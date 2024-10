Intel Core Ultra 9 285K, análisis: promesas cumplidas

El Intel Core Ultra 9 285K es el gran abanderado de la nueva generación de procesadores del gigante del chip, el buque insignia de la serie Arrow Lake-S, y por tanto el rival del Ryzen 9 9950X, un procesador que pude analizar hace unos meses y que en líneas generales me causó una buena impresión por su buen rendimiento tanto en monohilo como en multihilo, y por su rendimiento por vatio.

Arrow Lake-S representa una importante revolución que Intel comenzó en sus CPUs para portátiles con Meteor Lake, y que ha consagrado recientemente con Lunar Lake. Dicha revolución tiene varios puntos clave que os voy a explicar con todo lujo de detalles cuando me centre en el diseño del Intel Core Ultra 9 285K a nivel de silicio, en sus características y en su arquitectura.

No hay revolución fácil, y en este caso Intel ha tenido que empezar haciendo algunos cambios que son totalmente razonables, y que podrían abrir las puertas a mejoras importantes en futuras arquitecturas y generaciones de procesadores. Uno de ellos ha sido el abandono del HyperThreading, y otro lo tenemos en un importante ajuste de frecuencias de trabajo comparando con la generación anterior.

El Intel Core i9-14900K tiene HyperThreading y puede superar los 6 GHz por núcleo, pero lo hace a costa de un consumo y unas temperaturas muy elevadas. El Intel Core Ultra 9 285K es un procesador mucho más sensato y funcional, una CPU verdaderamente innovadora que parte de un planteamiento en el que el rendimiento importa, solo cuando no es necesario hacer ciertos sacrificios.

Especificaciones del Intel Core Ultra 9 285K

Diseño multi-tile con un total de seis tiles (bloques).

Bloque de computación (CPU) fabricado en el nodo N3B de TSMC.

Bloque GPU fabricado en el nodo N5P de TSMC.

Bloques I/O y SoC fabricados en el nodo N6 de TSMC.

Bloque de relleno estructural y bloque base Intel 1227.1.

8 núcleos de alto rendimiento basados en la arquitectura Lion Cove funcionando a 3,7 GHz-5,7 GHz, modo normal y turbo.

16 núcleos de alta eficiencia basados en la arquitectura Skymont funcionando a 3,2 GHz-4,6 GHz, modo normal y turbo.

40 MB de caché L2 y 36 MB de caché L3.

GPU integrada Intel Xe (arquitectura Arc Alchemist) con 4 bloques gráficos a 300 MHz-2.000 MHz, modo normal y turbo.

Multiplicador desbloqueado, soporta overclock en placas base con chipset Z890.

Integra una unidad neural de tercera generación con una potencia de 13 TOPs.

Compatible con memoria DDR5 a 6.400 MT/s. Soporta frecuencias mayores con overclock y perfiles Intel XMP 3.0.

24 líneas PCIe (20 líneas PCIe Gen5 y 4 líneas PCIe Gen4).

TDP base de 125 vatios. TDP de 250 vatios en modo turbo.

Compatible con el socket LGA1851 y con los chipsets serie 800.

El Intel Core Ultra 9 285K tiene un total de 24 núcleos y 24 hilos, ya que como os dije al principio del artículo ya no cuenta con la tecnología HyperThreading. Esta tecnología permite que cada núcleo P pueda trabajar con un proceso y un subproceso, es decir, con dos hilos.

Intel ha decidido abandonar esta tecnología porque al eliminarla mejora el rendimiento por vatio y el rendimiento por área, y también porque ha descubierto que toda la lógica necesaria para poder aplicar y gestionar esta tecnología puede acabar convirtiéndose en un problema. Intel cree que lo mejor es priorizar los núcleos físicos, y está decidida a apostar de lleno con ello.

¿Ha acertado Intel con la eliminación del HyperThreading en el Intel Core Ultra 9 285K? Te soy sincero, antes de probar este procesador tenía serias dudas, pero tras ver lo que ha sido capaz de conseguir el gigante del chip estas han quedado totalmente despejadas. No quiero arruinarte la sorpresa, así que si quieres descubrir el resultado tendrás que seguir leyendo hasta llegar a las pruebas en aplicaciones y benchmarks sintéticos.

Para que podáis hacer una comparativa directa con el Intel Core i9-14900K os dejo un resumen con sus especificaciones:

Diseño de núcleo monolítico.

Fabricado en el nodo Intel 7 (10 nm SuperFin de tercera generación).

Ocho núcleos Raptor Cove de alto rendimiento y dieciséis hilos a 3,2 GHz-5,8 GHz, modo normal y turbo. Hasta 6 GHz con la tecnología Intel Thermal Velocity Boost.

Dieciséis núcleos Gracemont de alta eficiencia a 2,4 GHz-4,4 GHz, modo normal y turbo.

