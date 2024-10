ASUS ROG Zephyrus G16 2024 con Ryzen AI 9 HX 370, análisis

El pasado mes de abril tuve la oportunidad de analizar el ASUS ROG Zephyrus G16 2024, un portátil ultraligero que podía presumir de contar con un diseño, una estética y una calidad de construcción sobresalientes, y que venía con una configuración de hardware verdaderamente espectacular, ya que tenía una GeForce RTX 4090.

Era un portátil casi perfecto, pero tenía un precio tan elevado que quedaba al alcance solo de unos pocos. Muchos mostrasteis interés en este equipo, pero os interesaba una opción más económica, y por ello he decidido analizar un modelo lanzado recientemente que se perfila como una alternativa que es mucho menos cara.

Que sea mucho menos cara no significa que sea barata, pero es lógico. Tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de un ultraportátil premium tanto por diseño como por calidad de materiales que es capaz de ofrecer un alto nivel de rendimiento, y que además mantiene un formato y un peso muy contenidos.

No hay muchos portátiles de 16 pulgadas con las especificaciones del ASUS ROG Zephyrus G16 que sean capaces conseguir ese nivel de prestaciones y de mantener el peso en 1,85 kilogramos. En este análisis os voy a contar mi experiencia con el modelo equipado con una APU Ryzen AI 9 HX 370 y una GeForce RTX 4070.

ASUS ROG Zephyrus G16: primer contacto y revisión externa

Como dije al principio del análisis, estamos ante un ultraportátil premium, y esto se deja notar en la calidad de acabados, y también en el diseño en las sensaciones que transmite al tacto. Es un modelo de 16 pulgadas con un peso de solo 1,85 kilogramos, lo que significa que se siente muy ligero en la mano, y tiene un grosor muy contenido.

El ASUS ROG Zephyrus G16 está fabricado en aluminio, un material ligero y resistente al uso y al desgaste. En la tapa tenemos la Slash Lightning, que es una tira con iluminación LED totalmente personalizable a través del software ASUS ROG Armoury Crate. Este software juega un papel muy importante en el equipo, aunque sobre él hablaremos más adelante.

La pantalla del ASUS ROG Zephyrus G16 es una ASUS ROG Nebula de 16 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles en formado 16:10. Este formato es ideal para trabajar, porque nos deja un espacio extra en vertical. Este panel es de tipo OLED, lo que significa que ofrece negros puros al apagar los píxeles, reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 y tiene certificación VesaDisplayHDR 500 y Dolby Visión. Su precisión del color es Delta E <1.

Salta a la vista por las especificaciones de este panel que estamos ante un equipo para estudiantes, diseñadores, creadores, profesionales del mundo del renderizado y del modelado 3D, y para editores de fotografía y vídeo, pero también para los amantes de los videojuegos. ASUS no se ha olvidado del gaming en el ASUS ROG Zephyrus G16, un equipo que está pensado para combinar estudio, trabajo y gaming en un único dispositivo.

Esto se deja notar en el resto de sus especificaciones, ya que su panel tiene una tasa de refresco de 240 Hz, un tiempo de respuesta de 0,2 ms y es compatible con G-SYNC de NVIDIA, una tecnología que elimina los problemas de stuttering y de tearing, es decir, de tartamudeo y ruptura de la imagen, que pueden arruinar por completo la experiencia en juegos.

ASUS ha logrado afinar muchísimo los bordes de pantalla de este equipo, y esto es importante porque nos deja un frontal más limpio y estético, y porque además mejora la inmersión y la experiencia de uso. En el marco superior tenemos una cámara para videollamadas con resolución 1080p que cuenta con infrarrojos, y que podemos utilizar con Windows Hello para activar el reconocimiento facial como método de autenticación.

En líneas generales el ASUS ROG Zephyrus G16 tiene un diseño minimalista muy marcado, con líneas rectas que contrastan a la perfección con sus esquinas redondeadas. ASUS ha aprovechado el espacio extra que ofrece un portátil de 16 pulgadas para integrar un teclado muy completo y con teclas de mayor tamaño (hasta un 12,24% más grandes que la generación anterior).

