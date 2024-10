Nissan Juke 2024, rutas

She was a fast machine, she kept her motor clean AC/DC (You Shook Me All Night Long, 1980)

El Nissan Juke es un modelo peculiar que ha tenido una vida que podríamos definir como interesante. A partir de su lanzamiento en 2010 muchos criticaron su diseño poco convencional de formas redondeadas en el que destacaban unos faros que sobresalían por encima de la carrocería en una estética casi caricaturesca. Esta primera generación, que tuvimos ocasión de probar en su momento en la divertida y deportiva versión Nismo, tuvo sin embargo un éxito notable que supuso cierto éxito de ventas para el fabricante japonés.

Modelo analizado Nissan Juke Motor y acabado 1DIG-T 114 CV Ikon Edition Potencia 114 CV Velocidad máxima 180 Kmh Aceleración o-100 10,7 s Largo/ancho/alto 4210/1800/1593 mm Potencia máxima RPM 114 CV a 5.000 RPM Par máximo Nm/RPM 20 Nm Caja de cambios Manual 6 marchas Web https://www.nissan.es/ Precio 29.475 euros

Más adelante, ya en 2019, Nissan se decidía a realizar una revisión profunda de la estética del Juke alineandolo con el resto de la gama y dándole un aspecto más moderno y estilizado con líneas más afiladas y menos redondeadas intentando mantener la estética atrevida de su antecesor. Aunque no mantuvo el éxito de ventas de la primera generación en realidad se debió más a que muchos competidores quisieron un trozo de la tarda del mercado de SUV compactos urbanos y el Juke se encontró con una nutrida competencia algunos con apuestas fuertes en diseño y características deportivas como el Ford Puma y otros compitiendo ferozmente en precio como el MG ZS.

Reforzar al Juke

En la actualidad Nissan ha querido reforzar la presencia del Juke con un modelo actualizado del que hemos podido probar una edición limitada llamada Ikon Edition en un color amarillo Kiro que no deja indiferentes para recordar los tiempos en los que el Juke llamaba la atención allá por donde pasara y para el que precisamente ese color amarillo se convirtió en uno de los más populares. De esta versión se han puesto a la venta únicamente 300 unidades en España. Esta versión se perfila como abanderada de los cambios de esta nueva generación.

El modelo que hemos probado es un Nissan Juke Ikon con motor de gasolina de 114 caballos sin hibridación (por lo tanto con etiqueta C) que ya estaba disponible en la gama Juke de 2019. Se trata de un motor que roza el litro de cubicaje que dispone de tras cilindros en línea con turbocompresor con un par máximo de 200 Nm. Dispone de una caja de cambios manual de seis velocidades y un consumo homologado combinado WLTP de 5,9 litros a los cien kilómetros.

Desde el punto de vista estético esta revisión del año 2024 de este modelo muy pequeños y sutiles por lo que no se notan muchas diferencias al primer vistazo. En la parte delantera destaca el rediseño de la parrilla ligeramente modificado con respecto al modelo anterior, además en esta versión Ikon el color es negro brillante. Por lo demás se mantiene la forma de los grupos ópticos y otros elementos que proporcionan un aire de familia al asemejarse al del resto de modelos de la marca.

Lateral estilizado

En el lateral se mantiene la línea más estilizada que la del Juke original. Ha cambiado el diseño de las llantas, que pueden ser de 17 o de 19 pulgadas. En esta edición limitada se incorporan las de mayor tamaño con un diseño especial y en color negro que contrasta poderosamente con el amarillo brillante de la carrocería. Encontramos detalles en negro también en el techo o los retrovisores para dar un toque aún más original y deportivo a este modelo.

En la parte trasera se ha mantenido el diseño con un spoiler que queda por encima de la luna trasera que sobresale de la pieza del techo y que también está en color negro. La luna es de tamaño reducido y los grupos ópticos traseros se encuentran elevados integrándose y dividiéndose por la apertura del portón. En la parte inferior la moldura negra que ocupa la parte inferior de este modelo añade otra pieza de constraste con el color de la carrocería del coche.

Nuevos interiores

En el interior encontramos más cambios en esta última generación que los que se pueden apreciar en el exterior. Lo primero que destaca en el salpicadero es una pantalla más grande, que pasa de las ocho pulgadas de la versión anterior a los 12,3 pulgadas del modelo de 2024. Además también llama la atención el cambio de diseño de las salidas de aire de la parte central que antes eran tres y tenían una forma redondeada y que ahora son solamente dos y son más achatadas y de diseño más convencional.

La pantalla además se ha inclinado lateralmente 8 grados para que la visibilidad por parte del conductor sea mejor. Además el sistema de información y entretenimiento se ha renovado para ofrecer un interfaz más accesible y mejorar la visibilidad de las opciones disponibles desde el mismo, gracias también a que el mayor tamaño de pantalla permite colocar en la misma zonas táctiles más amplias para ciertas funciones. Tiene mayores opciones de personalización que la versión anterior pudiendo configurar la pantalla de inicio para incluir las funciones más utilizadas.

