GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE, análisis con todo lo que debes saber

El gigante taiwanés ha preparado un amplio catálogo de placas base para recibir a Intel Arrow Lake-S, y para el análisis del Intel Core Ultra 9 285K tuve la oportunidad de utilizar la GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE, un modelo de entrada a la gama alta que es, sin duda, uno de los más interesantes que ofrece GIGABYTE ahora mismo por su buen valor calidad-precio.

La estética es uno de los puntos fuertes de la GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE, pero la calidad de construcción sus prestaciones no se quedan atrás. Estamos ante una placa base con una estética gaming muy marcada y un acabado en color blanco con detalles en gris y en plata que generan contrastes muy bonitos, y que la convierten en una de las placas base más atractivas que han pasado por nuestro banco de pruebas.

En esta placa no hay minimalismo que valga, pero tampoco hay estridencias ni nada fuera de lugar. GIGABYTE ha sabido cuidar al máximo todos los detalles para crear un diseño llamativo sin caer en la exageración, y ha logrado realzar el espíritu gaming que acompaña siempre a la línea AORUS sin renunciara un conjunto elegante y bien terminado. La iluminación LED RGB también se ha implementado a la perfección, como veremos.

GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE: análisis externo

He dicho que la GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE es una placa base de entrada a la gama alta, y esto es algo que se deja notar en la calidad del empaquetado. La caja adopta a la perfección el lenguaje y la estética de la línea AORUS, y apuesta por combinar un fondo blanco con colores oscuros para generar un contraste muy elegante.

La GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE viene con un conjunto de accesorios bastante completo, entre los que podemos destacar la antena de ganancia Wi-Fi 7, que utiliza el conector EZ-Plug, y un ventilador de pequeño tamaño que podemos utilizar para añadir refrigeración activa y reducir las temperaturas hasta en 10 grados.

En la imagen que nos muestra la placa desde una perspectiva lateral elevada podemos ver que la GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE cuenta con cuatro puertos SATA III, y justo a su lado aparecen un conector interno USB 3 y una salida HDMI interna. Más arriba tenemos otro conector USB 3.2 interno y varias tomas de 4 pines, hasta llegar al conector de alimentación de 24 pines.

Centrándonos en la parte superior podemos ver dos conectores de alimentación de 8 pines para CPU, algo muy importante ya que significa que la GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE está preparada para mover cualquier procesador Intel Core Ultra 200, incluso si tenemos pensado hacerle overclock. También se aprecia el sistema de refrigeración pasiva situado sobre el VRM, que utiliza un diseño de 16 + 1 +2 fases gemelas digitales y 90 amperios.

El PCB de esta placa base tiene 8 capas, utiliza el doble de cobre y ha sido diseñado y con la ayuda de la inteligencia artificial para mejorar y optimizar el resultado final. Esto ha permitido mejorar de forma notable cosas tan importantes como la eficiencia en la transmisión de la señal, reducir el reflejo de la señal, potenciar la calidad y la fiabilidad de la señal y mejorar el rendimiento de la señal entre capas del PCB.

Todo esto forma parte de la filosofía Ultra Durable, que GIGABYTE ha aplicado a la Z890 AORUS PRO ICE, y que es sinónimo de calidad, fiabilidad, estabilidad y vida útil. Los dos conectores de alimentación de 8 pines ofrecen una conductividad y una disipación del calor mejoradas, y cuentan con pines sólidos que mejoran la transmisión de la señal y reduce el desgaste que se produce al desconectar y conectar el cableado.

El sistema de refrigeración pasiva que ha utilizado GIGABYTE en el VRM de esta placa base tiene una superficie cuatro veces mayor, está fabricado en una pieza y como veremos más adelante es capaz de mantener bajo control la temperatura incluso en situaciones de estrés permanente. Hace contacto con el VRM a través de una almohadilla térmica con un valor de 7 vatios/mK, lo que significa que es capaz de ofrecer un alto grado de conductividad.

La GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE tiene cuatro ranuras para memoria RAM DDR5. Admite módulos de hasta 64 GB de capacidad, lo que significa que soporta un máximo de 256 GB de memoria. La velocidad máxima soportada según GIGABYTE es de 9.500 MT/s utilizando overclock o perfiles Intel XMP 3.0.

En la esquina superior derecha tenemos el marcador LED y tres botones de dedicados, uno de ellos trabaja como botón de encendido, otro como botón de reset y el último como botón dedicado a Q-Flash, que permite actualizar la BIOS sin tener una CPU ni memoria instaladas.