24 núcleos y 32 hilos.

GPU Intel UHD Graphics 770 (Xe Gen12).

Soporta memoria DDR4 a 3.200 MHz y DDR5 a 5.600 MHz de forma nativa.

Integra un sistema PCIE Gen5 con 16 líneas, y PCIE Gen4 con 4 líneas.

Multiplicador desbloqueado (soporta overclock).

36 MB de caché L3.

32 MB de caché L2.

TDP base de 125 vatios, 253 vatios en modo turbo.

Compatible con el socket LGA 1700 y chipset serie 600 y serie 700.

Como podemos apreciar, el Intel Core Ultra 9 285K es un procesador mucho más avanzado tanto por diseño como por nodos de fabricación. El bloque CPU utiliza un nodo de 3 nm, mientras que el Intel Core i9-14900K empleaba uno de 10 nm. Este salto ha permitido reducir enormemente el tamaño de los transistores, y debería haber mejorado la eficiencia y los valores térmicos.

También podemos ver la diferencia de hilos que hay entre ambos, que es de 8 hilos menos en el nuevo procesador de Intel, el abandono del soporte de memoria DDR4 en el Intel Core Ultra 9 285K y una importante reducción de las frecuencias de trabajo de los núcleos P, que tocan techo en los 5,7 GHz con el modo turbo al máximo. La diferencia es de 300 MHz, pero el mayor IPC de los núcleos Lion Cove debería compensar sin problema dicha diferencia.

El Intel Core Ultra 9 285K mantiene todas las tecnologías avanzadas y de mejora de rendimiento que ya vimos en el Intel Core i9-14900K. Estas son las más importantes:

Intel Deep Learning Boost: acelera inferencia e inteligencia artificial.

acelera inferencia e inteligencia artificial. Gaussian & Neural Accelerator 3.0: libera recursos y mejora el rendimiento de la CPU cuando se trabaja con aplicaciones de sonido y voz basadas en IA.

libera recursos y mejora el rendimiento de la CPU cuando se trabaja con aplicaciones de sonido y voz basadas en IA. Intel Adaptive Boost Technology: eleva la frecuencia de los núcleos si es posible para mejorar el rendimiento.

eleva la frecuencia de los núcleos si es posible para mejorar el rendimiento. Intel Thermal Velocity Boost: es un modo turbo adicional que aumenta todavía más la velocidad de trabajo si la temperatura de la CPU es igual o menor a 70 grados C.

es un modo turbo adicional que aumenta todavía más la velocidad de trabajo si la temperatura de la CPU es igual o menor a 70 grados C. Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: un modo turbo especial que identifica los mejores núcleos del procesador y aumenta su velocidad de trabajo.

un modo turbo especial que identifica los mejores núcleos del procesador y aumenta su velocidad de trabajo. Intel Dynamic Memory Boost: un modo turbo inteligente que aumenta la velocidad de trabajo de la memoria RAM.

Diseño, arquitectura y procesos de fabricación

Con el Intel Core Ultra 9 285K el gigante del chip ha abandonado el diseño de núcleo monolítico que utilizó con el Intel Core i9-14900K, y ha adoptado un diseño modular muy particular, ya que se basa en bloques que están pegados unos a otros, interconectados utilizando la tecnología EMIB (multi-die interconnect bridge) y empaquetados con Intel Foveros.

El enfoque es parecido y a la vez es muy distinto al que utiliza AMD con Zen 5. Esta arquitectura separa los chiplets de una manera claramente visible, y los interconecta en 2D con el sistema Infinity Fabric, que recorre todo el sustrato hasta llegar a cada chiplet. Esto simplifica y abarata el diseño, pero produce una mayor latencia y afecta negativamente a la alimentación y reduce el ancho de banda.

Los bloques del Intel Core Ultra 9 285K se colocan sobre un bloque base que sirve como intermediador entre todos ellos, y están conectados en paralelo. Esto permite establecer una comunicación mucho más sólida, reducir la latencia, mejorar la alimentación e incrementar el ancho de banda. Con este diseño Intel ha sido capaz de reducir los efectos negativos que tiene un diseño tipo chiplet aplicado a una CPU.

Intel ha confiado en TSMC para fabricar los bloques de este procesador, y el de computación es el que utiliza el nodo más avanzado, ya que está fabricado en el nodo de 3 nm. El bloque GPU sería el siguiente, puesto que utiliza un nodo de 5 nm, y los bloques I/O y SoC están fabricados en 6 nm. Esto es lo que contiene cada uno de esos bloques:

Bloque de computación: integra los núcleos Lion Cove y Skymont, así como el subsistema de caché, incluyendo la L3.

integra los núcleos Lion Cove y Skymont, así como el subsistema de caché, incluyendo la L3. Bloque GPU: integra la unidad de procesamiento gráfico Intel Xe y 4 MB de caché L2.

integra la unidad de procesamiento gráfico Intel Xe y 4 MB de caché L2. Bloque SoC: integra las controladoras de memoria DDR5 a 6.400 MT/s, una NPU Gen3 y 16 líneas PCIe para la tarjeta gráfica dedicada.

integra las controladoras de memoria DDR5 a 6.400 MT/s, una NPU Gen3 y 16 líneas PCIe para la tarjeta gráfica dedicada. Bloque I/O: este integra el resto de elementos clave para la conectividad y las operaciones de entrada y salida, incluyendo 4 líneas PCIe Gen4 y 4 líneas PCIe Gen5.