Además se incluye la posibilidad de conectividad inalámbrica para los sistemas Android Auto y Apple Car Play, una opción disponible en todas las versiones del Juke. Por parte del sistema de navegación en este nueva versión, desarrollado por la empresa especialista Tom Tom, aparecen más opciones como la visualización de los radares de tráfico o los precios de combustible. Además el nuevo sistema de entretenimiento permite la visualización de vídeos almacenados en dispositivos conectables por USB (siempre que el coche se encuentre detenido).

Pantalla de alta resolución

También la instrumentación es digital mediante una pantalla igualmente de 12,3 pulgadas de alta resolución que permite visualizar dicha instrumentación «virtual» en formato clásico con dos esferas para indicar velocidad y revoluciones por minuto o con un diseño tridimensional que deja más espacio para información en la parte central para mostrar el mapa de navegación, información sobre el funcionamiento del coche o la selección de menús.

Se ha rediseñado la consola central entre los asientos delanteros con un reposabrazos más cómodo y acolchado que permite una mayor comodidad para el conductor. La guantera también se ha rediseñado, en este caso sobre todo para ofrecer mayor capacidad (ahora es capaz de almacenar objetos hasta los 7,8 litros). Se ha colocado un espacio para la carga inalámbrica de teléfonos móviles así como la posibilidad de conectar por cable, tanto mediante conector USB-A como USB-C. Estos disponibles tanto para los ocupantes de las plazas delanteras como las traseras.

Nueva tapicería

Otro de los puntos que ha sufrido cambios es el de los materiales del interior como la tapicería, que se ha modificado para que el tacto sea más similar al cuero con una sensación más refinada. Para nuestro modelo de edición limitada Ikon se han incorporado detalles en color amarillo en el salpicadero y en los asientos así como pespuntes en la tapicería del mismo color imitando al de la carrocería. Este acabado dispone del sistema de sonido Bose que ya vimos en otros modelos de Juke, con los característicos altavoces integrados en los reposacabezas delanteros.

El maletero tiene una capacidad de 422 litros, superado prácticamente solamente por el gran maletero del Ford Puma. Abatiendo la fila de asientos posterior se puede alcanzar una capacidad de carga total de más de 1.300 litros. En cualquier caso cifras bastante respetables para un SUV del tamaño del Nissan Juke. Hay que decir que en las versiones híbridas esta capacidad se ve reducida bastante por la presencia de las baterías bajo la parte inferior del maletero.

Al volante del Juke Ikon

Con un motor de 114 caballos, como hemos anticipado, no se pueden esperar prestaciones deportivas del Juke Ikon, a pesar de su aspecto dinámico y desenfadado. Sobre el papel la aceleración no es demasiado sobresaliente ya que tarda 10,7 segundos en acelerar de cero a cien kilómetros por hora. Sin embargo una vez tenemos en cuenta que no tenemos entre manos un modelo deportivo el Juke se mueve con sorprendente agilidad y soltura con su motor tricilíndrico.

Quizás la ciudad sea el terreno donde mejor se mueve este Nissan, con un tamaño de 4,2 metros de longitud es fácil maniobrar y aparcar con él. El motor tricilíndrico responde bien para un uso tranquilo y urbano. En carretera se muestra algo más perezoso y el motor resulta bastante ruidoso aunque no demasiado desagradable. Esto se nota sobre todo en el modo Sport en el que se exige más respuesta al propulsor. En autopista a velocidad constante no es tan ruidoso y el ruido del aire no es tan molesto.

En carretera la respuesta del Juke es bastante biena en curva con una dirección precisa aunque no demasiado rápida. La suspensión se ha endurecido algo con respecto a la versión anterior, aunque no se nota demasiado ya que sigue siendo igual de noble en los cambios de apoyo con suficiente agilidad como para ir a buen ritmo en carreteras con curvas. A pesar de ese aumento de dureza sigue siendo un coche muy confortable para viajar por autopista.

Conclusiones

Esta actualización del Nissan Juke no revoluciona demasiado el concepto del coche y deja intacta la gama de motores. Sin embargo sí que aporta cambios significativos en el interior además de una suspensión algo más rígida que dota de una mayor agilidad en curva al coche. Esto, como en otras ocasiones, hace que se eche de menos algo más de pegada al motor para buscar un poco más los límites. Dicho esto el motor de 114 caballos se comporta muy bien y resulta suficiente para un uso «civilizado».

La versión limitada Ikon rescata un color amarillo icónico y muy atractivo con unos detalles estéticos que resaltan la personalidad del Juke con guiños a la revolución estética que supuso su lanzamiento. Sigue siendo uno de los SUV de pequeño tamaño más atractivos y con un buen equilibrio entre diversión y utilidad con una vocación nada disimulada a ser un modelo eminentemente urbano pero al que no asusta hacer muchos kilómetros por autopista o por carretera, con buenos consumos por cierto para disponer (en la versión que probamos) de motor de gasolina.