IA en portátiles, la verdadera magia está en la GPU

Se está hablando mucho de la IA en portátiles en un contexto donde se nos está contando que la NPU ha marcado una «revolución» muy importante, pero lo cierto es que esa revolución ya se produjo hace unos años con la llegada de las primeras GPUs de consumo equipadas con hardware especializado en IA, las GeForce RTX 20 de NVIDIA.

No me entendáis mal, la NPU es una solución interesante porque es un hardware especializado en IA que tiene un consumo muy bajo, pero en consecuencia sus capacidades reales están muy limitadas, y estas no fueron las verdaderas precursoras de esa revolución llamada IA en portátiles, en realidad lo fue la GPU, y como he dicho anteriormente Turing de NVIDIA fue la punta de lanza.

La revolución que ha conseguido NVIDIA en el mundo de la IA aplicada a PCs y portátiles de consumo ha sido tan espectacular que hoy, seis años después de la llegada de las GeForce RTX 20, algunas de sus tecnologías más importantes basadas en IA se están empezando a adaptar a las consolas, y están siendo recibidas por los usuarios como si fueran algo increíble.

El mejor ejemplo lo tenemos en la recientemente anunciada PS5 Pro, una consola que utiliza PSSR, una tecnología de reescalado que utiliza IA acelerada por hardware para mejorar la calidad de imagen y el rendimiento. Suena bien, ¿verdad? Pues esta tecnología lleva disponible en portátiles con GPU RTX de NVIDIA desde hace ya seis años, y desde entonces ha mejorado tanto que es, a día de hoy, la mejor tecnología de reescalado inteligente que existe, tanto por escalado de rendimiento como por calidad de imagen.

IA en portátiles: la importancia de la GPU

Vamos a detenernos un momento a hablar de números. Una NPU puede alcanzar una potencia máxima de 50 TOPs, cifra que es bastante más alta que las soluciones de generaciones anteriores, que apenas podían llegar a los 16 TOPs. Sin embargo, este nivel de rendimiento es todavía muy bajo si lo comparamos, por ejemplo, con los 321 TOPs que ofrece la GeForce RTX 4070 que utiliza el ASUS ROG Zephyrus G16.

La diferencia de potencia es tan grande que la GeForce RTX 4070 ofrece casi 6,5 veces más rendimiento que la NPU más potente que existe actualmente en portátiles. Esta sencilla comparativa te ayudará a entender por qué digo que la magia, cuando hablamos de IA en portátiles, está en la GPU y no en la NPU.

Un portátil equipado con una GeForce RTX 40 puede entrenar modelos de IA hasta 30 veces más rápido, puede multiplicar por cinco la tasa de fotogramas en juegos y es capaz de generar imágenes hasta 13 veces más rápido. Estos datos no se refieren al modelo más potente, sino que han sido extraídos a partir de una modesta GeForce RTX 4060, un modelo de gama media que se puede encontrar en portátiles de menos de 1.000 euros, lo que significa que el resultado con una GeForce RTX 4070 será todavía mejor.

Está claro que la potencia importa, pero no lo es todo. De nada nos serviría tener 321 TOPs si no contamos con el ecosistema de aplicaciones y con el soporte necesario para poder aprovecharlo, y ahí es donde NVIDIA ha hecho los deberes con nota a lo largo de estos seis años, ya que ha sabido equilibrar el lado gaming y el lado más profesional de la IA en portátiles.

IA en gaming: más rendimiento y tecnologías avanzadas

NVIDIA ha sido la gran pionera en el uso de la IA aplicada a juegos. El gran punto de inflexión se produjo en 2018, fecha en la que nació la tecnología DLSS Super Resolution, un reescalado inteligente que utiliza aceleración por hardware a través de los núcleos tensor de una GPU GeForce RTX.

Al combinar hardware especializado con algoritmos de IA, NVIDIA pudo crear una tecnología de reescalado inteligente que puede llegar a triplicar el rendimiento en juegos, y lo mejor es que lo hace manteniendo una nitidez y una estabilidad de la imagen superiores a las de otros tipos de reescalado.