Para el bloque GPU Intel ha decidido reutilizar la arquitectura Arc Alchemist, y en el bloque SoC tenemos una NPU de tercera generación, la misma que la compañía utilizó en Meteor Lake, así que en estos no tenemos nada nuevo. Es cierto que es la primera vez que Intel monta una NPU en un procesador de consumo para escritorio, pero esos 13 TOPs no llegan al mínimo de 40 TOPs necesario para Copilot+, así que esto le resta bastante valor.

Lo realmente interesante lo tenemos en el bloque de computación, donde van los núcleos Lion Cove y los núcleos Skymont. Estos núcleos están distribuidos de una manera distinta a como venían en la Raptor Lake-S, algo que no es casualidad. Esa nueva distribución ha permitido mejorar la distribución del calor generado y la comunicación entre los núcleos, que están interconectados a través de un sistema Ring Bus.

Empezando de abajo hacia arriba vemos que el Intel Core Ultra 9 285K tiene dos núcleos P, ocho núcleos E, cuatro núcleos P, ocho núcleos E y otros dos núcleos P. En Raptor Lake-S los núcleos P y núcleos E estaban diferenciados en dos bloques, lo que hacía que la mayor parte del calor se concentrara en el bloque de los núcleos P.

La arquitectura Lion Cove, utilizada en los núcleos de alto rendimiento, promete una mejora del IPC de hasta un 9% frente a Raptor Cove, algo muy importante para contrarrestar la pérdida de rendimiento que se va a producir a consecuencia de la bajada de las frecuencias de trabajo frente a dicha arquitectura. Esto quiere decir que un núcleo Lion Cove rinde un 9% más que un núcleo Raptor Cove a la misma frecuencia.

Por su parte los núcleos Skymont prometen una mejora del IPC de hasta un 32%, un dato que también es muy importante porque permitirá contrarrestar la pérdida de rendimiento en multihilo derivada de la supresión del HyperThreading. Esto significa que un núcleo Skymont rinde un 32% más que un núcleo Crestmont a la misma frecuencia.

Intel no se ha olvidado de un componente muy importante, Thread Director. Este es el gran director de orquesta que reparte de forma óptima las tareas entre los núcleos P y los núcleos E, y la versión que el gigante del chip ha utilizado en Arrow Lake-S es una versión mejorada y evolucionada de la que estaba presente en Raptor Lake-S.

Según Intel se ha mejorado el sistema de predicciones para hacer un mejor uso de los núcleos E, se ha añadido nueva telemetría asociada a los núcleos P para direccionar los hilos de forma más precisa a cada tipo de núcleo, y se ha integrado además un nuevo modelo predictivo mejorado que es capaz de realizar una división de tareas mejor informada y controlada.

Arrow Lake-S también destaca por su eficiencia. Según los datos de Intel esta generación es capaz de ofrecer el mismo rendimiento en multihilo consumiendo hasta un 50% menos, y en escenarios de uso ligero puede llegar a consumir hasta un 58% menos. Esto no habría sido posible sin las mejoras a nivel de arquitectura, y tampoco sin el salto al nodo de 3 nm de TSMC, eso está claro.

Un menor consumo conlleva menos calor generado, y este es otro punto a destacar en la nueva generación de procesadores de Intel. El Intel Core Ultra 9 285K es, según los datos internos del gigante del chip, hasta 13 grados más fresco en juegos que el Intel Core i9-14900K, lo que significa que normalmente se mueve por debajo de los 60 grados. Veremos si es cierto.

El Intel Core Ultra 9 285K es compatible con la herramienta Intel XTU, que permite hacer overclock de una manera más sencilla y segura, y también es compatible con Intel Application Optimization, un optimizador de aplicaciones especializado en juegos que es capaz de mejorar la gestión y el uso de la CPU para conseguir un mayor rendimiento. Esta solución debutó con el lanzamiento de los Intel Core Gen 14, y ahora mismo solo es compatible con 25 juegos.

Nuevo socket y chipset Z890

El Intel Core Ultra 9 285K, y todos los procesadores Arrow Lake-S, utilizan el socket LGA1851 y los chipsets serie 800. Este nuevo socket es muy parecido al LGA1700, tanto que de hecho la mayoría de las soluciones de refrigeración diseñadas para este socket con compatibles con el nuevo LGA1851. Sin embargo, por las diferencias en los contactos no hay compatibilidad física ni eléctrica entre ambos sockets.