Me parece todo un acierto, porque al final el tamaño de las teclas puede ayudarnos a mejorar la experiencia de escritura en un portátil. En este sentido también representan un importante valor añadido la concavidad de 0,2 mm por tecla y el recorrido de 1,7 mm por pulsación, que se traduce en un mayor feedback y reduce los errores al escribir a gran velocidad.

El teclado tiene iluminación LED RGB personalizable, contribuye en las tareas de refrigeración permitiendo la entrada de aire y cada tecla tiene una vida útil de 20 millones de pulsaciones. Justo debajo del teclado tenemos la almohadilla táctil, que presenta un deslizamiento suave y es un 37% más grande que el modelo de la generación anterior.

Tener teclas más grandes y con una mejor ergonomía y una almohadilla táctil suave y de mayor tamaño mejorará notablemente las interacciones con el equipo, y hará que la experiencia de uso sea muy superior. Todo un acierto por parte de ASUS haber prescindido de un pad numérico para mejorar el teclado de esta manera.

En la parte superior del teclado tenemos teclas de función y otras cuatro teclas especiales. La bisagra del ASUS ROG Zephyrus G16 se ha integrado de tal manera que queda en una posición invisible, lo que mejora la estética general del equipo y disimula a la perfección la zona de unión entre la pantalla y el teclado.

El ASUS ROG Zephyrus G16 tiene tres ventiladores Arc Flow de segunda generación equipados con 84 aspas cada uno de solo 0,1 mm de grosor cada una (en su zona más delgada). Estos ventiladores se apoyan en un conjunto de bloques de cobre que recogen el calor de los componentes clave del sistema, y en una serie de rejillas para facilitar el flujo de aire.

ASUS ha utilizado metal líquido como material de contacto con la CPU para reducir la temperatura hasta en 13 grados, y ha colocado filtros de polvo en zonas concretas para evitar la entrada de suciedad al interior del equipo. Esto es fundamental para mejorar su vida útil y mantenerlo en buen estado con el paso de los años.

En cuanto al sonido, ASUS no ha escatimado en nada. Este equipo cuenta con seis altavoces (4 force woofer y 2 tweeters) con amplificador inteligente y soporte de Dolby Atmos. También cuenta con una matriz de micrófonos 3D, y soporta cancelación de ruido por IA acelerada a través de la CPU totalmente personalizable.

Terminamos este análisis externo con un vistazo a la conectividad y a los puertos disponibles. Este equipo cuenta con una salida HDMI 2.1, tiene dos USB 3.2 Gen2 Type-A, un USB 3.2 Gen2 Type-C que puede trabajar como DisplayPort, un puerto USB 4 Type-C y tiene un lector de tarjetas SD Express 7.0.

Especificaciones del ASUS ROG Zephyrus G16

Chasis y pantalla

Chasis fabricado aluminio mecanizado.

Iluminación Slash Lightning en la tapa totalmente personalizable.

Pantalla OLED de 16 pulgadas con formato 16:10, resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y tasa de refresco de 240 Hz.

Compatible con G-Sync, NVIDIA Advanced Optimus y conmutador MUX, que permite eliminar la intermediación de la GPU integrada, lo que puede mejorar el rendimiento en juegos y aplicaciones profesionales hasta en un 10%.

Reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3, tiene un tiempo de respuesta de 0,2 ms, cuenta con certificación PANTONE y TUV Rheinland del cuidado de la vista (libre de parpadeos y menos luz azul).

Relación pantalla cuerpo aproximada de un 90%, certificación VESA Display HDR TrueBlack 500, brillo de 500 nits en modo HDR, contraste de 1.000.000:1, precisión de color Delta E <1 y algoritmo ROG Nebula HDR, que realiza un ajuste inteligente de la iluminación para mejorar la calidad de la imagen.

Componentes clave

Procesador AMD Ryzen AI 9 HX 370 fabricada en el nodo de 4 nm de TSMC con CPU de 12 núcleos y 24 hilos, divididos en 4 núcleos Zen 5 y 8 núcleos Zen 5c. Su TDP es de 28 vatios.

La CPU alcanza un pico máximo de velocidad de 5,1 GHz, tiene 24 MB de caché L3 y 12 MB de caché L2.

