitaremos una fuente de alimentación más potente. Por ejemplo, con un Intel Core i9-13900K el consumo subiría hasta los 523 vatios en carga, y en este caso sería recomendable montar una fuente de alimentación de 600 vatios para tener algo de margen.

En cuanto al procesador recomendado para mover una GeForce RTX 5060, el mínimo recomendable sería un Ryzen 5 5600 o un Intel Core i5-12400F, y lo ideal sería un Ryzen 5 7600 o un Intel Core i5-12600KF, o en su defecto un Ryzen 7 5700X3D. Si tienes dudas sobre qué procesador necesitas para cada tarjeta gráfica y quieres profundizar sobre este tema no te pierdas esta guía.

Imágenes generadas con IA.