El chipset Z890 tiene hasta 24 líneas PCIe Gen4, lo que significa que en combinación con el Intel Core Ultra 9 285K tendríamos hasta 48 líneas PCIe, de las cuales 20 líneas serían PCIe Gen5 y el resto PCIe Gen4. Este chipset ofrece hasta 4 eSPI, hasta 14 puertos USB 2.0, hasta 8 conectores SATA III y 32 deserializadores USB 3.2 que pueden quedar divididos de la siguiente manera:

Cinco puertos a 20 Gbps.

Diez puertos a 10 Gbps.

Diez puertos a 5 Gbps.

Esta plataforma también permite integrar dos puertos Thunderbolt 4, conectividad Ethernet 1 GbE, 2,5 GbE, 5 GbE y hasta 10 GbE. En cuanto a las opciones de conectividad inalámbrica vemos que no desentona en absoluto, ya que esta nueva plataforma ofrece Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, que son los estándares más avanzados del sector.

Por lo que respecta a la memoria RAM, las placas base LGA1851 con chipset Z890 soportan hasta 4 módulos de DDR5 a 6.400 MT/s en doble canal, admiten módulos con tecnología ECC (corrección de errores) y una densidad de hasta 48 GB por módulo, lo que se traduce en una capacidad máxima de 192 GB de memoria RAM.

Podemos hacer overclock a la memoria y utilizar perfiles Intel XMP 3.0, que nos permitirán subir la frecuencia y ajustar las latencias con un solo clic. En teoría, el Intel Core Ultra 9 285K es compatible con kits de memoria de más de 8.000 MT/s de velocidad.

Intel también ha mejorado la seguridad de esta nueva plataforma con tres motores de seguridad por hardware:

Un motor de administración y seguridad convergente , que es básicamente un Intel ME pero con funciones de seguridad adicionales.

, que es básicamente un Intel ME pero con funciones de seguridad adicionales. Un motor de seguridad a nivel de silicio , que sirve refuerzo a nivel de microarquitectura para los nuevos núcleos de CPU Lion Cove y Skymont.

, que sirve refuerzo a nivel de microarquitectura para los nuevos núcleos de CPU Lion Cove y Skymont. Un controlador de seguridad dedicado para la GPU integrada, que refuerza la protección y la seguridad de ataques dirigidos a este componente.

Equipo de pruebas y componentes utilizados

El banco de pruebas consta de componentes de gama alta para asegurar que el Intel Core Ultra 9 285K no sufre ningún tipo de botella, y que puede desarrollar todo su potencial en cada una de las pruebas a las que ha sido sometido. Tanto la fuente de alimentación como el sistema de refrigeración también son óptimos para evitar cualquier tipo de problema.

Procesador Intel Core Ultra 9 285K.

Placa base GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair DOMINATOR TITANIUM RGB en dos módulos de 16 GB a 6.660 MT/s con latencias CL32.

SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

SSD PCIE NVMe Corsair MP700 Pro de 1 TB con interfaz PCIe Gen5 x4, capaz de alcanzar velocidades de hasta 11.700 MB/s en lectura secuencial y hasta 9.600 MB/s en escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC ajustada para trabajar a la misma frecuencia que la Founders Edition. Esto era necesario para no introducir discrepancias importantes con los datos que tengo de análisis anteriores, y de actualizaciones de datos de rendimiento recientes que obtuve con una GeForce RTX 4090 FE.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Tenemos dos nuevos componentes en el banco de pruebas, la memoria Corsair DOMINATOR TITANIUM RGB, que es una de las mejores dentro de la gama alta, y el kit AIO Corsair CUE LINK TITAN 360 RX RGB, que ofrece un rendimiento excelente y un bajo nivel de ruido. Sin duda dos buenas actualizaciones con las que subimos el listón de nuestra plataforma de medición de rendimiento.

El análisis se hizo sobre una instalación de Windows 11 totalmente limpia y actualizada a la última versión estable disponible. Activé el perfil Intel XMP 3.0 de la memoria para elevarla a 6.600 MT/s, activé Resizable BAR en la BIOS y utilicé el perfil que activa por defecto la placa base GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE, el de rendimiento. Cabe la opción de activar otros perfiles, como el extremo.

Rendimiento del Intel Core Ultra 9 285K en aplicaciones y pruebas sintéticas

Este conjunto de pruebas nos permitirá descubrir el rendimiento máximo que es capaz de ofrecer este procesador tanto en monohilo como en multihilo intensivo. Como ya sabrán nuestros lectores habituales son muy importantes porque ningún juego actual puede poner un procesador de 8 núcleos y 16 hilos o más a un 100% de carga.