NPU XDNA de segunda generación con una potencia de 50 TOPS. Supera el requisito mínimo de 40 TOPS para Microsoft Copilot+.

GPU integrada Radeon 890M con 1.024 shaders a una frecuencia de hasta 2,9 GHz en modo turbo, 64 unidades de texturizado, 32 unidades de rasterizado y 16 núcleos para acelerar trazado de rayos. Está basada en la arquitectura RDNA 3.5, y puede alcanzar un pico de potencia de hasta 5,9 TFLOPs en FP32, cifra que sube a 11,8 TFLOPs so contamos los shaders de doble emisión.

GPU dedicada NVIDIA GeForce RTX 4070 con un TGP de 85 vatios. Con el modo turbo dinámico el TGP puede subir a 105 vatios.

La GeForce RTX 4070 tiene 4.608 shaders, 144 unidades de texturizado, 48 unidades de rasterizado, 36 núcleos de tercera generación para acelerar trazado de rayos, 144 núcleos tensor de cuarta generación, bus de 128 bits y 8 GB de memoria GDDR6 a 18 Gbps. Alcanza una potencia de 15,25 TFLOPs en FP32.

Acelera trazado de rayos y trazado de trayectorias, y tiene soporte total de NVIDIA DLSS 3.5.

32 GB de memoria LPDDR5X integrada.

Unidad SSD PCIe Gen4 x4 de 1 TB con una velocidad de lectura secuencial de más de 5 GB/s.

Conectividad, refrigeración y batería

Conectividad cableada: salida HDMI 2.1, dos puertos USB 3.2 Gen2 Type-A, un puerto USB 3.2 Gen2 Type-C que puede trabajar como DisplayPort, un puerto USB 4 Type-C y un lector de tarjetas SD Express 7.0.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Sistema de refrigeración ROG Intelligent Cooling con cámara de vapor, metal líquido como material de contacto en la CPU, que reduce la temperatura hasta en 13º más que la pasta térmica convencional.

Tres ventiladores Arc Flow de segunda generación de tipo turbina. Cada uno tiene 84 aspas de 0,1 mm y un diseño de doble impulsor con 42 aspas más pequeñas en el interior, lo que permite mejorar el flujo de aire en 11% consumiendo un 16% menos.

Entrada de aire desde el teclado para acelerar la disipación del calor, y rejillas de ventilación colocadas junto a las patas de goma del portátil y en la parte trasera del equipo, que guían el aire caliente de forma inteligente y lo mantienen lejos del teclado y de la pantalla.

Filtro antipolvo que evita que la suciedad se acumule dentro del portátil con el paso del tiempo, reduciendo la cantidad de mantenimientos necesarios y mejorando su vida útil.

Batería de 90 Wh (4 celdas) compatible con carga rápida capaz de recargar un 50% de batería en solo 30 minutos.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Teclado de tipo isla con teclas un 12,24% más grandes con una concavidad de 0,2 mm para mejorar la ergonomía. Cada tecla tiene un recorrido por pulsación de 1,7 mm, una frecuencia de actualización de 240 Hz y una vida útil de hasta 20 millones de pulsaciones.

El teclado cuenta con iluminación LED RGB totalmente personalizable por software.

Almohadilla táctil un 37% más grande que la generación anterior, compatible con tacto suave compatible con gestos multitáctiles.

Matriz de micrófonos 3D con cancelación de ruido por IA y diferentes modos de sonido.

Sistema de sonido con seis altavoces, cuatro subwoofers y dos tweeters con amplificador inteligente y compatibilidad con Dolby Atmos para ofrecer sonido virtual 5.1.2.

Webcam con resolución 1080p e infrarrojos compatible con Windows Hello para reconocimiento facial como sistema de autenticación.

Sistema operativo Windows 11 preinstalado.

Software ASUS ROG Armoury Crate preinstalado que permite monitorizar el estado del equipo, personalizar diferentes opciones y elegir entre distintos perfiles de rendimiento.

También incluye un asistente virtual mejorado con IA y funciones de transcripción y resumen.

Medidas y peso: 35,4 x 24,6 x 1,49 ~ 1,64 cm, 1,85 kilogramos.

Precio: disponible en oferta por 2.599 euros.