Las ranuras dos y cuatro tienen un refuerzo metálico porque son las que más se usan, y porque la configuración ideal para poder utilizar memoria DDR5 de alta velocidad es ocupar solo dos ranuras. Si ocupamos las cuatro es muy probable que la velocidad se tenga que reducir para mantener un buen nivel de estabilidad. Ese refuerzo metálico mejora la integridad de la señal y la resistencia de la ranura, y aumenta la resistencia a ciclos de inserción y extracción.

Si nos acercamos podemos ver con más detalle el socket LGA1851 protegido con una tapa de plástico, la zona del VRM, su sistema de disipación pasiva y una parte del disipador que va colocado en la primera ranura M.2 para unidades SSD, que es compatible con la interfaz PCIe Gen5 x4. Dicho disipador es imprescindible para evitar que se produzca estrangulamiento térmico.

Esta imagen más centrada nos permite apreciar mejor el diseño y la calidad de materiales que tiene la Z890 AORUS PRO ICE. La ranura PCIe Gen5 x16 para la tarjeta gráfica está reforzada con una aleación de zinc que mejora la integridad de la señal y añade solidez estructural. Tiene diez veces más capacidad de carga y cuenta con una línea de goma para proteger el PCB de la tarjeta gráfica. Esta ranura está reforzada también con la PCIe «Armor» en la cara trasera del PCB, que mejora la estabilidad y la resistencia al utilizar tarjetas gráficas grandes y pesadas.

En la parte inferior podemos ver el sistema de disipación pasiva para los demás conectores M.2, tenemos dos ranuras PCIe Gen4, una x4 y otra x1, y vemos también un amplio abanico de conectores que incluye tomas de 3 y 4 pines, un conector para sonido, dos puertos internos USB 2.0 para accesorios y periféricos, más conectores de 4 pines para ventiladores y el apartado dedicado a los conectores del chasis.

En la mitad superior derecha podemos ver el botón EZ-Latch, que nos permitirá sacar fácilmente la tarjeta gráfica. Este es muy útil, sobre todo cuando estamos utilizando tarjetas gráficas muy grandes y pesadas que no nos permiten acceder fácilmente al sistema de retención situado en la ranura. Solo tendremos que pulsar el botón y listo, se liberará la tarjeta gráfica.

En la esquina inferior izquierda aparecen cinco condensadores electrolíticos poliméricos de Apac, una empresa fiable y con mucha experiencia en el sector, y tenemos también cuatro condensadores WIMA de alta calidad que se definen como «de grado audiófilo». La GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE utiliza un sistema de sonido integrado Realtek ALC1220, una solución bastante competente que soporta configuraciones 7.1.

Vamos ahora a la placa trasera, donde se encuentran todas las conexiones cableadas de la GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE. Tenemos un abanico muy completo, formado por:

Cuatro puertos USB 2.0.

Cuatro puertos USB 3.2 Gen1 Type-A.

Dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A.

Dos puertos Thunderbolt 4.

Un conector LAN 5 GbE.

Un conector de antena EZ-Plug.

Un conector óptico S/PDIF para salida de sonido.

Dos jacks de 3,5 mm, uno para entrada y otro para salida de sonido.

La placa tiene pequeñas perforaciones para mejorar el flujo de aire y reducir la temperatura hasta en 7 grados, según datos proporcionados por GIGABYTE.

Desde esta vista lateral podemos ver la disposición de las ranuras PCIe, y también el tamaño y el diseño de los sistemas de refrigeración pasiva que trae esta placa. La GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE utiliza el sistema EZ-Latch en los bloques de disipación pasiva, y también en los retenedores de las unidades SSD M.2, lo que significa que podemos desmontar y montar fácilmente y sin necesidad de herramientas.

Cuando quitamos los bloques de refrigeración pasiva vemos que la GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE tiene cinco ranuras M.2. La primera es PCIe Gen5 x4, y cuenta con un conector reforzado en metal que mejora la integridad de la señal y la durabilidad. Los otros cuatro conectores son compatibles con el estándar PCIe Gen4 x4.

Sin los bloques de refrigeración pasiva podemos apreciar mejor el interior de la mitad inferior de la placa. La primera ranura M.2 compatible con PCIe Gen5 tiene doble almohadilla térmica para mejorar la disipación del calor, algo comprensible porque este tipo de unidades trabajan a velocidades mucho más elevadas, y por tanto generan más calor.

En esta última imagen podemos ver el socket LGA1851 en todo su esplendor, así como el sistema de retención. Esta placa utiliza mecanismos de carga independientes (RL-ILM). Esto es importante, porque significa que puede reducir la temperatura de la CPU en 4 grados, y además evita que se puedan producir daños en el IHS.