El Intel Core Ultra 9 285K tiene 24 núcleos y 24 hilos, así que este tipo de pruebas son fundamentales para llevarlo de verdad al límite y ver cómo se comporta cuando trabaja a plena carga, tanto en términos de rendimiento como de consumo y de temperatura, aunque sobre estos dos temas hablaremos en profundidad más adelante.

Cinebench R23

Sigue siendo una de las pruebas de renderizado más exigentes del momento, y es una de las más importantes y más utilizadas. El Intel Core Ultra 9 285K consiguió 2.358 puntos en monohilo y 41.051 puntos en multihilo. El Ryzen 9 9950X logra 2.227 puntos en monohilo y 41.279 puntos en multihilo, así que el procesador de Intel gana en multihilo y pierde por muy poco en multihilo.

En esta misma prueba el Intel Core i9-14900K obtuvo 2.304 puntos en monohilo y 38.181 puntos en multihilo, lo que significa que el Intel Core Ultra 9 285K es más potente que este tanto en monohilo como en multihilo. Intel no iba de farol, y eso que este procesador tiene 24 núcleos y 24 hilos.

Cinebench 24

Es una versión actualizada de la anterior, que está mejor preparada para medir el rendimiento de procesadores nuevos utilizando una carga intensiva de renderizado. El consigue 147 puntos en monohilo, un resultado excelente, y 2.416 puntos en multihilo.

El Ryzen 9 9950X obtuvo 138 puntos en monohilo y 2.291 puntos en multihilo, así que pierde frente a la solución de Intel. El Core i9-14900K consigue 136 puntos en monohilo y 2.177 puntos en multihilo, así que también pierde frente al Intel Core Ultra 9 285K.

CPU-Z

Una prueba sencilla pero útil de cara a comparar el rendimiento de dos procesadores, y como podemos ver es más fiable de lo que parece, ya que en esta el Intel Core Ultra 9 285K gana al Intel Core i9-13900K, un procesador que es prácticamente un Intel Core i9-14900K a un poco menos de velocidad.

En esta prueba el Ryzen 9 9950X consigue 886,7 puntos en monohilo y 17.453,7 en multihilo, lo que significa que de nuevo pierde contra el Intel Core Ultra 9 285K. Lo nuevo de Intel lleva una racha sorprendentemente buena, eso no se puede discutir.

PassMark CPU

Es una de mis pruebas favoritas por lo completa, útil y fácil de interpretar que resulta. El Intel Core Ultra 9 285K logra un resultado muy bueno, ya que posiciona como un procesador más potente que el 99% de modelos que PassMark tiene en su base de datos, y gana tanto al Ryzen 9 9950X como al Intel Core i9-14900K, que consiguieron respectivamente 67.197 y 64.197 puntos.

Blender

Esta prueba de renderizado está optimizada para dar lo mejor de sí con una GPU NVIDIA, pero nos permite añadir un poco más de color a esta comparativa. En esta prueba el Intel Core Ultra 9 285K y el Intel Core i9-14900K están casi al mismo nivel, y el Ryzen 9 9950X gana por un margen bastante pequeño.

3DMark CPU

Esta prueba es una de las más importantes porque nos permite ver el comportamiento de un procesador con diferentes cargas de trabajo, ya que mide tanto el rendimiento como el valor de temperatura y el escalado de frecuencias con cada una de esas cargas.

El Intel Core Ultra 9 285K consigue una puntuación muy buena en líneas generales, ya que gana al Intel Core i9-14900K en cinco de seis pruebas (solo pierde por poco en la prueba de máximo número de hilos), y gana al Ryzen 9 9950X en las pruebas con uno, dos, cuatro y ocho hilos.

También tenemos unos resultados excelentes en lo que respecta a temperaturas y frecuencias de trabajo, como vamos a ver a continuación:

Con un hilo el procesador alcanza picos de 5,69 GHz, pero se mantiene estable en la franja de los 5,5 GHz por el perfil utilizado. La temperatura pico es de solo 57,90 grados C.

el procesador alcanza picos de 5,69 GHz, pero se mantiene estable en la franja de los 5,5 GHz por el perfil utilizado. La temperatura pico es de solo 57,90 grados C. Con dos hilos se produce una ligera caída de la velocidad de trabajo, que queda estabilizada en 5.400 MHz. La temperatura nunca supera los 57,98 grados C.

se produce una ligera caída de la velocidad de trabajo, que queda estabilizada en 5.400 MHz. La temperatura nunca supera los 57,98 grados C. Con cuatro hilos la velocidad se mantiene en 5.400 MHz totalmente estables, y tenemos una temperatura media de 56 grados C.