Experiencia de uso y rendimiento básico

El ASUS ROG Zephyrus G16 tiene uno de los mejores diseños que he visto en un portátil. Es tan bonito que no dejará a nadie indiferente, y la calidad de construcción no se queda atrás. Como os dije anteriormente estamos ante un portátil premium, y esto se deja notar desde el primer momento. No tiene ninguna zona blanda ni ninguna fragilidad estructural, y las sensaciones que transmite al tacto son muy buenas.

La pantalla que monta este equipo es una de las mejores de su clase. El panel OLED ofrece ángulos de visión perfectos en 178 grados, tiene una representación del color sobresaliente y alcanza una densidad de píxeles óptima gracias a su resolución de 2.560 x 1.600 píxeles, lo que se traduce en imágenes nítidas y perfectamente definidas. Su tasa de refresco de 240 Hz y su tiempo de respuesta de 0,2 ms hacen que sea una pantalla perfecta para trabajar y para jugar.

Podéis ampliar la galería adjunta para ver con más detalle la calidad de la pantalla y sus ángulos de visión.

El teclado y la almohadilla táctil consiguen una interacción perfecta con el equipo. El generoso tamaño de las teclas y su recorrido de 1,7 mm me permitieron escribir muy rápido sin cometer apenas errores, y la respuesta de la almohadilla táctil es tan buena que merece ser considerada como una de las mejores que he probado hasta el momento. La iluminación LED RGB del teclado también está muy conseguida.

La calidad de la cámara es bastante buena, y lo mismo puedo decir de los micrófonos, que hacen muy bien su trabajo. Con el ASUS ROG Zephyrus G16 podremos hacer videollamadas de gran calidad sin tener que añadir nada. El conjunto de altavoces que monta este portátil es de lo mejor que podemos encontrar en su gama, suena tan bien que os costará creer que estáis utilizando el sonido integrado del equipo.

En conjunto el ASUS ROG Zephyrus G16 ofrece una experiencia multimedia muy rica gracias a la calidad de todos sus componentes y periféricos, ¿pero qué hay del rendimiento? Pues la verdad es que el equipo va totalmente fluido, Windows 11 funciona a la perfección, y todas las acciones básicas se ejecutan de forma instantánea. Lo mejor es que, cuando estamos haciendo un uso básico del equipo, este se mantiene muy fresco y silencioso.

Solo notaremos el ruido de los ventiladores cuando estemos ejecutando aplicaciones o juegos realmente exigentes. Como estamos ante un portátil con tres ventiladores el ruido a plena carga es considerable, pero no llega a ser muy molesto. En este tipo de escenarios el marco que está encima del teclado se calienta bastante, y un poco de ese calor se acerca a las teclas, pero no llega a afectar a la experiencia de uso.

Para personalizar el equipo, monitorizar temperaturas y seleccionar diferentes perfiles de rendimiento tenemos el software ASUS ROG Armoury Crate, que ofrece una interfaz sencilla e intuitiva. En total podemos elegir entre cuatro perfiles, siendo los perfiles «turbo» y «rendimiento» los más potentes, y «Windows» y «silencio» los menos potentes. También podemos configurar un perfil manualmente para personalizarlo. Si hacéis clic en la galería podéis ampliarla para ver con más detalle todo lo que ofrece esta aplicación.

Rendimiento del ASUS ROG Zephyrus G16 en aplicaciones y pruebas sintéticas

Esta ronda de pruebas nos va a permitir ver qué rendimiento es capaz de ofrecer el ASUS ROG Zephyrus G16 en diferentes niveles, ya que vamos a medir el potencial de sus componentes más importantes en diferentes pruebas. Recordad que este tipo de pruebas también nos permiten llevar ciertos componentes al máximo de carga, algo que no es posible conseguir en juegos, por ejemplo.

Con estas pruebas también podemos hacer mediciones realistas de la temperatura de la CPU al máximo de carga, y comprobar la estabilidad del equipo y el nivel de ruido que puede llegar a alcanzar el sistema de refrigeración. La importancia de estas pruebas va más allá de obtener números de rendimiento en bruto.