El socket LGA1851 es muy parecido al socket LGA1700, pero utiliza una mayor cantidad de pines, y no es compatible física ni eléctricamente. Para ajustar el procesador solo tenemos que introducirlo asegurándonos de que coincide la posición del triángulo del IHS con la del triángulo del sistema de retención de la placa base, bajamos la tapa, desplazamos la palanca y listo.

Especificaciones de la GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE

Placa base gaming de gama alta en formato ATX (305 mm x 244 mm).

Socket LGA1851 y plataforma Intel serie 800.

Compatible con procesadores Intel Core 200 (Arrow Lake-S).

VRM digital de 12 + 1 + 2 fases gemelas y 90 amperios.

PCB de ocho capas con el doble de cobre y diseño mejorado con IA.

Construcción Ultra Durable.

Sistema de refrigeración pasiva Thermal Armor en el VRM con un radiador que ocupa cuatro veces más superficie.

Sistema de refrigeración pasiva Thermal Guard L en la ranura M.2 principal que optimiza la disipación del calor.

Sistema de refrigeración pasiva Thermal Guard en el resto de ranuras M.2.

Chipset Intel Z890

Cuatro DIMMs para memoria DDR5 a un máximo de 9.500 MT/s en doble canal. Las ranuras 2 y 4 tienen un refuerzo de metal que mejora la resistencia, la vida útil y la integridad de la señal. Admite un máximo de 256 GB de memoria DDR5, y es compatible con perfiles Intel XMP.

Conectividad cableada: cuatro puertos USB 2.0, cuatro puertos USB 3.2 Gen1 Type-A, dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, dos puertos Thunderbolt 4, un conector LAN 5 GbE, un conector de antena EZ-Plug, un conector óptico S/PDIF para salida de sonido y dos jacks de 3,5 mm, uno para entrada y otro para salida de sonido..

Tarjeta de red Intel Wi-Fi 7 BE200 con conectividad inalámbrica Bluetooth 5.4 y Wi-Fi 7. Incluye antena de ganancia.

Sonido integrado RealTek ALC1220, compatible con sonido 2.1, 4.1, 5.1 y 7.1.

Ranura PCIe Gen5 x16 con un refuerzo metálico fabricado con aleación de zinc y revestido con una capa de caucho, que evita daños y roces en los contactos del conector de la tarjeta gráfica. Actúa como refuerzo estructural y reduce las interferencias electromagnéticas.

Una ranura PCIe Gen4 x4 y otra PCIe Gen4 x1.

Un conector M.2 para unidades SSD compatibles con PCIe Gen5 x4 reforzado con acero inoxidable para maximizar la integridad de la señal. Cuatro conectores M.2 compatibles con PCIe Gen4 x4.

Cuatro puertos SATA III a 6 Gbps.

Sistema «EZ-Latch» que facilita la extracción de la tarjeta gráfica, la retirada de los bloques de refrigeración pasiva y la instalación de unidades SSD M.2 sin herramientas.

Iluminación LED RGB personalizable.

Tecnología Q-Flash Plus y botón dedicado situado en la placa base, que nos permite actualizar la BIOS sin tener una CPU montada.

Botones dedicados en la placa para encendido y reseteo

Precio no confirmado, pero costará entre 400 y 420 euros.

Equipo de pruebas

Procesador Intel Core Ultra 9 285K.

Placa base GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair DOMINATOR TITANIUM RGB en dos módulos de 16 GB a 6.660 MT/s con latencias CL32.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD PCIE NVMe Corsair MP700 Pro de 1 TB con interfaz PCIe Gen5 x4, capaz de alcanzar velocidades de hasta 11.700 MB/s en lectura secuencial y hasta 9.600 MB/s en escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC ajustada para trabajar a la misma frecuencia que la Founders Edition. Esto era necesario para no introducir discrepancias importantes con los datos que tengo de análisis anteriores, y de actualizaciones de datos de rendimiento recientes que obtuve con una GeForce RTX 4090 FE.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Para este análisis he utilizado el Intel Core Ultra 9 285K, que es el procesador más potente y más exigente que soporta ahora mismo esta placa base. Su TDP en modo PL2 es de 250 vatios. El resto de componentes son los propios de un equipo de alto rendimiento.

Prueba de arranque y análisis de la BIOS

A la hora de probar una placa base el primer encendido es siempre el más importante. La GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE arrancó sin ningún problema, y nada más entrar a la BIOS nos da la bienvenida con la pantalla clásica que presenta el modo fácil. Este agrupa algunos de los ajustes más importantes y nos permite activarlos o desactivarlos con un simple clic.

A través de esta interfaz podemos, por ejemplo, cambiar el modo de rendimiento para el procesador, activar Resizable BAR y seleccionar el perfil de la memoria RAM. El kit utilizado en este análisis tiene un perfil Intel XMP 3.0 que puede funcionar a 6.600 MT/s con latencias CL32. También muestra información del sistema y la temperatura del procesador.