la velocidad se mantiene en 5.400 MHz totalmente estables, y tenemos una temperatura media de 56 grados C. Con ocho hilos no hay cambios en la frecuencia, que sigue clavada en 5.400 MHz, y la temperatura aumenta ligeramente y registra un pico de 64 grados C.

no hay cambios en la frecuencia, que sigue clavada en 5.400 MHz, y la temperatura aumenta ligeramente y registra un pico de 64 grados C. Con dieciséis hilos se mantiene la velocidad de 5.400 MHz y la temperatura máxima es de 69,94 grados C.

se mantiene la velocidad de 5.400 MHz y la temperatura máxima es de 69,94 grados C. Con el máximo número de hilos no hay cambios en la frecuencia, que sigue siendo de 5.400 MHz, y la temperatura alcanza un pico de 64 grados C. Esta prueba dura muy poco, así que no representa la realidad de una prueba de estrés sostenido, tenedlo en cuenta.

Si hacéis clic en la galería adjunta podéis ampliar las imágenes y profundizar en las métricas de esta prueba. En general el Intel Core Ultra 9 285K mantuvo unas frecuencias muy estables, y la temperatura tampoco experimentó grandes oscilaciones.

Corona

Esta prueba mide el rendimiento de un procesador en rayos por segundo, así que más es mejor. El Intel Core Ultra 9 285K consigue 13.544.974 rayos por segundo, un resultado muy bueno que lo coloca ligeramente por debajo de los 15.578.506 rayos por segundo que obtuvo el Ryzen 9 9950X en mis pruebas.

Rendimiento del Intel Core Ultra 9 285K en juegos

El Intel Core Ultra 9 285K ha salido muy bien parado de las pruebas de rendimiento sintético, de hecho para seros sincero ha logrado superar mis expectativas, sobre todo teniendo en cuenta el perfil de rendimiento por defecto que he utilizado, ¿pero qué puede dar de sí en juegos? Es una excelente pregunta, y os la voy a responder ahora mismo.

En esta prueba he utilizado resoluciones 720p, 1080p, 1440p y 2160p porque a menor resolución mayor impacto del procesador en el rendimiento, y por tanto mejor se puede apreciar un posible cuello de botella motivado por este componente. Esto es especialmente evidente cuando se utiliza una tarjeta gráfica muy potente.

Como he dicho otras veces, la GeForce RTX 4090 es tan potente que hay casos en los que incluso en 1440p puede llegar a tener cierto cuello de botella provocado por determinados procesadores, y también puede mostrar pequeñas diferencias incluso en 4K. Hay juegos que tienen una enorme dependencia de la GPU, como Alan Wake 2, en los que esto no ocurre, pero son la excepción a la regla general.

Y hablando de Alan Wake 2, como podemos apreciar este juego tiene una dependencia tan enorme de la GPU que incluso en 720p el escalado es muy grande, ya que hay una mejora de rendimiento de 34 FPS frente a 1080p. A pesar de todo, el Intel Core Ultra 9 285K rinde un poco mejor que el Ryzen 9 9950X en 720p y 1080p, pero la diferencia es de solo 5 y 3 FPS, respectivamente. Rinde casi igual que el Intel Core i9-14900K.

En Red Dead Redemption 2 tenemos unos resultados muy buenos, de hecho podemos ver que el Intel Core Ultra 9 285K escala en todas las resoluciones, incluso al bajar de 1080p a 720p. Los resultados que obtiene son muy parecidos a los del Ryzen 9 9950X, ya que pierde por 2 FPS en 720p, gana por 1 FPS en 1080p, gana por 1 FPS en 1440p y pierde por 2 FPS en 2160p, aunque rinde un poco peor que el Intel Core i9-14900K en todas las resoluciones.

Cyberpunk 2077 es un juego muy exigente que con la actualización 2.0 mejoró en gran medida su rendimiento, gracias sobre todo a las optimizaciones que recibió para aprovechar mejor procesadores multihilo. El Intel Core Ultra 9 285K gana al Ryzen 9 9950X en todas las resoluciones, pero la diferencia es pequeña, ya que oscila entre los 2 y los 8 FPS más.

Death Stranding es un juego excelente para medir un cuello de botella, y para descubrir el impacto de un procesador en el rendimiento de este juego. Está limitado a 240 FPS, y como vemos el Intel Core Ultra 9 285K es capaz de mantenerlo a 239 FPS incluso en 1440p, solo en 4K la tasa baja a 205 FPS. En este juego lo nuevo de Intel arrolla al Ryzen 9 9950X y también gana al Core i9-14900K en todas las resoluciones.

Gears 5 es otro buen juego para medir el rendimiento de un procesador, ya que utiliza el Unreal Engine 4 y tiene una enorme dependencia del rendimiento monohilo, puesto que no es capaz de aprovechar de forma óptima procesadores de más de cuatro seis núcleos y doce hilos. El Intel Core Ultra 9 285K logra un resultado muy bueno, sobre todo en 1440p y 2160p, donde gana a los Ryzen 9 9950X y Core i9-14900K. En 720p y 1080p pierde contra el Intel Core i9-14900K, y en 720p pierde contra el Ryzen 9 9950X.