Cinebench R23

Con esta prueba de renderizado medimos el rendimiento de la CPU en monohilo y en multihilo. El ASUS ROG Zephyrus G16 con Ryzen AI 9 HX 370 ha conseguido 1.972 puntos en monohilo y 20.630 puntos en multihilo, lo que se traduce en una pequeña victoria frente al Intel Core Ultra 9-185H, que consigue 1.876 puntos y 20.064 puntos.

Cinebench 2024

Con Cinebench 24 podemos medir también el rendimiento de la GPU. La GeForce RTX 4070 consigue 10.900 puntos, lo que la coloca en una posición muy buena ya que estamos ante un modelo con un TGP de 85 vatios. La CPU alcanza los 1.188 puntos en multihilo y 114 puntos en monohilo, superando también en ambas pruebas al Intel Core i9-185H.

V-Ray

Esta prueba de renderizado se actualizó a la versión 6.0, así que la medición de rendimiento y las pruebas han cambiado frente a la versión anterior. En la prueba bajo GPU con aceleración RTX la GeForce RTX 4070 consigue 3.072 «vpaths».

En esa misma prueba pero en modo CUDA la GPU consigue una puntuación de 2.008 «vpaths». La aceleración RTX permite mejorar el rendimiento en un 50%, como muestran ambas puntuaciones.

En la prueba por CPU tenemos una puntuación de 23.644 «vsamples», un resultado muy bueno para un procesador que está preconfigurado con un TDP de solo 28 vatios.

Blender

Esta prueba nos permite medir el rendimiento de la GPU en renderizado, y la puntuación se mide en muestras por minuto. La GeForce RTX 4070 logra una buena puntuación, ya que alcanza las 1.601 muestras por minuto en «Monster», 813 muestras por minuto en «Junkshop» y 856 muestras por minuto en «Classroom».

3D Mark CPU

Con esta prueba no solo medimos el rendimiento del procesador en diferentes cargas de trabajo, sino que además podemos ver cómo se comporta con diferentes cargas, tanto a nivel de frecuencia como de temperatura.

En esta prueba el Ryzen AI 9 HX 370 vuelve ganar, lo que configura su superioridad frente al Intel Core Ultra 9-185H, ya que vence en todas las pruebas. Esto demuestra que AMD acertó con la combinación de núcleos Zen 5 y núcleos Zen 5c.

Vamos ahora a ver cómo escala su frecuencia y su temperatura en función de la cantidad de núcleos e hilos activos:

Con un hilo activo la velocidad de trabajo alcanza los 5.131 MHz, y la temperatura tiene un pico de 80,25 grados C.

la velocidad de trabajo alcanza los 5.131 MHz, y la temperatura tiene un pico de 80,25 grados C. Con dos hilos activos la frecuencia se mantiene en 5.130 MHz y la temperatura sube a 84,88 grados C.

la frecuencia se mantiene en 5.130 MHz y la temperatura sube a 84,88 grados C. Con cuatro hilos activos vemos que la frecuencia ya empieza a caer, aunque sutilmente. En este caso la velocidad alcanza los 5.095 MHz y la temperatura tiene un pico de 89,75 grados C.

vemos que la frecuencia ya empieza a caer, aunque sutilmente. En este caso la velocidad alcanza los 5.095 MHz y la temperatura tiene un pico de 89,75 grados C. Con ocho hilos activos tenemos otra pequeña caída de velocidad que nos lleva a los 5.074 MHz, y la temperatura se acerca a los 90 grados C.

tenemos otra pequeña caída de velocidad que nos lleva a los 5.074 MHz, y la temperatura se acerca a los 90 grados C. Con 16 hilos activos estamos en un nivel de carga muy alto. La frecuencia fluctúa bastante, pero registra un pico de 5.060 MHz, y la temperatura de nuevo va subiendo hasta rozar los 90 grados C.

estamos en un nivel de carga muy alto. La frecuencia fluctúa bastante, pero registra un pico de 5.060 MHz, y la temperatura de nuevo va subiendo hasta rozar los 90 grados C. Con todos los hilos activos la velocidad se mantiene en 5.072 MHz y la temperatura supera los 86 grados C de pico, pero la prueba es muy corta, por eso los valores de frecuencia y de temperatura son tan buenos.

