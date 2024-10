Los mejores contenidos de la semana en MuyComputer (CDXLIII)

Estamos en la recta final del domingo, y como de costumbre vamos a cerrar el fin de semana con nuestro habitual repaso a los mejores contenidos que hemos publicado en MuyComputer durante los últimos siete días.

GeForce RTX 5060, especificaciones, rendimiento, fecha de lanzamiento y posible precio. La GeForce RTX 5060 será una tarjeta gráfica de gama media basada en la arquitectura Blackwell de NVIDIA. Sabemos que estará basada en el núcleo gráfico GB207, y que llegará después del lanzamiento de las GeForce RTX 5090, GeForce RTX 5080 y GeForce RTX 5070.

Intel Core Ultra 9 285K, análisis: promesas cumplidas. El Intel Core Ultra 9 285K es el gran abanderado de la nueva generación de procesadores del gigante del chip, el buque insignia de la serie Arrow Lake-S, y por tanto el rival del Ryzen 9 9950X, un procesador que pude analizar hace unos meses y que en líneas generales me causó una buena impresión por su buen rendimiento tanto en monohilo como en multihilo.

Intel Core Ultra 5 245K, análisis: pisando fuerte en la gama media. Tras analizar el Intel Core Ultra 9 285K mis expectativas se dispararon. Los resultados que obtuve con este procesador fueron tan buenos que me quedé con muchas ganas de empezar el análisis del Intel Core Ultra 5 245K, un modelo que posiciona en la gama media y que se perfila como una opción muy interesante.

GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE, análisis con todo lo que debes saber. El gigante taiwanés ha preparado un amplio catálogo de placas base para recibir a Intel Arrow Lake-S, y para el análisis del Intel Core Ultra 9 285K tuve la oportunidad de utilizar la GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE, un modelo de entrada a la gama alta que es, sin duda, uno de los más interesantes que ofrece GIGABYTE.

PS5 Pro no se puede comparar con la GeForce RTX 4070, un nuevo bulo que debemos desmentir. Desde que tuvo lugar la presentación de PS5 Pro he leído bastantes cosas que me han dejado perplejo. Algunos volvieron a decir, como ocurrió en su momento con PS5, que esta sería una consola capaz de mover juegos en resolución 8K. Otros también dijeron que iba a estar al nivel de una GeForce RTX 4070 SUPER.

Ryzen 7 9800X3D, especificaciones finales, rendimiento, fecha de lanzamiento y precio. Las filtraciones alrededor del Ryzen 7 9800X3D se están intensificando, y esto quiere decir que su lanzamiento debe estar a la vuelta de la esquina. Todavía no tenemos información oficial por parte de AMD, así que no puedo daros una fecha exacta, pero todo parece indicar que dicha CPU llegará al mercado a principios del mes de noviembre.

Los mejores antivirus de rescate contra el malware de tu PC. Virus, troyanos, gusanos y especímenes maliciosos de todo tipo campan a sus anchas por Internet y terminan colándose en las computadoras. Los creadores de malware van por delante con desarrollos cada vez más sofisticados y ciberataques avanzados que aprovechan el despiste o la desidia de los usuarios y las vulnerabilidades de software no parcheadas.

GIGABYTE Z890 AORUS ELITE X ICE, análisis con prueba de rendimiento y temperatura. Ayer publicamos, en plena vorágine del lanzamiento de los nuevos Intel Core Ultra 200K, el análisis de la GIGABYTE Z890 AORUS PRO ICE, una placa base de gama alta con un valor bien ajustado, y hoy nos vamos a centrar en la GIGABYTE Z890 AORUS ELITE X ICE, un modelo más económico.

¿Quieres comprar un smartphone? Aquí tienes unos cuantos Samsung Galaxy en oferta. Si estás buscando un Samsung Galaxy en oferta, atención a la promoción que bajo el sugerente título «7 Days of Samsung» ha puesto en marcha el minorista español PcComponentes. Ya sabes que Samsung es el primer vendedor mundial de móviles inteligentes y tiene un catálogo amplísimo para cubrir cualquier cosa.

Intel Core Ultra 9 285K a vista de silicio, todo lo que debes saber. Tony Yu, gerente general de ASUS China, ha compartido imágenes de un Intel Core Ultra 9 285K visto a nivel de silicio que nos permiten apreciar de una manera más detallada todas las claves a nivel de diseño que ha utilizado Intel en este nuevo procesador, que será el modelo de gama alta dentro de la serie Arrow Lake-S.