Sigue siendo uno de los juegos que mejor uso hace del trazado de rayos, y gracias a esta tecnología se mantiene como uno de los más exigentes. El Intel Core Ultra 9 285K consigue un rendimiento muy bueno, ya que queda por encima del Intel Core i9-14900K, pero pierde frente al Ryzen 9 9950X en 720p, 1080p y 1440p. En 2160p gana por 4 FPS.

En Resident Evil 4 el Intel Core Ultra 9 285K rinde mucho mejor que el Ryzen 9 9950X, ya que le gana en todas las resoluciones y llega a sacarle hasta 17 FPS en 1440p y 12 FPS en 2160p. Esto es algo que ya os he explicado anteriormente, y se debe a la alta potencia que tiene la GeForce RTX 4090 para un juego de transición intergeneracional como este.

Terminamos con un clásico que sigue siendo de los mejores juegos para medir el rendimiento de un procesador. En 720p y 1080p el Intel Core Ultra pierde por poco contra el Ryzen 9 9950X pero gana en 1440p y 2160p. También pierde contra el Intel Core i9-14900K en todas las resoluciones, salvo en 720p, donde logra un empate.

En líneas generales los resultados que he obtenido en juegos con el Intel Core Ultra 9 285K entran dentro de lo que esperaba. Esta CPU gana en varios juegos, empata en algunos y pierde en otros.

Más adelante veremos cómo se compara de media con el Ryzen 9 9950X y el Intel Core i9-9950X, pero quiero que tengáis en cuenta que este nivel de rendimiento se ha conseguido con unas frecuencias de trabajo más bajas, y con un consumo mucho más contenido. Atentos porque os vais a llevar una sorpresa en este sentido en el siguiente apartado.

Consumo, temperatura, overclock y escalado de frecuencias

Para este análisis no he utilizado el perfil de máximo rendimiento que permite el Intel Core Ultra 9 285K con la placa GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE. Tomé esta decisión porque quería comprobar si era verdad lo que decía Intel, que este procesador es capaz de igualar el rendimiento del Intel Core i9-14900K consumiendo la mitad de energía.

Como habréis podido imaginar por el título de este análisis sí, Intel ha cumplido esa promesa. El Intel Core Ultra 9 285K es capaz de ofrecer prácticamente el mismo nivel de rendimiento que el Intel Core i9-14900K con un consumo mucho más bajo. En Cyberpunk 2077 el Intel Core i9-14900K puede alcanzar un consumo de 215 vatios, mientras que el Intel Core Ultra 9 285K registra una media de 105 vatios y un pico máximo de 131 vatios.

Los números no mienten, aunque si hablamos de rendimiento y consumo en juegos el Ryzen 7 7800X3D sigue siendo el rey con una media de solo 63 vatios y un desempeño superior al del Intel Core Ultra 9 285K. No obstante, hay que dejar claro que este gana en cualquier otro tipo de pruebas, y que lo arrolla en rendimiento multihilo.

En Cinebench R23 el pico de consumo máximo también ha bajado muchísimo. Con el perfil utilizado en este análisis no llegó a los 230 vatios, lo que significa que el TDP estuvo un poco por debajo del límite oficial de Intel, que son 250 vatios. Con ese consumo logró superar el rendimiento del Intel Core i9-14900K, que alcanza un pico de 328 vatios, y quedó casi al mismo nivel que el Ryzen 9 9950X de stock, que tiene un consumo de 200 vatios.

Todo esto pone de manifiesto que Intel ha conseguido una mejora enorme en términos de rendimiento por vatio con el Core Ultra 9 285K, y que con Arrow Lake-S ha logrado superar las carencias que tenía Raptor Lake-S en este sentido, pero qué hay de las temperaturas, ¿están también a la altura? Pues sí, como podéis ver en la gráfica adjunta este procesador se mueve en unos niveles realmente buenos que no tienen nada que ver con la generación anterior.

El pico máximo de temperatura en Cinebench R23 fue de 82 grados, nada que ver con los 100 grados que alcanzaba el Intel Core i9-14900K en dicha prueba. La mejora es sustancial, pero lo mejor es que de media casi siempre se mantenía por debajo de los 80 grados, y en juegos su temperatura oscilaba entre los 52 y los 60 grados, dependiendo de cada título en concreto, y de cada zona.

Intel ha hecho un trabajo excelente con este procesador a la hora de equilibrar por fin consumo, temperatura y rendimiento. El escalado de frecuencias raya también a un buen nivel incluso con un TDP tan limitado, aunque es cierto que se nota que no termina de llegar a los picos máximos que podría alcanzar con el límite en 250 vatios.