Haciendo una valoración global vemos que la CPU del Ryzen AI 9 HX 370 se comporta bastante bien. El escalado de frecuencias aguanta el aumento en la carga de trabajo, y los valores de temperatura son totalmente seguros. Esto explica cómo ha conseguido unas puntuaciones tan buenas en cada una de las subpruebas.

CrystalDisk Mark

La unidad SSD que monta el ASUS ROG Zephyrus G16 llega al nivel recomendado de 5 GB/s en lectura secuencial y 3,6 GB/s en escritura secuencial. Con esos valores tendremos un excelente nivel de rendimiento en cualquier escenario, y dobla la velocidad de lectura secuencia de la unidad SSD de Xbox Series X, que funciona a 2,4 GB/s.

Octanebench

Esta es una prueba de renderizado que es muy importante si tenemos una GeForce RTX de NVIDIA, ya que es capaz de aprovechar la aceleración que ofrece el hardware especializado de esta tarjeta gráfica. Los resultados que consigue la GeForce RTX 4070 son muy buenos en líneas generales, y entran dentro de lo que cabía esperar de este modelo.

Passmark

Con esta prueba podemos medir el rendimiento en general de un dispositivo. El ASUS ROG Zephyrus G16 posiciona por encima del 87% de los equipos que PassMark tiene en su base de datos, y consigue unos resultados sobresalientes en CPU, rendimiento 3D y memoria. No está nada mal para un equipo que equilibra potencia y movilidad, y que pesa solo 1,85 kilogramos.

Corona

Esta prueba mide el rendimiento de la CPU en millones de rayos por segundo. Más es mejor, como es lógico, y el procesador que monta el ASUS ROG Zephyrus G16 consigue 6.736.222 rayos por segundo. Para que podáis comparar un Ryzen 7 9700X, que tiene 8 núcleos Zen 5 y 16 hilos, consigue 7.973.821 rayos por segundo.

Procyon IA

Entramos de lleno ahora a ver qué es capaz de ofrecer el ASUS ROG Zephyrus G16 en IA, y para ello voy a utilizar la suite Procyon. Utilizando la GeForce RTX 4070 en la prueba AI Computer Vision tenemos una puntuación de 830 bajo FP32 utilizando NVIDIA TensorRT. Es una puntuación muy buena ya que estamos en precisión simple.

Si bajamos a FP16, es decir, a precisión media, la puntuación sube a 1.520, y como podemos ver en los datos de la parte inferior los tiempos medios de inferencia se reducen y los conteos se incrementan.

Con INT8 la puntuación alcanza un pico máximo de 1.879 puntos. A efectos comparativos una NPU de casi 50 TOPs apenas llega a 282 puntos en FP16 y a 515 puntos en INT8.

Saltamos ahora a la prueba de generación de imágenes por IA, y tenemos dos pruebas diferentes, una bajo INT8 y otra bajo FP16, ambas utilizando Stable Diffusion 1.5. Con INT8 la puntuación fue de 14.875, y con FP16 logramos una puntuación de 1.269 utilizando imágenes con una resolución de 512 x 512 píxeles.

Son unos resultados muy buenos en general, ya que tenemos entre manos una GeForce RTX 4070 con 8 GB de memoria gráfica. A efectos comparativos la GeForce RTX 4090 para portátiles, que cuenta con 16 GB de memoria gráfica consigue 1.761 puntos en FP16 trabajando con imágenes de 1.024 x 1.024 píxeles, gracias a su mayor cantidad de memoria gráfica.

Sobre el rendimiento gracias a la IA en juegos hablaremos más adelante en un apartado dedicado específicamente a ello, así que seguid leyendo, que ya estamos mucho más cerca.

GeekBench

Esta prueba tiene la ventaja de facilitar comparativas entre diferentes tipos de procesadores y tarjetas gráficas, incluso aquellos que utilizan arquitecturas diferentes, pero no es tan fiable como las demás que encontraréis en este artículo.

En cualquier caso, he decidido incluirlas para ampliar la comparativa y que tengáis más puntos de referencia a la hora de comparar.