El siguiente paso de NVIDIA en el mundo de la IA aplicada a gaming fue DLSS 3 Frame Generation. Fue desarrollada como un complemento de DLSS Super Resolution, y su concepción fue muy acertada, ya que se trata de una tecnología que genera un fotograma adicional totalmente independiente en la GPU por cada dos fotogramas renderizados de manera tradicional.

Para generar cada uno de esos fotogramas esta tecnología utiliza IA y aceleración por hardware a través del Optical Flow Accelerator. Este le permite calcular el movimiento y la dirección de los píxeles, algo que es fundamental para que la posición de los píxeles en cada fotograma generado sea correcta, de manera que estos coincidan con el movimiento natural de la imagen y no presenten fallos ni problemas gráficos.

El valor de la IA aplicada a gaming en estas tecnologías es tan grande que combinando NVIDIA DLSS Super Resolution y NVIDIA Frame Generation podemos mejorar hasta en cinco veces la tasa de fotogramas por segundo, y sin tener que renunciar por ello a un buen nivel de nitidez y de calidad gráfica.

Pero esto no es todo, NVIDIA sigue buscando nuevas maneras de innovar en el mundo de la IA aplicada a juegos, y su último gran avance en este sentido fue DLSS Ray Reconstruction. Esta tecnología se define como un reductor de ruido inteligente acelerado en los núcleos tensor, que es capaz de diferenciar entre píxeles buenos y píxeles malos, mantiene una mayor cantidad de información y puede diferenciar entre diferentes efectos de trazado de rayos.

Con DLSS Ray Reconstruction no solo mejora la calidad de imagen al aplicar trazado de rayos completo, sino que además se consigue mejorar también el rendimiento al dirigir esta tecnología a los núcleos tensor.

IA en aplicaciones y herramientas profesionales: estudia, crea y trabaja a otro nivel

Una GPU GeForce RTX 40 es capaz de hacer magia con las tecnologías dedicadas a juegos, ¿pero sabías que esta también tiene mucho que decir en aplicaciones y herramientas profesionales? Pues así es, todas esas tecnologías que acabamos de ver también se han integrado en este tipo de aplicaciones, y esto marca una diferencia importante.

Por ejemplo, NVIDIA Omniverse tiene soporte de NVIDIA DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation, Autodesk Arnold soporta trazado de rayos acelerado por hardware y DLSS 3, y D5 Render ofrece un soporte completo del ecosistema de NVIDIA, incluyendo tanto trazado de rayos acelerado por hardware como todo el conjunto de tecnologías que forman DLSS 3.5 (DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation y DLSS Ray Reconstruction).

Las principales aplicaciones de renderizado, modelado y creación de contenidos están preparadas para aprovechar el potencial de la IA a través de una GPU NVIDIA con aceleración por hardware, y también las soluciones de edición de vídeo más conocidas y más utilizadas, como por ejemplo DaVinci Resolve y Adobe Premiere Pro, entre otras.

El valor de contar con una GPU GeForce RTX 40 no termina aquí. Con ella podremos disfrutar de Stable Diffusion con aceleración TensorRT de NVIDIA, lo que nos permitirá generar imágenes mucho más rápido, y podremos liberar nuestro lado más creativo utilizando la IA en NVIDIA Canvas para convertir unas simples pinceladas virtuales en paisajes altamente realistas.

NVIDIA no se ha olvidado de los streamers. Si quieres llegar mejor a tu público podrás aprovechar el valor de la IA y el potencial de tu GPU GeForce RTX 40 a través de NVIDIA Broadcast, una aplicación totalmente gratuita con la que podrás crear tu propio estudio en casa y disfrutar de funciones avanzadas a través de IA acelerada por hardware, como por ejemplo sonido sin ruido de fondo y libre de eco y mayor calidad de imagen sin que el rendimiento se vea afectado.

También podrás entrenar tus propios chatbots, disfrutarás de tu LLM personalizado en local gracias a ChatRTX, tendrás todo lo necesario para desarrollar tus propias aplicaciones de IA gracias al kit de herramientas de IA RTX, que incluye un SDK muy completo, y podrás acceder a cientos de modelos de IA entrenados previamente y personalizarlos de forma segura con tus propios datos. Con una GeForce RTX 40 el límite lo pones tú.