Al entrar en el modo avanzado nos encontramos con una mayor cantidad de opciones de configuración, y también podemos cambiar desde ahí el perfil de rendimiento. En este análisis he utilizado el perfil Intel por defecto asociado al modo rendimiento. Hay otra opción identificada como perfil extremo, pero no la he probado.

La BIOS de la GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE tiene una gran cantidad de opciones y de posibilidades de configuración, como podéis ver si hacéis clic en la galería adjunta. Podemos hacer overclock de forma manual tanto al procesador como a la memoria RAM, afinar los voltajes, acceder a las secciones dedicadas a Smart Fan 6 y Q-Flash, modificar algunas opciones de seguridad y muchas cosas más.

GIGABYTE ha hecho un buen trabajo con la BIOS. La interfaz en el modo fácil es tan sencilla e intuitiva que incluso los usuarios con menos experiencia podrán utilizarla, y el modo avanzado está correctamente ordenado y bien planteado. No he experimentado tirones ni problemas de rendimiento al moverme por la BIOS.

Pruebas de rendimiento y de temperatura

Tras activar el perfil Intel XMP 3.0 y la tecnología Resizable BAR tuve que reiniciar el banco de pruebas, y todo funcionó a la perfección. El equipo arrancó sin problemas y pude empezar a pasar pruebas. En reposo la temperatura del VRM se mantuvo por debajo de los 40 grados C, un resultado muy positivo, pero lo importante es ver cómo se comporta cuando llevamos el Intel Core Ultra 9 285K a un pico de consumo de 250 vatios, y lo mantenemos durante con un 100% de carga durante 30 minutos.

Con una prueba de estrés de 10 minutos en Cinebench R23 bajo multihilo el valor de temperatura del VRM de la GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE sube a 47 grados C, un resultado excelente, y alcanza su pico máximo en 57 grados tras realizar una prueba de estrés de 30 minutos en Cinebench R23. Esto quiere decir que incluso tras un periodo de uso intensivo el sistema de refrigeración es capaz de mantener el VRM por debajo de los 60 grados, sobresaliente, sin duda.

La GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE va sobrada para mover el Intel Core Ultra 285K. Es capaz de proporcionarle toda la energía que necesita para desarrollar su máximo nivel de rendimiento, y como hemos visto su VRM apenas se inmuta, ya que se mantiene siempre por debajo de los 60 grados C. En la segunda imagen podéis ver las puntuaciones obtenidas con este procesador en Cinebench R23 tras aplicar un poco de overclock de forma automática a través de la herramienta Intel XTU.

Para que tengáis una visión global más clara de las temperaturas del VRM os dejo un gráfico con distintos valores. En general lo ideal es que esas temperaturas no superen los 50 grados C en reposo ni los 80 grados C en situación de plena carga, aunque hay que tener en cuenta que como los VRM utilizan sistemas de refrigeración pasiva los resultados pueden cambiar en función del flujo de aire del equipo, y también de la temperatura ambiental.

Notas finales

La GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE es una placa base de primer nivel que realmente merece posicionar como un modelo de gama alta, porque brilla con luz propia en todos los sentidos. Su diseño está muy cuidado y no dejará a nadie indiferente, y como dije en la primera parte del análisis logra realzar esa esencia gaming que caracteriza a la gama AORUS sin caer en estridencias innecesarias.

En términos de calidad de construcción no puedo ponerle ninguna pega, GIGABYTE ha hecho un trabajo excelente en todos los sentidos, y ha implementado la filosofía Ultra Durable a la perfección. Esto se deja notar en muchos detalles, aunque destacan los refuerzos en las ranuras de memoria RAM 2 y 4, y también el refuerzo en aleación de zinc que tiene la ranura PCIe Gen5 para la tarjeta gráfica.

Esta placa base cuenta con todo lo necesario para mover de forma óptima un Intel Core Ultra 285K, incluso con cargas de trabajo intensas y con overclock, tiene una alta capacidad de ampliación gracias a sus cinco ranuras M.2 y a su soporte de hasta 256 GB de memoria RAM, y cuenta con un conjunto de conectividad inalámbrica y cableada de última generación.

No le falta de nada, ni siquiera el sistema EZ-Latch, que nos hará la vida un poco más fácil a la hora de montar y desmontar componentes como la tarjeta gráfica y las unidades SSD sin esfuerzo, y sin herramientas. Si buscas una placa base de gama alta en color blanco para acompañar a tu nuevo Intel Core Ultra 285K no lo dudes, esta es una de las mejores opciones que encontrarás ahora mismo dentro de su rango de precios.