Los resultados que ha conseguido el ASUS ROG Zephyrus G16 en esta ronda de pruebas han sido muy positivos, y confirman que estamos ante un equipo muy potente que será capaz de cubrir sin problemas incluso las necesidades de los usuarios más exigentes. También dejan claro que esta configuración con APU AMD Zen 5 rinde un poco mejor a nivel CPU que el modelo configurado con Intel Meteor Lake.

Rendimiento del ASUS ROG Zephyrus G16 en juegos

Empezamos con Starfield, un título que es conocido por su alto nivel de exigencia y baja optimización. El ASUS ROG Zephyrus G16 consigue 42 FPS en 1600p con calidad máxima, un resultado que no está nada mal, ya que significa que podremos jugar con fluidez. Al activar DLSS Super Resolution en modo calidad el rendimiento mejora a 52 FPS, y si activamos la generación de fotogramas el rendimiento sube a 76 FPS.

Gracias a la GeForce RTX 4070 y a la IA acelerada por hardware aplicada a juegos podemos pasar de 42 FPS a 76 FPS. Impresionante.

Saltamos ahora a Alan Wake 2, uno de los juegos más espectaculares de esta generación a nivel técnico por el nivel de su geometría, y también por el excelente uso que hace del trazado de rayos. En 1600p tenemos 22 FPS, y con trazado de rayos al máximo es injugable, ya que se mueve a 1 FPS.

Activar DLSS 3, con reescalado en modo rendimiento y generación de fotogramas potenciados por IA acelerada por hardware, nos permite subir a 59 FPS sin trazado de rayos. Con trazado de rayos al máximo pasamos de 1 FPS a 42 FPS, y en este caso se aplica también reconstrucción de rayos, un reducir de ruido inteligente. Si ajustamos un poco la calidad gráfica a la baja sería perfectamente jugable gracias a esas tecnologías.

Black Myth Wukong es otro de los grandes referentes técnicos en PC, gracias al trazado de rayos y al uso del Unreal Engine 5. En 1600p con calidad máxima tenemos 22 FPS, pero con DLSS 3 podemos subir hasta los 57 FPS, es decir, estamos multiplicando en más de dos veces la tasa de fotogramas por segundo.

Si activamos trazado de rayos el rendimiento se hunde a 6 FPS, pero con DLSS 3 en modo rendimiento podemos llegar a unos impresionantes 47 FPS.

Cyberpunk 2077 sigue siendo uno de los grandes referentes a nivel técnico por su calidad gráfica, y también por su excelente uso del trazado de trayectorias. En nativo con calidad ultra podemos jugar a 39 FPS, y con DLSS Super Resolution en modo rendimiento y generación de fotogramas la media sube a 104 FPS, es decir, casi el triple.

Con trazado de rayos en demencial pasamos de 18 FPS a 73 FPS utilizando dichas tecnologías, y con trazado de trayectorias podemos subir de 9 FPS a 45 FPS. En este caso se utiliza también DLSS 3.5, que como vimos al hablar de Alan Wake 2 aplica un reductor de ruido inteligente acelerado por los núcleos tensor de la GeForce RTX 4070.

Dying Light 2 es otro de los grandes abanderados del trazado de rayos, y es uno de mis juegos de zombis favoritos. En nativo tenemos 47 FPS con calidad máxima, y gracias a NVIDIA DLSS 3 la media puede subir a 110 FPS, más el doble. Con trazado de rayos activo la media cae a 23 FPS, lo que hace que sea injugable, pero con DLSS en modo rendimiento podemos llegar a los 88 FPS.

Metro Exodus Enhanced Edition sigue siendo, por méritos propios, otro de los juegos más espectaculares con trazado de rayos, de hecho ha implementado esta tecnología de tal forma que no se puede desactivar. Sin DLSS 2 tenemos una media de 37 FPS, pero con DLSS 2 en modo rendimiento la media sube a 86 FPS.

Gracias a la IA aplicada a juegos hemos visto que la GeForce RTX 4070 que incluye el ASUS ROG Zephyrus G16 es capaz de mejorar hasta en tres veces la tasa de fotogramas en juegos. Esto permite disfrutar de gráficos mejorados y de tecnologías de última generación que son prohibitivas en consolas, como el trazado de rayos.