El Intel Core Ultra 9 285K consume menos que el Ryzen 9 9950X en juegos, ya que este registra un pico de 142 vatios en Cyberpunk 2077, y también es más fresco, porque este se acerca a los 70 grados con la configuración de stock utilizando el mismo tipo de refrigeración. En Cinebench R23 la diferencia de temperatura a favor del nuevo procesador de Intel también es evidente, porque este toca techo en los 82 grados y ajusta a la baja, y el Ryzen 9 9950X se estabiliza en 94 grados C.

Si hacemos overclock de forma automática utilizando la herramienta Intel XTU el rendimiento aumenta ligeramente. En Cinebench R23 el rendimiento en multihilo sube a 42.049 puntos, pero el rendimiento monohilo cae a 2.314 puntos. El consumo máximo aumenta a 251 vatios, y el pico de temperatura máxima pasa a ser de 84 grados.

Con un overclock manual podríamos conseguir una mejora de rendimiento mayor, de eso no tengo ninguna duda, pero no tenía tiempo para ponerme a trastear a fondo con este procesador. En cualquier caso, el rendimiento y los valores de consumo y temperatura que ofrece de casa son tan buenos que yo personalmente no tocaría nada.

Intel Core Ultra 9 285K frente a Ryzen 9 9950X y Core i9-14900K

Ahora que tenemos todo el contexto que necesitamos en materia de consumo y de temperaturas. En general el Intel Core Ultra 9 285K es más fresco que el Ryzen 9 9950X y que el Core i9-14900K, consume menos en juegos que el procesador de AMD, y tiene un consumo más bajo que el Core Gen 14 en todas las pruebas.

Como os dije, esto significa que tiene margen para escalar más en rendimiento con overclock, y que podríamos mejorar esos números que hemos visto sacrificando consumo y temperaturas, pero ya dije que no es necesario. Los niveles de rendimiento de estos procesadores son muy parecidos, y en juegos el Intel Core Ultra 9 285K rinde casi al mismo nivel que el Intel Core i9-14900K, como podemos ver en la gráfica adjunta, y consume la mitad.

Si lo comparamos con el Ryzen 9 9950X vemos que el Intel Core Ultra 9 285K rinde un poco mejor en juegos. La diferencia es tan pequeña que en casi todos los casos entra dentro del margen de error entre pruebas. Es más potente en juegos, más fresco y más eficiente que la solución de AMD. Sí, estoy igual de sorprendido que vosotros.

Ya hemos visto en la sección dedicada a las pruebas de rendimiento en aplicaciones y benchmarks que también hay una cierta tendencia a la igualdad relativa entre estos tres procesadores, con victorias de unos y otros en función de cada prueba. Centrándonos en las más importantes y representativas, Cinebench R23 y Cinebench 24, el Intel Core Ultra 9 285K logra un resultado excelente para el consumo que tiene.

Notas finales

Intel ha hecho un gran trabajo con Arrow Lake-S, y el Intel Core Ultra 9 285K es sin duda el mejor ejemplo de ello. Cuando empezaron a aparecer los primeros detalles sobre esta nueva generación tuve muchas dudas, sobre todo en lo relativo al rendimiento multihilo, al consumo y a las temperaturas de trabajo, pero el gigante del chip ha logrado superar mis expectativas.

El Intel Core Ultra 9 285K es un procesador que rinde casi igual que el Intel Core i9-14900K en juegos y lo supera en algunas aplicaciones y pruebas sintéticas. A priori esto no parece nada bueno, pero lo importante es que lo consigue consumiendo la mitad de energía, con unas temperaturas mucho más bajas, y todo a pesar de que no cuenta con la tecnología HyperThreading.

Su rendimiento por vatio es claramente superior, y está claro que Intel apostó al caballo ganador cuando decidió compensar la supresión del HyperThreading con la mejora del IPC de los núcleos E. Si no estás impresionado recuerda que el Intel Core Ultra 9 285K rinde un poco mejor que el Ryzen 9 9950X en juegos, que consume menos energía y que sus temperaturas son más bajas.

Intel ha cumplido sus promesas, el Intel Core Ultra 9 285K es un cambio de enfoque interesante donde el gigante del Santa Clara ya no se limita a apostar por la potencia bruta a cualquier coste. Es un procesador mucho más sensato, mejor resuelto, equilibrado y más funcional que el Intel Core i9-14900K.

Con todos estos cambios a favor de una mayor eficiencia, y con el salto a este diseño basado en bloques, pienso que Intel ha recuperado el norte, y que ha logrado volver al camino correcto. Tengo sensaciones muy positivas de lo que está por venir por parte de Intel en las próximas generaciones, y creo que Arrow Lake-S es solo el principio de algo grande, de una serie de procesadores pulidos y mejor equilibrados en potencia, consumo y temperatura.