Temperatura, consumo, escalado de frecuencias y autonomía

La GeForce RTX 4070 que utiliza este ASUS ROG Zephyrus G16 tiene un TGP máximo de 105 vatios, pero esto se consigue gracias a un modo turbo que solo se activa si se cumplen determinados requisitos de temperatura. Esto tiene una explicación, y es que así se evita que se puedan alcanzar niveles de temperatura demasiado elevados que puedan comprometer la estabilidad del equipo.

Como vemos en la gráfica adjunta la GeForce RTX 4070 se mantiene en unos niveles de temperatura totalmente seguros, lo que se traduce en una estabilidad total y en un buen nivel de rendimiento. Unas temperaturas elevadas podrían provocar estrangulamiento térmico, lo que acabaría afectando negativamente al rendimiento.

Saltando al consumo, la verdad es que tenemos unos valores bastante controlados, pero correctos. La GeForce RTX 4070 alcanzó un pico máximo de 82 vatios, pero normalmente se mantiene entre los 75 y los 80 vatios. Estas oscilaciones permiten equilibrar el rendimiento y las temperaturas de trabajo, algo muy importante por lo que ya os comenté anteriormente.

La CPU que integra el Ryzen AI 9 HX 370 también se mantiene en valores totalmente seguros. En carga máxima el pico es alto, pero está dentro del valor que indica la propia AMD como correcto. No he tenido ningún problema de estabilidad.

Terminamos con un repaso al escalado de frecuencias de la GeForce RTX 4070. Esta tarjeta gráfica funciona a un mínimo de 1.665 MHz en juegos y toca techo en 2.080 MHz. Los valores intermedios son bastante estables, ya que rondan entre los 1.845 y los 1.980 MHz la mayor parte del tiempo, lo que supone que es capaz de ofrecer un rendimiento estable.

Los valores de rendimiento y consumo están bien ajustados, y el sistema de refrigeración del ASUS ROG Zephyrus G16 cumple con su función a la perfección. En todas mis pruebas este equipo ofreció una estabilidad a prueba de bomba, y funcionó sin ningún tipo de problema, algo que al fin y al cabo es una de las cosas más importantes en un portátil de este tipo.

Con respecto a la autonomía, dependiendo del uso que le demos podremos obtener entre una hora y media y 10 horas de duración de la batería. Si jugamos o si trabajamos con aplicaciones exigentes no llegará a las dos horas, y si reducimos mucho el brillo, apagamos la luz del teclado y le damos un uso sencillo con tareas muy básicas podremos apurar esas 10 horas de autonomía.

Notas finales

Esta versión del ASUS ROG Zephyrus G16 mantiene todas las claves que me gustaron del primer modelo que probé configurado con Intel Meteor Lake y con una GeForce RTX 4090. Tiene un diseño y una calidad de construcción sobresalientes, cuenta con una pantalla excelente, y tanto el teclado como la almohadilla táctil rayan a un gran nivel.

En términos de rendimiento ha quedado claro que estamos ante un equipo muy potente, tanto a nivel de CPU como de GPU. Con este portátil podremos unificar trabajo y ocio con todas las garantías, tendremos acceso a Microsoft Copilot+ cuando esté disponible, y disfrutaremos desde ya de toda la magia que ofrecen el trazado de rayos y la IA acelerados por hardware aplicados a juegos y aplicaciones profesionales, gracias a su GeForce RTX 4070.

El ASUS ROG Zephyrus G16 está equilibrado al milímetro, y francamente esta es una de las cosas que más me gusta de este equipo. ASUS no se ha limitado a hacer un equipo potente, se ha preocupado de que también sea ligero, y de que no haya nada fuera de lugar. Esto se deja notar en muchas cosas, como por ejemplo la calidad de la webcam y de sus seis altavoces, y también en la matriz de micrófonos, que completa un conjunto multimedia muy bueno.

Las opciones de conectividad cableadas e inalámbricas también están a la altura del conjunto, y lo mismo puedo decir de la autonomía. Solo puedo ponerle una pega, y es que el precio es alto, pero teniendo en cuenta lo que ofrece en un peso de solo 1,85 kilogramos es totalmente lógico. Muy completo, y recomendable.